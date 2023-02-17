Depresyona giren eşe, sevgiliye nasıl destek olunur?

Yaşadığımız toplumsal olaylar, doğal afetler veya bireylerin kendi hayatlarında yaşadığı olaylar nedeniyle eşlerden biri diğerine göre daha yoğun duygular yaşayıp depresyona girebiliyor. Önceliğiniz kesinlikle uzman desteği almak olmalı ancak böyle durumlarda partner desteği de oldukça önemli. İşte eşinizin depresyonla başa çıkmasına yardımcı olmanın 7 yolu…

Depresyona giren eşe, sevgiliye nasıl destek olunur?
İlişki
Giriş: 17 Şubat 2023 11:54 Güncelleme: 17 Şubat 2023 11:56
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İlişki kurmak gerçek bir ortaklık, çaba, bağlılık ve uzlaşma gerektirir. Çoğu insan bir noktada ilişkisinde sorunla karşı karşıya kalır ve ne yapacağını bilemeyebilir. Eşlerden birinin depresyona girmesi de böyle zorlayıcı durumlardan biridir. Eşinizin ruh sağlığı hakkında endişelenmek ve kendi ruh sağlığınızla ilgilenirken onları desteklemeye çalışmak oldukça stresli olabilir. Peki, ne yapmalısınız?


1- Depresyon hakkında bilgi edinin

depresyon durağan bir hastalık değildir. Depresyonu olan kişiler, arka arkaya birkaç iyi gün bile olsa, yalnızca bir kez daha önemli ölçüde depresif ruh halini deneyimlemek için çok iyi günler yaşayabilirler. Sevdikleriniz tarafından her zaman anlaşılmayan bir depresyon gelgiti vardır.


Depresyon aşağıdaki belirtileri içerebilir:

  • Üzüntü, gözyaşı veya umutsuzluk duyguları

  • İştahta değişiklikler (kilo alımı veya kaybı dahil)

  • Uyku bozukluğu (çok fazla veya çok az uyumak)

  • Normal aktivitelere ilgi veya zevk kaybı

  • Yorgunluk (küçük görevler bile fazladan zaman gerektirebilir)

  • Anksiyete veya ajitasyon

  • Öfke patlamaları

  • Değersizlik veya suçluluk duyguları (geçmiş olaylar üzerinde derin düşünme dahil)

  • Düşünme, konsantre olma veya karar verme sorunları

  • İntihar düşünceleri de dahil olmak üzere sık ölüm düşünceleri

  • Açıklanamayan fiziksel belirtiler

Partnerinize yardım etmenin önemli bir ilk adımı hastalığı anlamaktır. Depresyon belirtileri değişebilir ve zamanla değişebilir. Kesinlikle depresyon hakkında okuyabilir ve daha fazla bilgi için bir profesyonele danışabilirsiniz, ancak eşinizin depresyonu nasıl yaşadığını anlamanın en iyi yolu açık uçlu sorular sormak ve empatik dinlemeyi kullanmaktır.


Depresyonda mısınız?
Depresyonda mısınız?

2- Destek sunun

Yardımcı olmanın en iyi yolunun bölgenizdeki mevcut en iyi tedaviyi bulmak, destek grupları bulmak veya depresyonla mücadele eden diğer insanlarla konuşarak neyin "işe yaradığını" öğrenmek olduğunu düşünebilirsiniz ancak çoğu zaman sizin için yapabileceğiniz en iyi şey budur. ortak sadece ortaya çıkıyor.


Tüm cevaplara sahip değilsiniz ve bunda bir sorun yok ama yapabileceğiniz bir şey var: Oturup dinlemek. Eşinizin elini tutabilir, kucaklaşabilir ve orada olabilirsiniz. Teşvik edici ifadelerle yanıt verebilirsiniz:

  • "Bana yardım etmek için ne yapabileceğimi söyle."

  • "Benim için önemlisin."

  • "Senin için buradayım."

  • "Bunu birlikte atlatacağız."

3- Tedavi görmeleri için onları teşvik edin

Depresyon tedavi olmaksızın nadiren düzelir. Tedaviyi teşvik ederek ve randevular sırasında yanında bulunarak eşinize yardımcı olabilirsiniz. Aşağıdakileri yaparak eşinizin tedavi görmeyi düşünmesine yardımcı olabilirsiniz:


  • Fark ettiğiniz belirtileri paylaşın

  • Endişenizi ifade edin

  • Randevu alma ve randevu hazırlama dahil olmak üzere yardım etmeye istekli olduğunuzu ifade edin

  • Depresyon hakkında öğrendiklerinizi tartışın

  • Psikoterapi, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri dahil olmak üzere tedavi seçenekleri hakkında konuşun

4- Destekleyici bir ev ortamı yaratın

Partnerinizin depresyonunun kimsenin hatası olmadığını hatırlamanız önemlidir. Düzeltemeseniz de, desteğiniz partnerinizin bu zor zamanda çalışmasına yardımcı olacaktır. Neler yapabilirsiniz?

