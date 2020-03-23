Coronadan korunmak için evde aldığımız önlemler

Koronavirüs korkusu duyarken evde hangi tedbirleri alıyoruz? Strese girmemek ama önlem almak için neler yapıyoruz? Evde nelere dikkat ettiğimizi sizlerle paylaşmak istedim. Eskiden dışarıdan geldiğimizde ellerimizi yıkamamız yeterli olurdu. Kimi evlerde ayakkabılar içeride çıkarılır, kimisi dışarıda giydiği pantolonla evin her yerine oturabilirdi. Hapşırırken elimizle kapatmamız yeterliydi. Şimdi günlük hayatı yaşamak bambaşka bir hal aldı. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyoruz, evde kalıyoruz ancak bazen dışarı çıkmak zorunda kalabiliyoruz. Biz de Covid-19 korkusuyla bazı tedbirler aldık. Bunlara “Ev tipi koronavirüs önlemleri” diyorum. Dışarıdan gelince neler yapıyoruz? Evde neler yapıyoruz? Sizlerle de paylaşmak isterim. Belki birbirimize fikir verebiliriz.

Dışarıdan eve giren kişi için Coronavirüs önlemleri

Koronavirüse ve benzeri hastalık yapan mikroplara karşı eve gelir gelmez yaptığımız şeyleri sıralayarak başlamak istiyorum. Öncelikle kendi ellerimizi önerilen şekilde yıkadıktan sonra, sürekli yıkanamayacak olan kaban vb gibi giysileri ütü buharından geçiriyoruz. Sonra da balkona asıyoruz ve mümkün olduğu kadar havalandırıyoruz.

Dışarıda giyilen ve özellikle de dışarıyla temas edilen giysileri banyoda tersten çıkarıyor ve hemen makinede yıkıyoruz. Çanta, cüzdan, anahtarlık ve cep telefonu gibi eşyalar da mutlaka siliniyor.

Ayakkabıları antrede değil, mutlaka evin dışında çıkarıyoruz.

Markete giderken kullandığımız çanta olarak, yıkanabilir bez çanta kullanıyoruz. Markette poşet kullanmıyoruz.

Dışarıdan gelen paketleri mutlaka siliyoruz. Dışarıdan alınan şeyler ne ile silinir diye sorarsanız, kolonya ile ıslatılmış bez veya aldığımız şey küçükse kolonyalı mendil kullanıyoruz.

Damacana su siparişi verdiğimizde, damacanayı mutfağa kadar sürükledikten sonra, geçtiği yerleri amonyaklı temizleyici ile siliyoruz.

Yaptığımız her türlü temizlikte elbette ki eldiven kullanıyoruz. Kargo paketi, su damacanası ve benzeri eşyalar eve girdikten sonra kapı girişinde kolonyalı mendille veya kolonya ile ıslatılmış kâğıt havluyla siliyoruz. Paketi kapı girişinde açıyoruz ve hemen çöp torbası içine koyup torbanın ağzını bağlıyoruz. Bir şekilde eldiven kullanmadıysak, sağlık uzmanlarının anlattığı şekilde ellerimizi en az 20 saniye sabunla yıkıyoruz. Unutmadan… Cildi korumak için ellerin bakımını da ihmal etmiyoruz.

Ev halkı için Coronavirüs önlemleri

Önceden olduğu gibi, salgının hayatımıza girdiği zamandan itibaren de ortak havlu kullanmıyor ve havlularımızı sık sık değiştirerek yüksek sıcaklıkta yıkıyoruz.

Banyoda diş fırçalarımızı birbirinden uzak tutuyoruz.

Mutfakta su bardaklarımızın birbirine karışmaması için hepsini ayrı yerlerde tutuyoruz.

Kapı girişini, portmantonun kapağını ve kulplarını, parmaklar değdiyse aynayı, dışarıdan gelince elin değdiği her yeri düzenli aralıklarla dezenfektan solüsyon ile siliyoruz. Sirkenin daha ziyade antibakteriyel özellikli olduğu, amonyaklı ve alkollü temizleyicilerin virüs üzerinde daha etkili olduğu söyleniyor.

Tüm temizlikleri yaparken kendi sağlığımızı riske atmamaya ve evin havasını zehirlememeye dikkat ediyoruz. Abartılı miktarlar kullanmak yerine yeterli miktar uygulamak, aynı bezi tekrar tekrar kullanmamak, iyice durulamak, bezi kullandıktan sonra sterilize etmek, bazen bez yerine kâğıt havlu atıp ağzı kapalı şekilde çöpe atmak, evi de sık sık havalandırmak, dikkat edilmesi gereken ve dikkat ettiğimiz noktalar…

Duyduğumuz her yeni bilgiyi uygulamadan önce, uzmanların söyledikleri ile karşılaştırarak kontrol ediyoruz.

Kapıya gelen kişilere yönelik Covid-19 önlemleri

Evimizi temizledik, kendimiz dışarıdan gelince gereken şeyleri yaptık. Peki dışarıda çalışan ve biz evdeyken temas edeceğimiz kişilere yönelik olarak ne yapmalıyız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hastane çalışanları veya sucu, tüpçü, kargo-kurye elemanı gibi sürekli parayla veya insanlarla temas edilen ve dolaşılan işlerde çalışan kişilere tüm kalbimle kolaylık ve sağlık diliyorum. Bu önlemleri hem kendimizi hem de karşımızdaki kişiyi korumak için aldığımızı özellikle belirtmek istiyorum.

Öncelikli prensip, ellerin temas ettiği tüm yüzeylere dikkat etmek. Dışarıdan eve gelen tüm paketlerin kolonya ile ıslatılmış bez veya kolonyalı mendil ile iyice silinmesini sağlıyoruz.

Kendimizi korumanın başkalarını da korumak demek olduğunu düşünüyoruz. Belirti göstermesek ve hapşırıp öksürmesek de 1 metrelik güvenlik mesafesi bulunduruyoruz.

Dışarıda çalışan ve evimize bir ürün getirmek için kapımıza gelen çalışanların kendilerini korumalarını hatırlatmak amacıyla önerilerimiz varsa söylüyoruz. Mesela bir kargo elemanı geldiğinde eldiven takmadığını gördüysek ellerini sık yıkayıp yıkamadığını sorabiliyoruz. Hem kendisi hem de asansör kapılarına ve kapı zillerine dokunduğu için... Bu arada, eldiven konusunda da birkaç şey söylemek gerek. Eldivenin doğru kullanılmadığında daha tehlikeli bile olabileceği söyleniyor. Aynı eldiven tekrar tekrar kullandığında aslında virüsü daha fazla bulaştırabildiği belirtiliyor. Bu sebeple dikkatlice kullanmak gerektiğini uzmanlar tekrar tekrar hatırlatıyor. Bunun sebebi de şöyle açıklanıyor: Eldiveni çıkarırken eldivenin dışı elimize yüksek ihtimalle temas edecektir. Bu sebeple ellerin tekrar doğru şekilde yıkanması önemli. Eldivenin çöpe atılmasının uygun şekilde yapılması gerekir. Bu tarz konularda eksiklik görürsek o elemana veya iş yerine bildiriyoruz. Uzman olmadığımızı da unutmuyor ve uzmandan duymadığımız, emin olmadığımız bilgileri paylaşmıyoruz.



Tüm hastalara şifa diliyorum.

Sağlıcakla...

Ayça

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