Cennet hurmalı kakaolu puding

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Malzemeler:

4 adet olgun cennet hurması, 800 gr

2 silme yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

*Hurmaları yıkayıp kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkartarak iri dilimlere ayırın. Tüm malzemeleri blendere alın ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

*Kaselere pay edip buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyin.

Kısa notlar:

*Cennet hurması pektin oranı yüksek meyvelerden biri olduğundan pişirmeden çeşitli malzemeler ekleyerek dilediğiniz gibi farklı lezzetler yaratabilirsiniz.

*Hindistan cevizi sütü yerine her hangi bir süt eklenebilir.

*Eğer elinizdeki hurmalar fazla olgunlaşmış ise damak tadınıza göre bal ilave etmeden de hazırlayabilirsiniz.

Afiyetle sağlıkla ve sevgiyle kalın...