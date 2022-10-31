Merhabalar sizlere bu ay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı benim gözümden paylaşmak istedim. Ama öncelikle bu ay bizi gururlandıran belkide başarabileceğimiz en üst spor olayına değinmek istiyorum.

Ampute milli takımımız çok büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu olarak tarihe adını yazdırmayı başardı. Bu büyük zaferden dolayı tüm takımı ve ekibi yürekten kutluyorum. Hep altını çizerek söylüyorum engellilere şans verilirse neler yapabildiğini çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. İşte bu kardeşlerimde cumhuriyetimizin 99.yılında efsanevi bir başarıya imza attılar. Gelelim Cumhuriyetimize…

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve büyük savaşlardan galip ayrılarak saygı ve sevgiyi hak eden Mustafa Kemal Atatürk bizlere emanet ettiği bu mirası en güzel şekilde koruyarak ileriye taşımalıyız. Ben ailemden, okuduğum okuldan hep bu bilinç ile hareketle daima ilerleyeceğim. Atatürk dünyanın en büyük liderlerinden sayılıyor. Yaptığı devrimlerle bizlere çağ atlatmıştır. Bence en önemli devrimi latin alfabemizi ülkemize kazandırarak yapmıştır. Daha ilerici daha yaratıcı bir dili bizlere öğreterek iyi halkımıza en önemli görevlerinden birini yerine getirmiştir.

Bizim görevimiz cumhuriyeti daha ileriye taşıyarak ülkemizi kuşaktan kuşağa en üst devletlerle yarıştırmak olmalıdır. Bir yazar olarak ben bu görevi layığı ile yapmaya çalışıyorum. Nice 99 yıllar cumhuriyetimiz var olsun kutlu olsun..

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…