Kamp hazırlığı nasıl yapılır?

Kamp ve çadır tatilinin oldukça revaçta olduğu bu günlerde Nevin Şirin sizler için kamp hazırlık listesi hazırladı!

Yaşam
20 Temmuz 2020 Pazartesi

  • Evde kapalı geçen ayların sonunda ortak ihtiyaçlar: Ortam değiştirmek. İçeride değil dışarıda, sınırlı değil geniş bir alanda olmak, ferahlamak. Ağaç gölgesinde serilip ayağının altındaki toprağı, başının üzerindeki gökyüzünü hissetmek. Bütün bu ihtiyaçları, üstelik mütevazı bir bütçe ile karşılamaya imkân veren bir konaklama türü mevcut: Çadır tatili. Bir kamp alanında ya da doğada geçirilecek birkaç gün biriken stresi dağıtmak, hafiflemek, hatta sıfırlanmak için birebir. İlk olarak, kamp alanında çadır tatilinden bahsedeceğiz. Hazırlık aşamasını 6 başlıkta sıralıyoruz. Sonra, konaklamaya dair ipuçlarımız olacak.

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  • 1- Kamp alanını nasıl seçmeli? İlk olarak nasıl bir yerde olmak ve kamp süresince hangi aktivitelerde bulunmak istediğinize karar verin. Niyetiniz gün içinde yürüyüş yapmak, balık tutmak, yüzmek ya da sadece kamp alanında kalmak mı, netleştirin. Göl kenarı, deniz kenarı veya orman/tabiat parkı kamp alanlarını karşılaştırarak seçiminizi yapın. Yerinizi ayırtın.

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  • 2- Çadır ve uyku ekipmanları Kalacak kişi sayısına uygun çadır. Üzerinde uyuyacak kişi sayısına uygun şişme yatak. Şişme yatak pompası. Şişme yatağın üzerine sermek üzere uygun boyutta battaniye. Mevsim ve kamp alanının bulunduğu bölgede gece ısısına uygun uyku tulumu. Eşofman, tayt. Uzun kollu tişört. Kalın çorap. Eğer geceleri de çok sıcak olan bir bölgede, meselâ deniz kenarında olacaksanız, çadır ve çarşaf yeterli.

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  • 3- Yiyecek ve içecek Paketli yiyecek. Konserve. Kutu içecek. Şişe su. Poşet çay, hazır kahve. Şeker. Plastik bardak, tabak. Hafif metalden yapılmış çatal-bıçak-kaşık. Birkaç sevdiğiniz baharat. Termos.

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  • Eğer kamp alanında elektrik kullanma imkânınız varsa, yakınlarda restoran aramak yerine bulunduğunuz yerde basit bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, yanınızda şu malzemeleri bulundurun: Su ısıtıcı. Mini ocak. Alüminyum kap.

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  • 4- Giyecek Şapka (güneşten korunmak üzere). Güneş kremi. Güneş gözlüğü. Sırt çantası. Kazak. Polar. Spor ayakkabısı. Sandalet. Kalın çorap. İnce çorap. İç çamaşırı. Şort. Pantolon. Tişört. Saç bandı ve tel toka.

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  • 5- Temizlik malzemeleri Bulaşık deterjanı. Bulaşık süngeri. Kurulama bezi. Duş jeli (kullanımı sabundan daha kolay olduğu için) Şampuan. Havlu.

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  • 6- Diğer gerekli malzemeler İlk yardım çantası (yara bandı, böcek sokmalarına karşı ilaç, ağrı kesici). Portatif sandalye (saatlerce yerde oturmak yorucu olduğu için). Büyük, küçük, orta boy poşetler (civarda yürüyüşe çıkarken içine yiyecek koymak, kirli malzemeleri biriktirmek vs. üzere) Mum (çadırın dışında yakmak üzere). Fener ve pil. Çakmak, kibrit. Mat veya kilim gibi dayanıklı kumaştan bez (yere serip üzerinde oturmak üzere.)

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