Cennet hurmalı kakaolu puding

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Malzemeler:
- 4 adet olgun cennet hurması, 800 gr
- 2 silme yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Yapılışı:
*Hurmaları yıkayıp kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkartarak iri dilimlere ayırın. Tüm malzemeleri blendere alın ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin.
*Kaselere pay edip buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyin.
Kısa notlar:
*Cennet hurması pektin oranı yüksek meyvelerden biri olduğundan pişirmeden çeşitli malzemeler ekleyerek dilediğiniz gibi farklı lezzetler yaratabilirsiniz.
*Hindistan cevizi sütü yerine her hangi bir süt eklenebilir.
*Eğer elinizdeki hurmalar fazla olgunlaşmış ise damak tadınıza göre bal ilave etmeden de hazırlayabilirsiniz.
Afiyetle sağlıkla ve sevgiyle kalın...
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