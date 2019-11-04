Çikolatalı kurabiyeler

Tarif defterimden;
Çikolata ve esmer şekerin aromasının ön planda olduğu çay & kahve yanına çok yakışan leziz kurabiyeler…
Servis: 22 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Tereyağını eritin, biraz ılınınca şekerleri ilave ederek mikserle 2-3 dakika çırpın, yumurta ve vanilyayı ekleyerek köpükler oluşana kadar yaklaşık 3 dakika daha çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek yumurtalı karşıma yavaş yavaş eklerken bir yandan elinizle yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde ediyoruz, gerekirse 1 yemek kaşığı daha un ekleyebilirsiniz. En son çikolata parçalarını ekleyip yoğurun. Hamuru 22 eşit parçaya ayırıp yuvarlayarak fırın kağıdı serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fanlı fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin. Sıcakken yumuşak olan kurabiyeler soğuyunca kıyır kıyır oluyor.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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