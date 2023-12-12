Davetlerde yapılan stil hataları

Birçok özel gün kombininde tercih edilmesi ve edilmemesi gereken şeyler aslında konuşulmamış olsa da bellidir. İşte özel günlerde yapılan stil hataları...

Davetlerde yapılan stil hataları
Moda
Giriş: 12 Aralık 2023 07:54
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Günlük hayatta zaman zaman stil hataları yapsak da özel günlerde yapılan stil hataları anıları yansıtan fotoğraflarda yıllarca kaldıklarından daha fazla dikkat çekerler. Birçoğu görgü kuralları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlışları öğrenmek için aşağıdaki maddeleri dikkate alabilirsiniz:


1- Düğünde beyaz giymek

Bu ne kadar bir klasik haline gelmiş olsa da yapmaya devam eden insanlar var. Her ne kadar bunun onun için bir önemi olduğunu düşünmediğinize inandığınız bir gelin olsa bile görgü kuralları olduğundan bu alışılagelmiş kuralı uygulamak ve düğünlerde beyaz kıyafetlerden uzak durmak gerekiyor.


2- Yaz düğününde eldiven takmak

Tül, saten, deri... Eldivenler kıyafetlerinize nostaljik bir hava katıp onları daha şık bir hale getiriyor olabilir, bunun farkındayız. Fakat özellikle yaz düğünlerinde kumaşı ne olursa olsun eldivenler sizi rahatsız edeceklerdir. Kombininizi daha şık bir hale getirmek mutlaka olması gereken bir parça olmadığından diğer aksesuarlarınızla da kombininizi daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz.


3- Teknede topuklu ayakkabı giymek

Topuklu ayakkabılar abiyelerin vazgeçilmez eşlikçileri, bunu kabul ediyoruz. Ancak yapacağınız kombine ne kadar uyumlu olursa olsun teknelerin zeminleri çizilmeye ve yıpranmaya çok müsaittir. Bunun dışında sürekli sallanan yapıda oldukları için dengede durmaya çalışmaktan günün keyfini çıkarmaktan da uzak kalabilirsiniz.


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4- Davet sahibinden daha şık olmak

Dikkat çekmek ve güzel görünmek herkesin sitediği bir şey fakat görgü kurallarını da ihmal etmememiz gerekiyor. Doğum günü ve düğün gibi bir başarıyı veya mutluluğu kutlamak için belli kişiler için bir araya gelinen etkinliklerde etkinlik sahibinden daha şık görünmek istediğinizden daha fazla dikkat çekmenize sebep olabilir.


5- Kır düğünlerinde ayakkabı aparatı takmamak

Herhangi bri düğünde size topuklu ayakkabı giymemeniz gerektiğini elbette söylemiyoruz fakat özellikle topuklu ayakkabı giymek kır düğünlerinde bir felakete dönüşebiliyor. Sürekli toprağa batıp çıkmasıyla sizi rahatsız edeceğine topuk aparatı kullanarak şıklığınızdan da ödün vermemiş olabilirsiniz.


6- Kına gecesinde kırmızı giyinmek

Kına geceleri genellikle yöresel kıyafetlerin de yer aldığı ve gelin adaylarının kırmızı renkli kıyafetleri tercih ettiği özel günlerdir. Örf ve adetler gereği alışılagelmiş bu kural sebebiyle kına gecelerinde mümkün olduğunca kırmızı giyilmez.


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