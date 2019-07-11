Bitkilerle güzellik

Artık genç ve güzel kalmak için, kozmetik ürünlerine tonla para harcamak zorunda değilsiniz. Kolayca bulabileceğiniz şifalı otları kullanarak, kendi evinizde hazırlayabileceğiniz ürünlerle de cilt, saç ve tırnak bakımı yapabilirsiniz.

Normal, karma ve kuru cilt tipleri, birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler ve bu nedenle de farklı reçetelere ihtiyaç duyarlar. Evde kendi başınıza bakım ürünü hazırlamadan önce, mutlaka cilt tipinizi bilmeniz gerekiyor. Yağlı cilt, iri gözeneklidir ve sivilcelenmeye yatkındır. Yıkandıktan kısa süre sonra yeniden parlamaya başlar. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz, içeriğinde alkol bulunan ürünleri kullanmamalısınız. Kuru cilt, sert ve pulludur; genç yaşlarda bile göz ve ağız çevresinde kırışıklar oluşmaya başlar. Karma ciltlerde ise yanak bölgeleri normal,‘t bölgesi’ denilen alın, burun ve çene bölgesi ise yağlanmaya müsaittir. Eğer cilt tipinizin hangisi olduğuna karar veremiyorsanız, mutlaka bir uzmana danışın.

Banyo suyuna katabileceğiniz rahatlatıcı güzellik otları

Sarı papatya, şerbetçi otu, yasemin, ıhlamur çiçeği, keçisakalı, kediotu, fesleğen, defne, lavanta, rezene, okaliptus, adaçayı, kekik, civanperçemi ve böğürtlen. Banyo suyuna bu otlardan katarak vücudunuzu rahatlatabilir ve daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Çiller için hazırlayabileceğiniz losyonlar

Bir tatlı kaşığı toz tarçınla bir kahve kaşığı süzme bal karıştılıp, 30 dakika bekletilir. Yüz karışımla silinir.

Bir çay bardağı dolusu çilek ezilerek, suyuna bir tatlı kaşığı gülsuyu ilave edilir. Karıştırıldıktan sonra kuru cilde sürülür. Ardından suya batırılmış yumuşak bir havlu ile yüze kompres yapılır.

Sivilceler için hazırlayabileceğiniz losyonlar

Menekşe ve acı bakla suda beraberce haşlandıktan sonra süzülür. İçine yarım limonun suyu eklenir. Bir süre buzdolabında muhafaza edilen karışımla sabah ve akşam günde iki kez olmak üzere cilt temizlenir.

Taze cevizin yeşil kabuklarının suyu ve ayrıca turp suyu karıştırılır. Bu karışım yüze sürüldüğünde sivilcelere iyi gelir.

Cilt bakımı için hazırlayabileceğiniz losyonlar

Ciltteki kırışıklıkları gidermek için yüzünüze acıbademle masaj yapabilirsiniz.

Beyaz turp suyu, çavdar unu, bal ve az miktarda limon suyu karıştırılıp, gözler hariç tüm cilde sürülür ve yüzdeki lekelere iyi gelir.

Keten tohumunu, bir kaşık papatya, bir tatlı kaşığı bal ve ılık sütle karıştırdıktan sonra, bu karışımla yüzünüze maske yapabilirsiniz. Yıkamak için 30 dakika beklemek yeterlidir.

Ağaçlardan elde edilen reçine, zeytinyağı ve bir yemek kaşığı bal karıştırılarak saç diplerine masaj yapılır. Saç dökülmelerine karşı iyi gelir.

Isırgan otu, lavanta ve ıhlamur kaynatılır, saçlara sürülür. Gece o şekilde yatılırsa ve saçlar sabah yıkanırsa, saçlar canlı ve parlak bir görünüm kazanır.

Yeşil çayla cilt temizliği

Papatya yağı (Her tür cilt için): 30 g mayıs papatyası, 100 ml susam yağı ve 100 ml kantaron yağına eklenir. Cam yağ kavanozu bir saat boyunca içinde çok sıcak su bulunan derince bir kapta bekletilir. Daha sonra iyice çalkalanır ve temiz bir tülbentten geçirilerek süzülür. Özellikle makyaj sonrası cildi canlandırmak için yağa batırılan pamukla yüz iyice temizlenir. Bu tip temizlik ciltteki ölü hücreleri azaltarak cildin kırışmasını ve yaşlanmasını geciktirir.

Doğal yağ karışımı (Normal ve karma cilt için): 10'ar ml soya yağı ve hintyağı, 20 ml bademyağı ve 30 ml zeytinyağı iyice karıştırılarak koyu renkli bir şişeye aktarılır. Yağla ıslatılan bir pamukla, yumuşak hareketlerle yüze, boyuna ve dekolteye yedirilir.

Temizlik maskesi (Yağlı cilt için): Bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı susam yağı ve 3-4 damla limon suyu iyice karıştırılarak krem kıvamına getirilir. Elle veya bir bezle, yüze, boyuna ve dekolteye sürülür ve 10 dakika beklenir. Sonra bolca ılık suyla yıkanır.

Peeling (Yağlı ciltler için): İki yemek kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu, iki yemek kaşığı yulaf unu ve altı yemek kaşığı dolusu buğday kepeği iyice karıştırılır ve biraz su eklenerek esnek bir lapa haline getirilir. Dairesel hareketlerle, 2-3 dakikalık bir süre boyunca cilt temizlenir. Sonra bolca ılık suyla yıkanır.

Çay losyonu (Kuru ciltler için): Bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak suda bir tatlı kaşığı dolusu yeşil çay haşlanır, üstü kapalı olarak 10 dakika demlendikten sonra süzülür. Bir yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı dolusu çiçek balı ve 10 ml gliserin eklenip demlenen yeşil çay mikserle iyice karıştırıldıktan sonra bir kavanoza konarak saklanır. Haftada iki-üç kez yüze temiz bir pamuk yardımıyla cilde sürülür.