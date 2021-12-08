Deniz Burnham kimdir?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türk asıllı Deniz Burnham’ın 2021 astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Deniz Burnham kimdir?
Yaşam
09 Aralık 2021 Perşembe

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD’de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gören 36 yaşındaki Deniz Burnham, 12 bin kişi arasından seçilerek astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandı.


ABD Adana Konsolosluğu, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 2021 Astronot Aday Programına seçilen Adana doğumlu Deniz Burnham'ı tebrik etti. Konsolosluğun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Adana doğumlu Deniz Burnham'ı NASA tarafından 2021 Astronot Aday Programı'na seçildiği için tebrik ederiz. Burnham, 12 bin aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce 2 yıllık eğitim alacak. Burnham, ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı'nda görev yapıyor. Kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi almıştır. Kanada, Teksas ve Alaska dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da enerji endüstrisinde deneyimli bir liderdir.”



Deniz Burnham kimdir?

Deniz Burnham, ABD’li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana’daki İncirlik Askeri Üssü’nde doğdu. ABD’de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gördü. Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

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