  • Sağlıklı beslenmeye odaklanın

  • Birlikte egzersiz yapın

  • Eşinizin tedaviye devam etmesine yardımcı olun

  • Düşük stresli bir ortam yaratın

  • Birlikte planlar yapın

  • Olumlu pekiştirme yapın

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5- Küçük hedeflere odaklanın

Küçük hedefler ve günlük başarılar belirleyip kabul ederek partnerinize yardımcı olabilirsiniz. Daha büyük görevleri daha küçük görevlere bölmek, partnerinizin normal günlük aktivitelere dönme yolunda küçük adımlar atmasına yardımcı olabilir. Her gün yataktan kalkmak için mücadele eden insanlar için, kalkmaya, duş almaya ve sağlıklı bir yemek yemeye odaklanın.


6- İntiharın uyarı işaretlerini bilin

Majör depresif bozukluk sırasında intihar riski her zaman yüksektir. Kırmızı bayrakları bilmek ve acil tıbbi yardım almak önemlidir:


  • İntihar hakkında konuşmak

  • Silah satın almak veya hap stoklamak gibi intihara teşebbüs etmek için bir yol bulmak

  • Aşırı ruh hali dalgalanmaları - bir gün çok yüksek ve ertesi gün cesareti kırılmış

  • Sosyal geri çekilme

  • Ölüm düşünceleriyle meşgul

  • Normal günlük rutinlerde gözle görülür değişiklikler

  • Umutsuzluktan bunalmış hissetmek

  • Uyuşturucu veya alkol kullanımı veya dikkatsiz araç kullanma dahil olmak üzere riskli veya kendine zarar verici davranışlarda bulunmak

  • Kişilik değişiklikleri geliştirmek

7- Aktif dinleyici olun

Gerçekten yapmak istediğiniz şey devreye girip yardım etmek olduğunda arkanıza yaslanıp dinlemek zor olabilir ancak eşiniz sorumlu olmanıza değil, destekleyici olmanıza ihtiyaç duyar. Bu aktif dinleme becerilerini deneyin:

  • Konuşurken tamamen orada olun. Cihazlarınızı kaldırın ve dinlemek için zaman yaratın.

  • Dinlediğinizi göstermek için başınızı sallama, göz teması kurma ve eğilme gibi sözel olmayan ipuçlarını kullanın.

  • Duyduklarınızı başka kelimelerle ifade edin ve takip eden sorular sorun.

  • "Kulağa zor geliyor" veya "Şu anda neden mücadele ettiğini anlayabiliyorum" gibi empatik yanıtlar kullanın.

  • Yargılamayın ve tavsiye vermeyin.

Referanslar:

Katie Hurley. "7 Ways to Help a Partner Deal With Depression". Şuradan alındı: https://www.psycom.net/depression/how-to-help-your-partner-with-depression (07.11.2022).


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Hayattaki her şey geçicidir Yağmur her zaman yağar ve bir süre sonra durur. İncindiğinizde er ya da geç iyileşirsiniz. Karanlık çöktükten sonra her zaman aydınlık da gelir. Her sabah uyandığınızda bunu hatırlarsınız ancak yine de sık sık unutursunuz. Bunun yerine karanlığın sonsuza kadar süreceğine inanırsınız. Ancak hiç bir şey sonsuza kadar sürmez.

