Defne yaprağının faydalarını biliyor musunuz?

Defne, Yunan mitolojisinde önemli yeri olan ve çeşitli sembolik anlamlar yüklenmiş olan bir bitkidir. Yunan savaş tanrısı Apollon, Daphne’ye aşık olur ancak Daphne, Apollon’un aşkına karşılık vermez. Bunun üzerine Apollon’un babası ve nehir tanrısı Peneus, Daphne’yi bir ağaca çevirir. Apollon da bu ağacı kendi ağacı ilan eder ve defne ağacı olarak bilinen bu ağacın adına şiirler, şarkılar yazılır. Apollon’un kehanet gücünden faydalanmak için Yunan kahinleri, kehanette bulunmadan evvel defne yaprakları çiğnerlerdi. Üniversitelerdeki alimlere de bilgelik sembolü olarak defne yapraklarından ve dallarından yapılmış taçlar giydirilirdi. Dinsel törenlerde defne yapraklarından yapılan tütsülerin yakılması da yaygın bir gelenekti.
Lauraceae familyasına ait bir bitki olan defnenin yaygın kullanılan türü, Latince ismiyle Laurus nobilis olarak bilinmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen ve kullanılan farklı defne türleri de bulunmaktadır. Her mevsim yeşil olan bu ağacın yapraklarından yılın her zamanı taze olarak faydalanılabilir, ağaç sonbaharda da meyve verir. Türkiye’de yaygın olarak Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yetişmektedir. Kurutulmuş veya taze olarak kullanılabilen yapraklarından bitki çayı, bitkisel uçucu yağ ve tentür elde edilebilir. Tohumları da benzer amaçlar için kullanılabilir.
Yaygın olarak kullanılan ve ülkemizde de en çok yetişen türü, Akdeniz defnesi olarak bilinen Laurus nobilis’tir. Umbellularia californica isimli tür, Kaliforniya defnesi olarak bilinir ve çok daha yoğun bir kokuya sahiptir. Aynı familyaya ait ancak farklı bir tür olan Cinnamomum tejpata, Hint defnesi olarak bilinir ve Hint mutfağında önemli bir yere sahiptir. Arabistan defnesi (Daphne gnidium), yaban defnesi (Daphne mezereum), dikenli defne (Ilex aquifolium) ve koyun defnesi (Kalmia angustifolia) olarak bilinen türler ise zehirli defne türleridir.
3 adet defne yaprağı, bir su bardağı kaynamış suya koyulur ve karışım ağzı kapalı şekilde 8-10 dakika kadar demlenir. Süzüldükten sonra sıcakken içilmelidir. Defne yaprağı çayı, kaynatılarak da hazırlanabilir. Cezveye bir su bardağı su için 2-3 yaprak defne eklenir ve karışım kaynadıktan sonra 3 dakika boyunca demlenir, süzülür.
Defne yaprağını sade olarak demleyip tüketebileceğiniz gibi, tadını ve etkisini arttırmak için farklı karışımlar da deneyebilirsiniz:
Portakallı defne çayı: İnfüzyon yöntemi ile hazırlanan bu karışım, hazımsızlık, iştahsızlık ve müzmin bronşit durumlarında oldukça etkilidir. Hazırlamak için 4 gram defne yaprağı ve 8 gram kurutulmuş portakal kabuğu, iki su bardağı kaynamış suya eklenerek 15 dakika boyunca kapağı kapalı şekilde demlenir. Süzüldükten sonra bal ile tatlandırılarak tüketilebilir.
Ballı limonlu defne çayı: 20 adet kurutulmuş ve havanda dövülerek toz haline getirilmiş defne yaprağı, 2 limonun suyu ile karıştırılarak yarım litre suya ilave edilir. Karışım kısık ateşte kaynatıldıktan sonra içerisine 4 yemek kaşığı bal ilave edilir, ateşin üzerinde biraz daha karıştırılır. Süzülerek başka bir kaba alınan karışım, soğuduktan sonra yoğun bir şurup kıvamına gelecektir. Ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında muhafaza edilen bu çay karışımı soğuk olarak da tüketilebilir. Öksürüğü azaltıcı ve balgam söktürücü olarak kullanılabilen etkili bir karışımdır.
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