Depresyona giren eşe, sevgiliye nasıl destek olunur?

İlişki kurmak gerçek bir ortaklık, çaba, bağlılık ve uzlaşma gerektirir. Çoğu insan bir noktada ilişkisinde sorunla karşı karşıya kalır ve ne yapacağını bilemeyebilir. Eşlerden birinin depresyona girmesi de böyle zorlayıcı durumlardan biridir. Eşinizin ruh sağlığı hakkında endişelenmek ve kendi ruh sağlığınızla ilgilenirken onları desteklemeye çalışmak oldukça stresli olabilir. Peki, ne yapmalısınız?

1- Depresyon hakkında bilgi edinin

depresyon durağan bir hastalık değildir. Depresyonu olan kişiler, arka arkaya birkaç iyi gün bile olsa, yalnızca bir kez daha önemli ölçüde depresif ruh halini deneyimlemek için çok iyi günler yaşayabilirler. Sevdikleriniz tarafından her zaman anlaşılmayan bir depresyon gelgiti vardır.

Depresyon aşağıdaki belirtileri içerebilir:

Üzüntü, gözyaşı veya umutsuzluk duyguları

İştahta değişiklikler (kilo alımı veya kaybı dahil)

Uyku bozukluğu (çok fazla veya çok az uyumak)

Normal aktivitelere ilgi veya zevk kaybı

Yorgunluk (küçük görevler bile fazladan zaman gerektirebilir)

Anksiyete veya ajitasyon

Öfke patlamaları

Değersizlik veya suçluluk duyguları (geçmiş olaylar üzerinde derin düşünme dahil)

Düşünme, konsantre olma veya karar verme sorunları

İntihar düşünceleri de dahil olmak üzere sık ölüm düşünceleri

Açıklanamayan fiziksel belirtiler

Partnerinize yardım etmenin önemli bir ilk adımı hastalığı anlamaktır. Depresyon belirtileri değişebilir ve zamanla değişebilir. Kesinlikle depresyon hakkında okuyabilir ve daha fazla bilgi için bir profesyonele danışabilirsiniz, ancak eşinizin depresyonu nasıl yaşadığını anlamanın en iyi yolu açık uçlu sorular sormak ve empatik dinlemeyi kullanmaktır.

2- Destek sunun

Yardımcı olmanın en iyi yolunun bölgenizdeki mevcut en iyi tedaviyi bulmak, destek grupları bulmak veya depresyonla mücadele eden diğer insanlarla konuşarak neyin "işe yaradığını" öğrenmek olduğunu düşünebilirsiniz ancak çoğu zaman sizin için yapabileceğiniz en iyi şey budur. ortak sadece ortaya çıkıyor.

Tüm cevaplara sahip değilsiniz ve bunda bir sorun yok ama yapabileceğiniz bir şey var: Oturup dinlemek. Eşinizin elini tutabilir, kucaklaşabilir ve orada olabilirsiniz. Teşvik edici ifadelerle yanıt verebilirsiniz:

"Bana yardım etmek için ne yapabileceğimi söyle."

"Benim için önemlisin."

"Senin için buradayım."

"Bunu birlikte atlatacağız."

3- Tedavi görmeleri için onları teşvik edin

Depresyon tedavi olmaksızın nadiren düzelir. Tedaviyi teşvik ederek ve randevular sırasında yanında bulunarak eşinize yardımcı olabilirsiniz. Aşağıdakileri yaparak eşinizin tedavi görmeyi düşünmesine yardımcı olabilirsiniz:

Fark ettiğiniz belirtileri paylaşın

Endişenizi ifade edin

Randevu alma ve randevu hazırlama dahil olmak üzere yardım etmeye istekli olduğunuzu ifade edin

Depresyon hakkında öğrendiklerinizi tartışın

Psikoterapi, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri dahil olmak üzere tedavi seçenekleri hakkında konuşun

4- Destekleyici bir ev ortamı yaratın

Partnerinizin depresyonunun kimsenin hatası olmadığını hatırlamanız önemlidir. Düzeltemeseniz de, desteğiniz partnerinizin bu zor zamanda çalışmasına yardımcı olacaktır. Neler yapabilirsiniz?

Sağlıklı beslenmeye odaklanın

Birlikte egzersiz yapın

Eşinizin tedaviye devam etmesine yardımcı olun

Düşük stresli bir ortam yaratın

Birlikte planlar yapın

Olumlu pekiştirme yapın

5- Küçük hedeflere odaklanın

Küçük hedefler ve günlük başarılar belirleyip kabul ederek partnerinize yardımcı olabilirsiniz. Daha büyük görevleri daha küçük görevlere bölmek, partnerinizin normal günlük aktivitelere dönme yolunda küçük adımlar atmasına yardımcı olabilir. Her gün yataktan kalkmak için mücadele eden insanlar için, kalkmaya, duş almaya ve sağlıklı bir yemek yemeye odaklanın.

6- İntiharın uyarı işaretlerini bilin

Majör depresif bozukluk sırasında intihar riski her zaman yüksektir. Kırmızı bayrakları bilmek ve acil tıbbi yardım almak önemlidir:

İntihar hakkında konuşmak

Silah satın almak veya hap stoklamak gibi intihara teşebbüs etmek için bir yol bulmak

Aşırı ruh hali dalgalanmaları - bir gün çok yüksek ve ertesi gün cesareti kırılmış

Sosyal geri çekilme

Ölüm düşünceleriyle meşgul

Normal günlük rutinlerde gözle görülür değişiklikler

Umutsuzluktan bunalmış hissetmek

Uyuşturucu veya alkol kullanımı veya dikkatsiz araç kullanma dahil olmak üzere riskli veya kendine zarar verici davranışlarda bulunmak

Kişilik değişiklikleri geliştirmek

7- Aktif dinleyici olun

Gerçekten yapmak istediğiniz şey devreye girip yardım etmek olduğunda arkanıza yaslanıp dinlemek zor olabilir ancak eşiniz sorumlu olmanıza değil, destekleyici olmanıza ihtiyaç duyar. Bu aktif dinleme becerilerini deneyin:

Konuşurken tamamen orada olun. Cihazlarınızı kaldırın ve dinlemek için zaman yaratın.

Dinlediğinizi göstermek için başınızı sallama, göz teması kurma ve eğilme gibi sözel olmayan ipuçlarını kullanın.

Duyduklarınızı başka kelimelerle ifade edin ve takip eden sorular sorun.

"Kulağa zor geliyor" veya "Şu anda neden mücadele ettiğini anlayabiliyorum" gibi empatik yanıtlar kullanın.

Yargılamayın ve tavsiye vermeyin.

Referanslar:

Katie Hurley. "7 Ways to Help a Partner Deal With Depression". Şuradan alındı: https://www.psycom.net/depression/how-to-help-your-partner-with-depression (07.11.2022).