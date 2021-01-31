Yeni sosyal medya platformu: Clubhouse

"Yeni sosyal medya platformu Clubhouse nedir?", "Clubhouse nasıl kullanılır?", "Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?" sorularının cevabı haberimizde.

Yeni sosyal medya platformu: Clubhouse
Yaşam
31 Ocak 2021 Pazar

Son günlerde gündemde olan Clubhouse, şu ana kadar alıştığımız sosyal medya platformlarından biraz farklı. Yazılı ya da görüntülü bir şekilde iletişim kurmanın mümkün olmadığı Clubhouse temelde sese dayalı bir sosyal medya uygulaması.

Clubhouse'a eğer davet kodunuz varsa beklemeden giriş yapabiliyorsunuz. İlgi alanlarınızı seçerek merak ettiğiniz sesli sohbet odalarına katılıyorsunuz. Odalarda dilerseniz konuşulanları dinliyor ya da söz alarak kendiniz de konuşabiliyorsunuz.

Clubhouse davetiyeniz yoksa da uygulamaya kayıt olmak için cep telefonu numaranızı ve ad-soyad bilgilerinizi girdikten sonra uygulamada kullanacağınız bir kullanıcı adı oluşturuyorsunuz. Bundan sonraki süreçte uygulamaya giriş yapabileceğinize dair bir onay mesajı beklemeye başlıyorsunuz. Clubhouse şu anda sadece iOS'ta mevcut.


Whatsapp'a alternatif uygulamalar

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kişisel birçok verinize erişmek ve bunu Facebook ile paylaşmak için sizden onay istiyor onay vermemeniz durumunda ise hesabınıza erişim sağlayamayacaksınız. Bu nedenle büyük tepki gören Whatsapp'a alternatif uygulamalar kullanıcılar tarafından aratılıyor. İşte Whatsapp yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları...

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Signal Anlık iletişim için dünyanın her tarafında ücretsiz olarak kullanılan Signal iletiler göndermede ve almada, sesli ve görüntülü aramalarda kullanılabiliyor. Signal, tanımlayıcı olarak standart cep telefon numaralarını kullanılıyor ve diğer Signal kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvence altına almak için uçtan uca şifreleme yapıyor.
Telegram 400 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Telegram, piyasadaki en hızlı mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor.
Bip Tüm operatörler tarafından kullanılabilen Bip uygulamasının en büyük avantajları arasında10 kişiye kadar kişiyi ile görüntülü görüşme ve acil durumlarda BiP Acil Durum Butonu'ndan yakınlarınıza durumunuzu konumuzla birlikte gönderebilir onlarla kesintisiz iletişim kurabilme özelliklerinin olması bulunuyor.
Viber Viber, internet bağlantısı aracılığıyla (Wi-Fi veya mobil veri) dünyadaki herkesle bağlantı kurmanı sağlayan, görüntülü sohbet programları arasında yer alıyor.
Hangouts Google Hangouts, Google tarafından geliştirilen bir anında mesajlaşma ve görüntülü görüşme platformudur. 15 Mayıs 2013'te yayımlanan program üç mesajlaşma servisinin yerini almıştır. İki ana üründen oluşur: Google Meet ve Google Chat.
WeChat WeChat, Çin'de geliştirilen sesli ve yazılı mesajlaşmaya yarayan bir mesaj servisidir.
Line Japonlara ait bir mobil mesajlaşma uygulamasıdır, "Line Corporation" tarafından yapılmıştır. LINE, aralarında etiketler, home, timeline ve resmi hesaplar da bulunan çeşitli interaktif öğelerle entegre bir şekilde ücretsiz metin ve sesli mesajlaşma, sesli arama ve grup sohbeti sunar.
Dedi Dedi, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda kullanılabileceğiniz ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır.
Discord Discord, sesli bir iletişim uygulamasıdır. İnternet üzerinden tanıdığınız kişilerle iletişim kumanızı sağlayan uygulama tamamen ücretsiz.


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