Beyazlayan çikolata yenir mi?

Bu hemen hemen hepimizin başına gelmiştir. Misafirlerinize ikram etmek ya da kurabiye yapmak için aldığınız çikolatanın tuhaf, beyaz bir görünümü olduğunu fark ettiniz. Peki çikolataki o beyazlık ne? Beyazlayan çikolata yenir mi? İşte beyazlayan çikolata hakkında her şey...

Beyazlayan çikolata yenir mi?
Sağlık
Giriş: 22 Haziran 2023 12:53 Güncelleme: 22 Haziran 2023 12:53
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Çikolatanın rengi neden değişir? Çikolatanın rengi değişince ne olur?

Çikolatanın yüzeyinde oluşan beyaz kaplamaya çiçek denir. İyi haber ise, yemek tamamen güvenlidir. Aşçılık Eğitimi Enstitüsü'nün kreatif direktörü ve aynı zamanda okulun Çikolata Laboratuvarı'nı denetleyen Michael Laiskonis; "Bu oluşan beyazlıkların görünümü iştah açıcı görünmese de -bazıları bunu bir küf türü sanabilir- çikolatayı tüketmek kesinlikle güvenlidir" açıklamasında bulundu.


İki tür çikolata çiçeklenmesi vardır. Biri şeker çiçeklenmesi diğeri de yağ çiçeklenmesi. Her ikisi de yemek güvenlidir. Ama unutmayın ki, bu beyazlıkların çikolatanın görünümünü, dokusunu ve tadını etkilediği gibi bilinmektedir.


Evde miniklerle de birlikte yapılabilecek leziz çikolataları, çeşitli silikon kalıplarda kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Devamı: Evde kolay çikolata nasıl yapılır?


Her iki çikolata çiçeklenme türü hakkında bilmeniz gerekenler...


Şekerin açığa çıkması yani şeker çiçeklenmesi

Bean-to-Bar Chocolate kitabını yazarı Megan Giller; "Şeker patlaması, çikolatadaki şeker diğer bileşenlerden ayrıldığında gerçekleşir. Çikolataya tozlu bir görünüm veren şeker çiçeklenmesinin, çikolatanın nem ile temas etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu, nakliye sırasında ıslanırsa ya da evinizde nemli bir yerde saklanırsa olabilir. İnce öğütülmüş şeker kristallerinin bir kısmı çözündükten ve daha sonra daha büyük parçacıklar halinde yeniden kristalleştiğinden, şekerli çikolatanın gözle görülür derecede grenli bir dokusu olur" dedi.


Yağın açığa çıkması yani yağın şekerlenmesi

Giller; "Kakao çekirdekleri doğal olarak yaklaşık %50 yağdır ve bu yağa kakao yağı denir. Kakao, malzemelerin geri kalanından ayrıldığında, sonuç olarak yağ patlaması oluşur. Çikolata yapılırken yetersiz tavlama, hatalı depolama ve sıcaklıktaki değişiklikler dahil olmak üzere çikolatada yağ patlamasının çeşitli nedenleri olduğunu bilinmektedir. Yağ çiçekli çikolata; toz grisi, beyaz ya da ten rengi görünür ve hatta yumuşak, ufalanan bir dokuya sahip olur" dedi.


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Çikolatanın beyazlanması nasıl önlenir?

Çikolatanın çiçek açmasını önlemenin en iyi yolu; onu nemden uzak, sabit ve makul bir sıcaklıkta saklamaktır. Elbette çikolatanın size ulaşmadan önce nasıl saklandığını ya da işlendiğini kontrol edemezsiniz, ancak eve geldiğinizde onu serin ve kuru bir yerde hava geçirmez bir kapta saklamalısınız.


Çikolatanın saklama koşulları nelerdir?

Çikolatayı saklamak için en ideal sıcaklık 18 ile 20°C arasındadır. Eviniz 21°C'den daha sıcaksa, çikolatayı buzdolabına koymalısınız. Ancak buzdolabının neminin, şekerin şekerlenmesine neden olmaması için çikolatayı çok iyi sardığınızdan emin olun. Çikolatayı dondurucuda saklıyorsanız, çözülmesi için buzdolabına koyun. Ardından hızlı sıcaklık ve nem değişikliklerini önlemek için yemeden ya da tariflerde kullanmadan önce oda sıcaklığına tutun.


Beyazlayan çikolata yenir mi? Beyazlayan çikolata ile ne yapılır?

Çiçek açan yani şekerlenen çikolatayı yemek güvenlidir. Bu yüzden onu çöpe atmayın. Her iki çiçeklenme türünde de doku, temperlenmiş çikolatadan önemli ölçüde farklı olacak, ancak lezzet değişmeyecektir. Beyazlanmış çikolatayı olduğu gibi yiyebilirsiniz, ancak dokusunun genellikle biraz kireçli, taneli, ufalanan ve kuru olduğundan, eriterek tariflerde kullanmayı düşünebilirsiniz.


Çiçeklenmiş çikolatanın her iki şekli de, özellikle eritildiğinde ya da bir sıvıyla birleştirildiğinde herhangi bir kötü etki yaratmadan pek çok tarifte kullanabilirsiniz. Çikolatalı kurabiye, kek ya da çikolata sosu yapabilirsiniz. Hatta sıcak çikolata yapmak için de idealdir.


Nasıl kullanırsanız kullanın ama kesinlikle çöpe atmayın!



Kaynak: Megan O. Steintrager. "What's That White Coating on My Chocolate—and Is It Safe to Eat?". Şuradan alındı: https://www.eatingwell.com/article/8028120/is-white-coating-on-chocolate-safe/. (06.02.2023).


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