Büyüleyici bir yer: Çanakkale

Büyüleyici bir yer: Çanakkale
Hayatın Sesi
Giriş: 11 Mayıs 2023 13:39
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Evrim Toktay

Geçtiğimiz haftalarda ailece Çanakkale’ye gittik. 3 günlük tatili fırsat bilip Edremit üzerinden Asos ve Çanakkale yaptık.


Asos, Adatepe, Yeşilyurt köyleri mutlaka görülmesi gereken köyler. Yol üzerinde o kadar çok gizli kalmış yer var ki hayretler içinde kalırsınız. Keşfedilmemiş o kadar çok köy var ki mutlaka gidip görmeniz gerekiyor. Geceyi Çanakkale Merkez’de geçirdik. Merkezde olmak, limana yakın olmak bizim için ayrı bir kolaylık oldu. Çatı katında olan bir otelde akşam yemeğini yedik. Manzarası, yemekleri gerçekten güzeldi.


Ertesi gün sabah Kilitbayır feribotu ile şehitlik gezimiz başladı. Çok geniş bir alan ve araba ile gezmek istediğiniz yere gidip, geziniz bitince bir sonraki rotaya geçebiliyorsunuz.


1915 Hilali Ahmer Hastane Sergisi bizi en çok etkileyen yerlerden biriydi. Çanakkale savaşları süresince cephede ve cephe gerisinde yer alan sağlık hizmetlerinin balmumu heykel tekniğinde mankenlerle sergilenmesi gerçek olacak kadar sizi etkiliyor. Şehitler Abidesi,57. Alay ve Conkbayırı atmosferi kelimelerin boğazınızda düğümlenmesine neden oluyor.


Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” emri ile mevcudunun çok büyük bölümü şehit olan 57. Alay ziyaretinde gözyaşınızı tutmanız gerçekten zor. Bu zamana kadar ziyaret edip görmemiş olduğum için kendi kendime çok kızdım. O havayı solumak, yaşananları idrak etmek için çok geç kalmış değilsiniz. Mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerden biridir.


Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasına bir kez daha hayran oldum, saygı duydum. Bu ülke ona çok şey borçlu ve bunu korumak gerek.


Yaşadığım her an için binlerce kez müteşekkirim…




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