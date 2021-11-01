Çikolatalı cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır?

Ceviz ve tarçın aromasının çok yakıştığı çikolatalı leziz kek... Müjgan Yurtseven HTHayat okurları için hazırladı!

Çikolatalı cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır?
Yaşam
01 Kasım 2021 Pazartesi

İçeriğindeki ekşi kremadan dolayı ertesi günlerde de yumuşacık olan keki çay saatleri için deneyin derim... Epey bereketli olan kekin tüketmediğiniz miktarını dilimlere ayırıp kapalı kapta derin dondurucuda 1 ay kadar saklayabilirsiniz.


Servis: 24 cm çapında ortası delik yuvarlak kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 55 - 60 dakika


Çikolatalı cevizli tarçınlı kek için malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

Cevizli karışım için:

  • 100 gr ceviz içi

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı tarçın

Kek hamuru için;

  • 300 gr un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 200 gr toz şeker

  • 200 gr tereyağı, oda ısısında

  • 3 büyük yumurta, oda ısısında

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 200 gr ekşi krema, ayrıntı tarif sonunda

  • 100 gr damla çikolata




Çikolatalı cevizli tarçınlı kek yapılışı:

*Kalıbı yağlayıp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyin.


*Ceviz içini iri parçalara ayırıp tavada çok kısık ateşte birkaç dakika kavurun (yanmamasına dikkat edin). Ocağı kapatıp esmer şeker, tereyağı ve tarçını ekleyerek karıştırın, soğuması için kenarda bekletin.


*Un, kabartma tozu ve karbonatı harmanlayıp elekten geçirin.


*Toz şeker ve oda ısında yumuşamış tereyağını karıştırma kabına alıp kremamsı hale gelene kadar mikserle 4 - 5 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek homojen kıvama gelene kadar çırpmaya devam edin. Vanilya özütü ve ekşi kremayı ilave edin, bu aşamadan itibaren mikserin düşük hızıyla birkaç dakika daha çırpın (ekşi kremayı ekleyince pütürleşen kıvamda oluyor endişelenmeyin, unu ilave edince kremamsı kıvam alıyor). Unlu karışımı yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Kek hamuru kremamsı ve homojen hale gelince cevizli karışımın 2/3 ünü ve damla çikolatayı hamura ilave edip spatula ile karıştırın. Hamuru kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzelterek kalan cevizli karışımı üzerine serpiştirin.


*170 derecede fanlı ayarda 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 55 - 60 dakika pişirin. İlk 30 dakikadan sonra ısıyı 160 dereceye düşürün. Bu süre sonunda kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.


Ekşi krema malzemeleri;

  • 100 ml krema, %35 yağlı

  • 100 gr süzme yoğurt

  • Yarım limon suyu

Ekşi krema yapılışı;

*Krema ve limonu mikserle iyice çırpın, süzme yoğurdu ekleyerek karışım pürüzsüz hale gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın. Temiz bir cam kavanoza aktarıp üzerine tülbent geçirerek 24 saat oda ısısında bekletin. Bu süre sonunda kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın (buzdolabında 2 - 3 saat beklettikten sonra kullanıma hazır hale geliyor).


*Daha fazla miktarda hazırlanıp 15 gün kadar buzdolabında saklanabilir. Tatlı & tuzlu hamur işlerinde, kek, kurabiye, salata ve taco gibi lezzetlerde kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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