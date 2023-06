"Dress code" nedir? Hangi davette ne giymeli?

Düğün ve davet sezonuna girdik ve özellikle bazı davetlere giderken ne tarz bir kıyafet giymeniz gerektiği konusunda kararsızlık çekebiliyoruz. Davetler için giyilmesi beklenen ancak daha açık bir deyişle giyilmesi istenen kıyafetler için kullanılan giyim kodları ülkemizde gitgide daha yaygın hale geliyor. Dress code ne demek, hangi giyim kodu ne anlama geliyor, yakından bakmak istedik.

Dress code ne demek?

En stil sahibi kişiler bile özel günler, parti ve davetler söz konusu olduğunda çuvallayabilir. Bu da davet sahipleri için karmaşık bir görüntünün yanı sıra giyimiyle kendilerinden rol çalan davetlilerin olması anlamına da gelebilir. Aslında tek sorun bu değil! Uygun şekilde giyinmeyen davetli için de bu özel gün hatırlanmak istenmeyen bir anıya dönüşebilir. İşte bu durumda devreye “dresscode” adı verilen küçük notlar devreye giriyor. Söz konusu davette giyilmesi beklenen kıyafetler için davetiyenizin ilgili köşesine ekleyeceğiniz dresscode ile siz de düğününüzün veya yapacağınız kutlamanın bir görsel bütünlüğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz!

Giyim kodları hangileridir?

Siyah kravat (Black tie)

Gece elbiselerinin giyildiği görkemli davetlerinin giyim kodudur. Geleneksel olarak siyah kravat, adından da anlaşılacağı gibi siyah bir şeyler giymeniz hatta baştan aşağı siyahlara bürünmeniz anlamına geliyordu. Erkekler için siyah takım elbise giyilmesini gerektiren bu giyim kodu, kadınlar için de başka bir renge yer bırakmayan, bütünüyle siyah bir görünüm anlamındaydı. Zaman geçtikçe giyim kodu olarak siyah kravat kodu, etkileyici bir görünüm ile aynı anlama daha yakın bir hale geldi. Yere kadar uzanan etekler, dantel ve boncuk gibi detaylar, lüks kumaşlar da bu kıyafet kuralının parçası olarak kabul görmeye başladı. Sade bir elbise ile cesur bir ayakkabı ya da elbise giymeyi kesinlikle istemiyorsanız kaliteli kumaştan zarif bir pantolon ile gösterişli bir küpe de aynı işi görebilir.

Formal ya da black tie optional

Biraz kafa karıştırıcı görünse de resmi davetler için belirlenen giyim tarzıdır ancak konukların biraz daha sofistike bir görünüm ortaya koymaları için fırsat yaratan bir koddur. Formaliteyi uygulamak isteyebilir veya biraz daha cesur davranarak görünümünüze farklı dokular ve aksesuarlar katabilirsiniz. Akşam davetleri için yaygın kullanılan giyim kodu formal ve black tie optional olarak bilinir. Formal tarzda fazla desen kullanımından kaçının. Stilettolar, zarif takılar, portföy çantalar kadınlar tarafından tercih edilirken erkekler de koyu renkli takım elbise ve koyu renkli kösele ayakkabı giymelidir.

White tie (formal)

“Taç giyme töreni” dersek sanırız bir fikir verir. Mümkün olan en resmi giyim beklentisi için white tie kodu kullanılır. Kadınlar için yere kadar uzanan bir gece elbisesi bir zorunluluktur. Topuklu ayakkabılar ve mücevherler kullanılmalı, erkekler ise smokin ya da duruma göre siyah takım elbise, beyaz gömlek, Oxford tipi ayakkabı giymelidir. Düz renkli, sade ve zarif tasarımlar tercih edilebilse de saç, makyaj, çanta ve aksesuarlarla tam olarak kusursuz bir görünüm için emek vermeniz gereken davet için verilen dress code yani giyim kodudur. Kısacası, kendinizi kırmızı halıda hayal edin ve öyle hazırlanın. White tie giyim kodunda bazı durumlarda “isteğe bağlı” ibaresine de yer verildiği görülebilir. Burada, konuklar bazı açılardan biraz daha esnek davranabilir. Bu durumda desen kullanımı söz konusu olabilse de bunun lüks kumaşlar üzerinde ve abartılmadan yapılması önerilir.

Kokteyl ve yarı-resmi

Abartısız ve zarif görünümleri tercih edenler için kokteyl türü davetler özellikle de ayakkabı-çanta tercihlerini ortaya koymak için harika birer fırsattır. Bu tarz yarı resmi davetlerde konuklar renk kullanımı konusunda daha özgür olsalar da sıradan görünmemek için dikkatli olmak gerekir. Gösterişli detaylardan vazgeçmemek, daveti ciddiye aldığınızı göstermek için iyi bir yoldur. Kısa etek boyu, iddialı bir ayakkabıyı sergilemek için mükemmel bir fırsattır. Cesur ve eğlenceli görünümleri tercih etmek de kokteyl ve yarı resmi davetler için uygundur. Sade olan yerine şık olan tarafa yatkın olmak daha iyi bir fikir olabilir. Bunu da yüksek hacimli mini elbiseler ve kabarık kol gibi detaylar işinizi görür.

Smart casual

Genellikle ofislerde tercih edilen smart casual tarzı profesyonel ortamlarda, ağ oluşturma ve etkinliklerinde veya profesyonel birinin evinde düzenlenen davetlerde uygulanır. Babetler ve zarif düz ayakkabıları smart casual tarzında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yerlere kadar uzanan elbiselerin bu tarz içinde pek yeri yoktur.

“Olduğunuz gibi”/"Her zamanki halinizle"

Ülkemizde pek rastlanmasa da "Come as you are" diye görülebilen ve belki de en kafa karıştırıcı olan kıyafet kodu budur. "Olduğun gibi" ifadesi için şu soruyu sormak mümkün; Kime göre, neye göre? Konukları pek çok yoruma açık hale getiren “olduğun gibi gel” kodunun tanımı “sıradan ama çok da sıradan değil” olarak özetlenebilir. Stilist L. Maguire, “Bir araya getirilmiş, rahat ve havalı bir görünüm. Ama terli değil!” Gündelik giysileri de düğün davetlerinde görmek eskisi kadar yadırganmasa bile bunun bir sınırı var. Örneğin bir kır düğünü özellikle de ayakkabı seçimi için rahat giyime imkân verse de görünümüzün bütününe bakıldığında bir özel gün için giyindiğinizi belli etmeniz gerekir.

Stilist Lyndey Love’ın söylediğini de aklınızın bir köşesine ekleyin: "Güven en iyi aksesuardır ve kendinizi harika hissederseniz harika görünürsünüz"