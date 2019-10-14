Biber turşusu nasıl yapılır?

“Yıldızlı Tarifler” kitabının yazarı Yıldız Öz Samaha biber turşusu tarifi verdi ve turşu kurarken dikkat edilmesi gereken ipuçlarını paylaştı.

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Tam zamanı: Biber turşusu

Malzemeler:

  • 3 litrelik cam kavanoz
  • 1.5 ml su
  • 1 çay bardağı üzüm sirkesi
  • Yarım çay bardağı kaya tuzu
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı limon tuzu
  • 3 adet sarımsak
  • 4 adet nohut
  • 3 adet kereviz sapı veya yaprağı
  • 1.5 kilo kadar turşuluk biber

 

Turşunuza lezzet vermenin püf noktası: Kereviz yaprağı

Temelini tuzlu su, sirke ve limonun oluşturduğu biber turşusu, bol sarımsakla, acılı ve acısız olarak iki farklı şekilde kuruluyor. Biber dışında salatalık, fasulye, lahana gibi sebzelerden ve muz, çilek, mandalina ve elma gibi meyvelerden de turşu yapılabiliyor. Turşu içerisinde kullanacağınız kereviz sapları veya yaprağı ise içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle, turşunun koruyucu yapısını güçlendiriyor. Kerevizin sahip olduğu baharlı tat ise turşunuzun tadının zenginleşmesine yardımcı olacaktır. Fakat evde turşu kurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor.

 

Kaya tuzu tercih edin

Biber turşusunu yapmaya başlarken öncelikle turşu suyunu hazırlayın. Bir kabın içerisine suyu doldurun ve tuzu ilave edin. Tuz eriyene kadar suyu karıştırın. İçerisine sırasıyla sirke, şeker ve limon tuzunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Bu işlemlerle birlikte turşu suyunuzu hazırlamış olacaksınız.

 

Turşu mayası için nohut

Sarımsakları soyun ve cam kavanozun altına dizin. Üzerine nohutları ve kereviz saplarının yarısını ekleyin. Daha sonra yeşilbiberlere bıçak yardımıyla çizikler atın ve cam kavanozunuza doldurun. Daha sonra üzerine ayırdığınız kereviz yapraklarını doğrayın. Son olarak hazırlamış olduğunuz turşu suyunu ekleyin. Turşunuz hazır! Fakat kavanozu ışık almayacak serin bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin.

 

Turşu kurmanın ipuçları

Turşu kuracağınız sebze veya meyvelerin taze olması, üzerinde herhangi bir ezilmenin ya da çatlağın bulunmaması oldukça önemlidir. Böylece turşunuz zarar görmüş sebze ve meyvelerin içerisinde bulunabilecek zararlı bakterilerden korunmuş olacaktır. Ayrıca turşu kurarken kullanacağınız kereviz sapı ve yapraklarının da taze olması gerekiyor. Turşuyu kurarken cam kavanoz kullanmanız ve kullanacağınız kavanozun kapağının hava almaması da turşunuzun sağlıklı biçimde hazırlanmasında önem taşıyan başka bir nokta. Turşu suyu için içme suyu kullanmanız hazırlanan turşunun daha uzun süre dayanmasını sağlarken, aynı zamanda suyunu daha rahat tüketmenizi sağlayacaktır. İçerisine koyacağınız kaya tuzu ise yararlı bakterilerin oluşmasına fayda sağlarken, turşusunu yaptığınız meyve veya sebzenin sertliğinin ayarlanmasına da yardımcı olacaktır.

 

TURŞU YAPIMI

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