Yani eğer her şey yolundaysa bunun tadını çıkarın, sonsuza kadar sürmeyecek. Eğer her şey kötüye gidiyorsa endişelenmeyin çünkü bu da sonsuza kadar sürmeyecek. Hayatın bir süreliğine sizi zorluyor olması gülemiyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Her bir saniye sizin için yeni bir başlangıç veya bir şans olabilir. Tek yapmanız gereken bunu kullanmak ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak.
Endişelenmek ve şikayet etmek hiçbir şeyi değiştirmez Her şeyden şikayet edenler en az şey başarabilenlerdir. Başarısızlığa uğrayıp hiçbir şey yapmadan denemeye devam etmek her zaman daha iyidir. Kaybettiğinizde henüz hiçbir şey sona ermez. Şikayet etmekten başka hiçbir şey yapmadığınızda sona erer. Eğer inandığınız bir şey varsa denemeye devam edin. Geçmiş için yakınmak yarınınızı daha parlak hale getirmeyecektir. Bunun yerine harekete geçin. Bir değişiklik yapın ve asla geriye bakmayın.
Yara izleri güçlülüğün sembolüdür Hayatın sizde bıraktığı yaraların izlerinden asla utanmayın. Bu izler acınızın sona erdiği ve yaranızın kapandığı anlamına gelir. Bu sıkıntıyı çözdüğünüz, ders aldığınız ve daha güçlü olduğunuz anlamına gelir. Geçmişin izleri onur duyacağınız zaferler olmalıdır. Bu izlerin hayatta sizi esir almasına, korku içinde yaşatmasına izin vermeyin. Hayatınızdaki izleri görünmez yapamayabilirsiniz ancak onlara karşı bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Onları çektiğiniz acı olarak değil güçlülüğünüzün bir izi olarak görebilirsiniz.
Tüm küçük çabalar ileriye giden bir adımdır Hayatta sabırlı olmak, beklemek demek değildir. Hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışırken iyi bir tavır sürdürebilme becerisine sahip olmaktır. Bu yüzden eğer deneyecekseniz tüm zamanınızı verin ve sonuna kadar gidin. Aksi takdirde başlamanın bir anlamı yoktur. Bu dengenizi ve rahatınızı bir süreliğine bozmanıza yol açabilir. Hatta bazı durumlarda akli dengenizi. Ne yediğinizi, nerde uyuduğunuzu bilemeyeceğiniz anlamına gelebilir. Veya ilişkilerinizden fedakarlık yapmanız gerekebilir. Çok fazla yalnız zaman geçirmeniz de gerekebilir. Ancak bu yalnızlık hayallerinizi mümkün kılabilmeniz için bir hediyedir. İhtiyacınız olan yeterli alanı size bu yalnızlık verecektir. Bunun dışındaki her şey kararlılığınızı ve bunu ne kadar çok istediğinizi test etme biçimidir.
Tüm başarısızlıklara ve tuhaflıklara rağmen eğer gerçekten istiyorsanız bunu başaracaksınızdır. Attığınız her adım sizi her şeyden daha iyi hissettirecektir. Verdiğiniz mücadelelerin, hayallerinize giden yolun kendisi olduğunu farkedeceksiniz. Ve buna değecek. Bu yüzden eğer deneyecekseniz, tüm gücünüzle başlayın. Dünyada bundan daha güzel bir his yoktur. Canlı olduğunuzu farketmek.
Diğer insanların olumsuzluğu sizin sorununuz değil Etrafınızı negatif durumlar sardığında pozitif düşünün. Diğerleri sizi aşağı çekmeye çalışırken gülün. Bu gayretinizi ve odaklanmanızı sürdürmeye yardım edecektir. Etrafınızdaki insanlar size nasıl davranırsa davransın, kendiniz olmaya devam edin. Sizin yeterli olmadığınızı söyleyen birini etkilemek için asla kendinizi değiştirmeyin. Daha iyi bir geleceğe sahip olabilmek için değişin. İnsanların düşünceleri için endişelenmeyin, kendiniz için endişelenin. Bir şeye inancınız güçlüyse sonuna kadar arkasında durun. Ve her şey bir yana,bu hayatı bir kere yaşayacaksınız. Bu yüzden sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın, kim güldürüyorsa onunla olun.
Eğer olacağı varsa, olacaktır Gerçek güç, ağlayacağınız ve yakınacağınız çok şey olmasına rağmen gülmeyi ve kendinizi takdir etmeyi tercih ettiğinizde ortaya çıkar. Verdiğiniz her mücadelede bir kutsallık saklıdır. Ancak bunu görebilmeniz için aklınızı ve kalbinizi açmanız gerekmektedir. Bazen bir şeyleri olması için zorlayamazsınız. Sadece denemekten çıldırırsınız. Bir noktada rahatlamanız ve olacağına bırakmanız gerekmektedir. Her şey sona erdiğinde kendinizi sevmeniz; yaşadığınız tecrübeler, bulduğunuz ve kaybettiğiniz mutluluklarla bağlantılıdır. Bu uzun bir yolculuktur. İzlediğiniz yoldaki her adımda endişelenmeyi, şüphelenmeyi bırakmalısınız. Bu kargaşada gülmeli, bilinçli olarak anı yaşamalı ve hayatınızın tadını çıkarmalısınız. Tam olarak istediğiniz yere varamamış olabilirsiniz ancak tam olarak olmanız gereken yere ulaşmışsınızdır.
Yapabileceğiniz en iyi şey devam etmektir Tekrar sevmekten, denemekten, yaşamaktan ve hayal etmekten korkmayın. Zorlu bir tecrübenin sizi katılaştırmasına izin vermeyin. En iyi tecrübeler genelde en kötü zamanlarda ve en kötü hatalarda öğrenilir. Unutmayın ki bir şeyler yoluna girmeden önce çok kötü olaylar yaşanabilir. Hayat oldukça zor olabilir ancak siz daha güçlüsünüz. Her gün gülmenizi sağlayacak gücü bulun. Farklı ve güzel hissetmenizi sağlayacak cesareti bulun. Değiştiremediğiniz bir şeyin üzerinde durmayın. Basit yaşayın. Cömertçe sevin. Özenle ve sabırla çalışın. Geride kalsanız bile gelişmeye devam edin.

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