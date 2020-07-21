Çadır alırken nelere dikkat edilir?

Yaz tatili için çadır nasıl seçilir? İhtiyaca ve bütçeye uygun çadırı seçmek için 8 önemli noktaya dikkat etmek yeterli. Nevin Şirin sizin için çadır seçme rehberi hazırladı!

Çadır alırken nelere dikkat edilir?
Yaşam
21 Temmuz 2020 Salı

1- Kişi sayısı +1

Çadırda kalacak kişi sayısına 1 eklemenin (meselâ 1 kişi kalacaksa 2 kişilik, 2 kişi kalacaksa 3 kişilik çadır seçmenin) üç avantajı var:


a. Dar alanda ferahlık hissi verir.


b. Bez duvarlara, yanındakine çarpmadan biraz daha rahat hareket etme imkânı sunar.


c. Çanta, su gibi malzemeleri başucunda tutmak için alan tanır.


2- Mevsim

Yağmur, rüzgâr gibi hafif hava koşullarına dayanıklı hafif bir çadır yaz, ilkbahar ve sonbahar ayları için ideal. (Kış ayları için ağır hava koşullarına dayanıklı çadır seçmek kaçınılmaz.)


3- Renk

Güneşi yansıtan açık renkler, yaz sıcağında çadırın ısısının artmasına engel olur. Fakat içindekileri güneşle beraber uyandırır, gece ışıklarını da engellemez. Koyu renk bir çadır ise gün ışığını kapattığı için sabahın ilk saatlerinde rahat uyumaya fırsat verir.


4- Çift çatı

İkinci çatı yağmur, rüzgâr, güneş (dolu, kar) gibi etkenlerden korunmayı sağlar.


6 adımda kamp alanında çadır tatili hazırlığı
6 adımda kamp alanında çadır tatili hazırlığı

5- Nefes alan kumaş ve havalandırma

Çadırın pencerelerini açıp uyumak, en azından böceklere davetiye çıkaracağından mümkün değil. Nefes almayan kumaş içeride buğulanmaya ve damlamaya sebep olur. Çadırın nefes alan kumaştan seçilmesi kaçınılmaz. Ayrıca çift tenteli çadır tercih edilmesi havalandırma imkânı sağlar: Dış tentenin fermuarı kapalı tutulurken iç tentenin fermuarı açılarak hava giriş çıkışı sağlanmış olur.


6- Yükseklik

Genellikle uyumak için kullanılacağı düşünülse de, çadır dinlenmek veya hava koşulları nedeniyle içinde zaman geçirilen bir yer. Dolayısıyla kapalı alanda kalma duygusunu azaltmak, rahat hareket etmek için yüksekliğini de dikkate almak gerekiyor. Genel prensip bağdaş kurmuş haldeyken, başın tavana değmemesi. Biraz daha fazla konfor için 130 cm ideal.


7- Hacim

Üçten fazla kişinin kalacağı çadırlar büyük çadır sınıfına giriyor. Girişte bir odası olan, önündeki güneşliğin altına masa kurulabilen, insan boyunda bir çadır, uzun süreli bir tatil için uygun olabilir. Ancak bu tip çadırların güçlü bir rüzgârda sabit kalmayacağını hesaba katmak gerekiyor. Dahası, kurmak ve toplamak için deneyimli bir kampçının bilgilerine sahip olmak kaçınılmaz.


8- Hafiflik ve basitlik

Mevsim koşulları hafif olduğundan, yaz tatili için en doğrusu hafif, kurulması ve toplanması kolay bir çadır seçmek.


Ekonomik tatil yapmanın yolları var!
Ekonomik tatil yapmanın yolları var!

Türkiye’deki en güzel 10 plaj

İngiltere’nin Guardian Gazetesi, bir anketle Türkiye’deki en güzel 10 plajı belirledi. İşte “Şemsiyenizin altında, ayran içerek uzanmak isteyeceğiniz doğal plajlar” cümlesiyle verilen bu 10 doğal plaj...

