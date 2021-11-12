Cheddar peynirli biberiyeli çörek

Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık biberiyeli tereyağlı peynirli çörekler... Müjgan Yurtseven, cheddar peyniri ile yapabileceğiniz nefis bir çörek tarifi verdi!

Cheddar peynirli biberiyeli çörek
Yaşam
12 Kasım 2021 Cuma

Leziz çörekleri kahvaltı sofraları, çay saatleri veya okula giden miniklerin beslenme çantalarına koymak için yapabilirsiniz. Bu arada yumurtayı sadece üzeri için kullanıyoruz, hamurunda yumurta yok!


Servis: 14 adet

Hazırlama süresi: 30 + 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Malzemeler:

Buttermilk için:

  • 150 ml süt + 1,5 yemek kaşığı limon suyu

Hamuru için:

  • 300 gr un

  • 1 paket kabartma tozu, 10 gr

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 60 gr cheddar peyniri, rondodan geçirilmiş

  • 2 yemek kaşığı doğranmış biberiye

  • 150 gr tereyağı, buzlukta bekletilmiş

Üzerine:

  • 1 yumurta




Yapılışı:

*Buttermilk için; Limon suyunu süte ekleyip 30 dakika oda ısında dinlendirin. Bu süre sonunda hafif koyulaşan bir karışım elde ediyoruz.


*Buzlukta beklettiğiniz tereyağını hızlıca rendeleyip tekrar buzluğa kaldırın.


*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.


*Hamuru için; Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu rondoya alıp bir tur çalıştırın. Peynir, doğranmış biberiye ve buttermilk i ilave ederek bir tur daha çalıştırın. En son buzluktaki rendelenmiş tereyağını ekleyerek hamur toparlanana kadar rondoyu çalıştırın. Hamuru 14 adet eşit parçaya bölerek yuvarlayın, tepsiye aralıklı olarak yerleştirip üzerlerine hafifçe bastırın (pişerken kabaracaklar). Üzerlerine çırpılmış yumurta sürerek 200 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında çörekler kızarana kadar yaklaşık 15-17 dakika pişirin.


Kısa bir not:

*Hamurun tarifini rondoda hazırladığım gibi yazdım, dilerseniz elinizde de yoğurabilirsiniz, elinizle yoğuracaksanız soğuk tereyağını ekledikten sonra yağ ısınmadan hamuru hızlıca karıştırıp toparlayarak şekil verin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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