Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporculardan Defne Kurt, başkent Singapur'da bugün başlayan organizasyonda kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde 27.34'lük derecesiyle şampiyona ve Avrupa rekoru kırarak finale yükseldi.

Defne Kurt, finalde 27.21'lik derecesiyle yine şampiyona rekoru kırarak tarihi bir başarıyla altın madalyanın sahibi oldu. Açık yaş kadınlar 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli sporcu Sevilay Öztürk, 42.46'lık derecesiyle 6. sırada yer aldı. Açık yaş kadınlar 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde ise milli sporcu Sümeyye Boyacı, 45.09'luk derecesiyle 8. oldu. Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkekler 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde de milli sporcu Koral Berkin Kutlu, 33.27'lik derecesiyle 6. sırada yer aldı.

Haber Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

Görsel "turkparalimpik" Instagram hesabından alınmıştır.

Defne Kurt kimdir?

Küçük yaşlardan bu yana yüzme sporu ile ilgilenen Defne Kurt, milli yüzücülüğünün yanı sıra Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okudu. 2024 yılında mezun olan ve psikolog olarak kariyerine devam eden Defne Kurt, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı’dan (2022) sonra tarihimizin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü oldu. Bu başarı Kurt'un ilk başarısı değil. Defne Kurt, 2018 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edip sırtüstü kategorisinde üçüncü olmuştu. 200 metre sırtüstü yarışında 2.21.05 derece elde eden milli yüzücümüz ülkemize bronz madalya kazandırmıştı.