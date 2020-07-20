Kamp hazırlığı nasıl yapılır?

Evde kapalı geçen ayların sonunda ortak ihtiyaçlar: Ortam değiştirmek. İçeride değil dışarıda, sınırlı değil geniş bir alanda olmak, ferahlamak. Ağaç gölgesinde serilip ayağının altındaki toprağı, başının üzerindeki gökyüzünü hissetmek. Bütün bu ihtiyaçları, üstelik mütevazı bir bütçe ile karşılamaya imkân veren bir konaklama türü mevcut: Çadır tatili. Bir kamp alanında ya da doğada geçirilecek birkaç gün biriken stresi dağıtmak, hafiflemek, hatta sıfırlanmak için birebir. İlk olarak, kamp alanında çadır tatilinden bahsedeceğiz. Hazırlık aşamasını 6 başlıkta sıralıyoruz. Sonra, konaklamaya dair ipuçlarımız olacak.