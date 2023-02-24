Deprem iletişimimizi etkiledi

Deprem sebebiyle psikolojim etkilendi ve eşimle tartışmaya başladık...

Deprem iletişimimizi etkiledi
İlişki
Giriş: 24 Şubat 2023 17:00
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Yaşanan deprem felaketinden dolayı psikolojim oldukça etkilendi ve ruh halim haliyle herkes gibi iyi bir durumda değil. Bu sebeple sürekli endişeli bir ruh haline girdim ve eşimle bu durumu paylaşmak yerine olumsuz hislerimi ona da yansıtmaya başladım. Tabii ki olumlu bir ruh halinde olmayı ben de beklemiyordum ama genelde böyle travma süreçlerinde insanların birbirleriyle duygularını paylaşmanın insanlara iyi geldiğini duymuştum.


Bunu elimde olmadan yapıyorum. Eşim her ne kadar beni telkin etmeye çalışsa da ister istemez ruh halimi ona yansıtıyorum. Bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Çünkü o bana destek olmaya çalışırken ben kendimi iyi hissedemiyorum.


Bunun üzerine aramızdaki iletişimde sıkıntılar başladı. Her şeye olumsuz cevap vermeye başlayınca eşim de bana karşılık vermeye başladı. Aslında bu konuda onu suçlamıyorum. Çünkü bana yeterince anlayış göstermeye çalıştı ama elimde olmadan bunu devam ettiriyorum. Hislerimin ne zaman eski haline gireceğini maalesef bilemiyorum. Bu depresif ruh halimi düzeltemezsem ikimizi de mutsuz ederim gibi geliyor.


Birbirimize olan davranışlarımızı düzeltmek için bir çaba göstermek içimden gelmiyor. Çok yorgun ve ruhsal olarak bitkin hissediyorum. Sanırım bana biraz daha anlayış göstermesini eşimden isteyeceğim.

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