10
1. Kabak Koyu - Ölüdeniz Bakir doğası ve eşsiz konumuyla Türkiye'de ve dünyada bir eşi daha olmayan Kabak Koyu Ölüdeniz'e yaklaşık 17 km mesafede. Fethiye'den başlayarak Antalya'da son bulan antik Likya Yolu üzerindeki bu koy, gri-beyaz kumları ve masmavi deniziyle huzur dolu. Doğal güzelliğin muhafaza edilmesi amacıyla kaba inşaata izin verilmeyen koyda, kamp alanlarında çadır kurabilir ya da bungolov evlerde kalabilirsiniz. Ne yapmalı? - Şelale yürüyüşü yapın. - Kanyon gezisine çıkın. - Turkuaz Mağara'yı ziyaret edin.
2. Çıralı Plajı - Olimpos Akan dere yataklarının serinlik verdiği, hafif taşlı denizi ve ince taneli kumla bezeli kumsalı sizi hemen kendisine çekecek. Olimpos yakınlarındaki Çıralı Plajı iki yandan kayalarla çevrilmiş, doğal ve sakin bir bölge. Doğal ve tarihi sit alanı olduğu için büyük yapılara izin verilmemiş. Sahilde sadece restoran ve cafeler var. Pansiyonlarsa ahşap evlerden oluşuyor. Ne yapmalı? - Kral Zeus'un mezarına gidin. - Antik kalıntıları görün. - Ekolojik tarım ürünlerinden tadın.
3. İztuzu Plajı - Dalyan İztuzu, caretta caretta'ların yavrularını emanet ettiği ender plajlardan biri. Dünyada doğallığını koruyan ikinci plaj olma ödülüne de sahip. Bir tarafı tatlı su diğer tarafı ise Akdeniz olan bu plajın dünyada bir benzerinin olmadığı söyleniyor. Dağların dibinden başlayıp, Dalyan Deltası'nın ağzını kapatan plajın kumları altın sarısı ve incecik. Deniz ise kristal berraklığında. Ne yapmalı? - Tekne turu yapın. - Günbatımını izleyin. - Çam ormanında yürüyün.
4. Mermerli Plajı - Antalya Antalya'da, şehrin hemen göbeğinde ve çoğu insanın keşfetmediği bir plaj... Mermerli Plajı Yat Limanı'na indikten sonra limanın sonundaki dalgakıranın hemen arkasında. Adını, sahil şeridini komple kaplayan taşlardan alan bu plaj, size Bey Dağları'na kadar uzanan Akdeniz manzarası ve zümrüt yeşili bir deniz vaat ediyor. Ne yapmalı? - Balık yiyin. - Kayalıklarda güneşlenin. - Kaleiçi'ni gezin.
5. Kelebekler Vadisi - Ölüdeniz Kelebekler Vadisi, Fethiye Ölüdeniz'e 5 km uzaklıkta, Babadağ'ın eteklerinde bulunuyor. Çevresindeki ortalama 350 m yükseklikteki dağlarla izole bir yapıya sahip. Vadi, yaz-kış akan küçük şelalesi, yeşil bitki örtüsü, rengârenk çiçekleri ve tertemiz deniziyle farklı bir atmosfere sahip. Vadide dünyada ender rastlanan kaplan kelebekleri yaşıyor. Hatta vadinin çağlayanlar bölümündeki cangılda kaplan kelebeği kolonisi barınıyor. Geceleri hareketli olan ve vadiye ismini veren bu tür yanında, tespit edilebilen 35 kadar gündüz, 35 kadar da gece kelebeği bulunuyor. Ne yapmalı? - Kelebekler turuna katılın. - Dalış yapın. - 7 koylar turu yapın.
6. Kaputaş Plajı - Kaş Karayolundan 187 basamak inilerek ulaşılan bu plaj, kanyondan akmakta olan suyla deniz suyunun birleştiği bir noktadadır. Gelen su deniz suyunun soğumasına sebep olur. Ayrıca deniz aniden derinleşir. Sahildeki kum ve taşlar diğer plajlara göre daha beyazdır. Ne yapmalı? - Güneşlenin. - Denize girin. - Yanınıza bol bol meyve ve su alın.
7. Altınkum - Çeşme Kleopatra'nın gelip denize girdiği rivayet edilen plajdır. Çeşme merkeze yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Deniz ve kumun rengi Maldiv Adaları'nı andırır. Denizi soğuktur ama ağustos ayından itibaren normale ulaşır. Uçsuz bucaksız sahili ve çarşaf gibi deniziyle kartpostal tadında bir manzarası vardır. Ne yapmalı? - Milet ve Efes antik kentlerine gidin. - Apollo Tapınağı'nı ziyaret edin. - Su sporları yapın.
8. Saros Körfezi - Gelibolu Antik çağdaki adıyla Melas Kolpos; güneyde Gelibolu Yarımadası, kuzeyde Trakya kıyıları arasına yaklaşık 60 km kadar sokulan üçgen biçimli bir girintidir. Saros Körfezi'nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de Saros kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünyada kendi kendini temizleyerek temiz kalan sadece 5 körfezden biridir. Ne yapmalı? - Gelibolu Yarımadası'nı gezin. - Balık avına çıkın. - Yunus balıklarını izleyin.
9. Patara Plajı - Antalya Antalya'nın Kaş İlçesi'nin Kalkan Beldesi'nde bulunan Patara Plajı, Patara Antik Kenti'nin kıyısı. Her yeri açıklık olan kumsalda deniz sürekli olarak dalgalı. 18 km uzunluğu olan plajın en dar alanı 280 metre. Plajın en geniş bölümüyse 1500 metreye ulaşıyor. Bu nedenle ülkemizin en uzun kumsalı... Plajın çevresi özel koruma bölgesi ilan edilmiş. Ayrıca Patara kumsalı deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktıkları yerler arasında. Ne yapmalı? - Kumda at safarisi yapın. - Kaputaş Plajı yakınlarındaki Mavi Marmara'ya tekneyle gidin. - Yamaç paraşütü yapın.
10. Aydıncık - Mersin Aydıncık'ın tarihî adı Kelenderis'tir. 3 bin yıl önce bir liman ve ticaret şehri olarak kurulmuştur. Toroslar'ın denize en yakın yamacına kurulmuş olan bu liman şehrinin İncekum sahilinin manzarası eşsizdir. Bölgenin bakir doğası eski kalıntıları araştırmak için dalgıçlara ve arkeologlara çok cazip olanaklar sunar. Ne yapmalı? - Dalış yapın. - Martı Adası'na gidin. - Balıkçı teknesiyle açılın.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.