Yeni sosyal medya platformu: Clubhouse

Son günlerde gündemde olan Clubhouse, şu ana kadar alıştığımız sosyal medya platformlarından biraz farklı. Yazılı ya da görüntülü bir şekilde iletişim kurmanın mümkün olmadığı Clubhouse temelde sese dayalı bir sosyal medya uygulaması.

Clubhouse'a eğer davet kodunuz varsa beklemeden giriş yapabiliyorsunuz. İlgi alanlarınızı seçerek merak ettiğiniz sesli sohbet odalarına katılıyorsunuz. Odalarda dilerseniz konuşulanları dinliyor ya da söz alarak kendiniz de konuşabiliyorsunuz.

Clubhouse davetiyeniz yoksa da uygulamaya kayıt olmak için cep telefonu numaranızı ve ad-soyad bilgilerinizi girdikten sonra uygulamada kullanacağınız bir kullanıcı adı oluşturuyorsunuz. Bundan sonraki süreçte uygulamaya giriş yapabileceğinize dair bir onay mesajı beklemeye başlıyorsunuz. Clubhouse şu anda sadece iOS'ta mevcut.