Çaylı kakaolu kek
Demlenmiş çayınızdan kalan varsa veya sadece bu lezzetin tadına varmak için bile çay demlemeye fazlasıyla değer…
Çok eskilerden defterimde yer alan tariflerden biri olan keki demlikte akşamdan çay kaldığında sıklıkla yaparım.
Servis:
Yuvarlak kek kalıbı
Hazırlama süresi:
20 dakika
Pişirme süresi:
50-55 dakika
Malzemeler:
(200 ml lik su bardağı ölçüsüyle)
1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
1 tatlı kaşığı un, kalıba serpmek için
250 gr tereyağı, oda sıcaklığında
2 su bardağı toz şeker
1 portakal veya limon kabuğu, rendelenmiş
4 orta boy yumurta
1 su bardağı demlenmiş çay
3 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay kaşığı karbonat
Piştikten sonra üzerine:
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
1) Kek kalıbına tereyağı sürüp un serpin ve hazırda bekletin.
2) Fırını 175 derece ısıya ayarlayın.
3) Oda ısısındaki tereyağı, portakal veya limon kabuğu rendesi ve şekeri mikserle 3-4 dakika kremamsı hale gelene kadar çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek 3-4 dakika daha çırpın. Çayı ilave ederek karıştırın.
4) Un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve karbonatı harmanlayıp eleyerek yumurtalı karışıma ilave edin, 2-3 dakika daha çırptıktan sonra kalıba boşaltın.
5) Isınmış fırında yaklaşık 50-55 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Fırın sıcaklıkları markalara göre farklılık gösterdiğinden kek pişirdiğiniz sıcaklık derecesini kullanın.
6) Keki fırından aldıktan 10 dakika sonra kalıptan çıkartın, üzerine pudra şekeri serpin.
Afiyetle sevgiyle kalın…