Cilt bakımınızda tamanu yağının faydaları

Tamanu yağı, tamanu adı verilen tropikal ve yaprak dökmeyen bir ağaçta yetişen fındık şeklindeki çekirdeklerden çıkarılan bir yağ. Geçmişten beri Asya, Afrika ve Pasifik Adası sakinleri tamanu yağının faydalarına hakimlerdi ve hatta cilt problemlerinin birçoğunun çözümünde kullanıyorlardı. İşte tamanu yağının bilinen faydaları:

Akneye karşı savaşmada yardımcı oluyor

2015 yılında yapılan bir araştırma, Güney Pasifik'in beş farklı bölgesinden gelen tamanu yağlarını inceledi. Yağın, akneye sebep olan bazı bakteri türlerine karşı yüksek antibakteriyel ve yara iyileştirici özelliği olduğu keşfedildi. Bunun yanında diğer bazı çalışmalar ise anti enflamatuar özelliğinden dolayı iltihaplı sivilcelerle mücadele etmeye yardımcı oluyor.

Akne izlerine iyi geliyor

Çok sayıda biyolojik çalışma, tamanu yağının yara iyileştirme ve cilt yenileme özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor. Hücre proliferasyonunu ve kolajen dahil olmak üzere birçok bileşenin üretimini desteklediği ve bunların tümünün yaraların iyileşmesinde önemli rol oynadığını gösterir nitelikte olduğunu biliyouz. Tamanu yağı aynı zamanda aknenin yanı sıra yara izi tedavisinde de yararlı olduğu gösterilen antioksidanlar açısından da zengin bir yağ.

Kırışıklıkları önlemede yardımcı oluyor

Tamanu yağı, yaşlanma karşıtı kremler de dahil olmak üzere birçok cilt bakım ürününde kullanılan aktif bir bileşendir. Tamanu yağı, cildin nemli kalmasına yardımcı olabilecek yağ asitleri açısından da oldukça zengin. Ayrıca serbest radikallerin verdiği hasara karşı savaşan antioksidanlar içeriyor ve yağın kollajen ve GAG ​​üretimini teşvik etme özelliği yaşlanma karşıtı olmasında ve cilt yenilenmesinde rol oynar.

Son olarak, tamanu yağı güneşin neden olduğu hasarla gelen kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir. 2009 yılında yapılan bir çalışma, yağın UV ışığını emebildiğini ve UV radyasyonunun neden olduğu DNA hasarının yüzde 85'ini önleyebildiğini keşfetti.

Kullanımı

Tamanu yağı sağlık veya kozmetik amaçlı olarak doğrudan cilde uygulanabilir. Ayrıca kendi yüz ve saç maskelerinizi, nemlendiricilerinizi, şampuanlarınızı ve saç kremlerinizi yapmak için kremler, uçucu yağlar ve diğer bileşenlerle birleştirilebilir bir yağ olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Yan etkileri

Tamanu yağı ürün etiketleri genelde yağın yutulmaması ve göze temas etmesine izin verilmemesi konusunda uyarır. Ayrıca tamanu yağı satan şirketler de yağın açık yaralarda kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuyorlar. Araştırmalar, tamanu yağıyla temasın bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini gösteriyor. Ağaçtan elde edilen fındık ve fıstığa alerjisi olan kişiler, bir tür ağaç çekirdeğinden elde edildiği için tamanu yağından imtina etmelerinde fayda var.