Çadır alırken nelere dikkat edilir?

1- Kişi sayısı +1

Çadırda kalacak kişi sayısına 1 eklemenin (meselâ 1 kişi kalacaksa 2 kişilik, 2 kişi kalacaksa 3 kişilik çadır seçmenin) üç avantajı var:

a. Dar alanda ferahlık hissi verir.

b. Bez duvarlara, yanındakine çarpmadan biraz daha rahat hareket etme imkânı sunar.

c. Çanta, su gibi malzemeleri başucunda tutmak için alan tanır.

2- Mevsim

Yağmur, rüzgâr gibi hafif hava koşullarına dayanıklı hafif bir çadır yaz, ilkbahar ve sonbahar ayları için ideal. (Kış ayları için ağır hava koşullarına dayanıklı çadır seçmek kaçınılmaz.)

3- Renk

Güneşi yansıtan açık renkler, yaz sıcağında çadırın ısısının artmasına engel olur. Fakat içindekileri güneşle beraber uyandırır, gece ışıklarını da engellemez. Koyu renk bir çadır ise gün ışığını kapattığı için sabahın ilk saatlerinde rahat uyumaya fırsat verir.

4- Çift çatı

İkinci çatı yağmur, rüzgâr, güneş (dolu, kar) gibi etkenlerden korunmayı sağlar.

5- Nefes alan kumaş ve havalandırma

Çadırın pencerelerini açıp uyumak, en azından böceklere davetiye çıkaracağından mümkün değil. Nefes almayan kumaş içeride buğulanmaya ve damlamaya sebep olur. Çadırın nefes alan kumaştan seçilmesi kaçınılmaz. Ayrıca çift tenteli çadır tercih edilmesi havalandırma imkânı sağlar: Dış tentenin fermuarı kapalı tutulurken iç tentenin fermuarı açılarak hava giriş çıkışı sağlanmış olur.

6- Yükseklik

Genellikle uyumak için kullanılacağı düşünülse de, çadır dinlenmek veya hava koşulları nedeniyle içinde zaman geçirilen bir yer. Dolayısıyla kapalı alanda kalma duygusunu azaltmak, rahat hareket etmek için yüksekliğini de dikkate almak gerekiyor. Genel prensip bağdaş kurmuş haldeyken, başın tavana değmemesi. Biraz daha fazla konfor için 130 cm ideal.

7- Hacim

Üçten fazla kişinin kalacağı çadırlar büyük çadır sınıfına giriyor. Girişte bir odası olan, önündeki güneşliğin altına masa kurulabilen, insan boyunda bir çadır, uzun süreli bir tatil için uygun olabilir. Ancak bu tip çadırların güçlü bir rüzgârda sabit kalmayacağını hesaba katmak gerekiyor. Dahası, kurmak ve toplamak için deneyimli bir kampçının bilgilerine sahip olmak kaçınılmaz.

8- Hafiflik ve basitlik

Mevsim koşulları hafif olduğundan, yaz tatili için en doğrusu hafif, kurulması ve toplanması kolay bir çadır seçmek.