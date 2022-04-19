Bebek cinsiyet partisi nasıl yapılır? İşte püf noktaları...

Bebeğin cinsiyetini açıklama partisi olarak popüler olan “Gender reveal party” (cinsiyet partisi) konsepti, Adriana Lima’nın da tercihi oldu. Üçüncü çocuğuna hamile olan Adriana Lima, bebeğinin cinsiyetini duyurmak için ‘gender reveal party’ yaptı. Instagram hesabından partinin videosunu paylaşan model, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir tablo çizdi.

Kız bebeği pembe rengin, erkek bebeği mavi rengin temsil etmesi birçok toplumda halen geçerli. Bu durum cinsiyetçi yaklaşımın uzantısı olması sebebiyle eleştirilse de pembe ve mavi renkler bebek cinsiyetini açıklama partileri için uzunca bir süre daha kullanımda kalacağa benziyor. Dünyaca ünlü model Adriana Lima da doğacak olan bebeğinin cinsiyetini açıklamak için bir kutlama yaptı ve ortaya çıkan renkler, merakla beklenen sorunun cevabını verdi. Üçüncü bebeğinin doğumuna hazırlanan model, patlayan balonlardan çıkan mavi duman ve mavi konfetiler ile hem diğer çocuklarına hem de tüm dünyaya bebeklerinin erkek olacağını duyurdu.

Bebek cinsiyet partisi yeni trend: Baby shower’dan önce “Gender reveal party” ile cinsiyet açıklama…

Balonlardan çıkan pembe veya mavi konfetiler, dilimleyince içinden pembe veya mavi krema çıkan pastalar… Hepsi de bebek bekleyenlerin en çok merak ettiği sorunun cevabını vermek için hazırlanıyor. Bebek cinsiyet partisi, hamilelik döneminin özel anıları arasında yerini alan yeni bir parti konsepti olarak gitgide popüler hale geliyor. Hamileliğinin ilerleyen haftalarında olan anne adayları için yakınları tarafından organize edilirken, cinsiyet açıklama partisi anne-baba adayı tarafından bizzat hazırlanıyor. Bazıları bebeğin cinsiyetini kutlamayı yanlış bulsa da sevdikleriyle birlikte moral depolamak isteyen anne-baba adayları da abartıdan uzak şekilde bu konsepti uygulayabiliyor.

Cinsiyet öğrenme partisi nasıl yapılır?

Bebeğinin cinsiyetini öğrenen anne-baba adayları, “Bebeğim kız mı olacak, erkek mi?” sorusunun cevabını aldıktan sonra coşkulu bir döneme giriyor. “Bebek kız mı yoksa erkek mi?” diye soran yakınlarını tek tek aramak yerine tek seferde cevap vermek isteyen çiftlerin imdadına yeni bir parti konsepti yetişiyor: Gender reveal party. Türkçe’ye bebek cinsiyetini açıklama partisi, cinsiyet ifşa partisi, bebek cinsiyet müjdesi, cinsiyet partisi olarak çevrilen bu konseptte birçok eğlenceli fikri uygulama şansı var.

İster görkemli, ister mütevazı bir kutlama hazırlayın, bebeğinizin cinsiyetini sevdiklerinize açıklamanın birçok güzel yolu bulunuyor. Hamilelik döneminize her halükârda unutulmaz bir anı katmak istiyorsanız, bu partiyi ister tek başına ister baby shower konseptiyle birleştirebilirsiniz.

Erkek bebek için mavi, kız bebek için pembe rengi kullanmanız gerekliymiş gibi görünse de şart değil! Konuklarınıza önceden bilgi vererek, seçtiğiniz rengin hangi cinsiyeti temsil ettiğini söyleyebilirsiniz. Örneğin sarı renk erkek, yeşil renk kız bebek için siz ve eşiniz tarafından seçilmiş olabilir. Turuncu, mor gibi renkler de elbette kullanabileceğiniz seçenekler arasında. Malzemeleri hazırladıktan sonra yakınlarınıza bilgi vermeniz yeterli. Böylece sevdiğiniz renklerin olduğu parti malzemelerini kullanmak için seçenekleriniz de artar. Bu yazıyı partiye katılacak olan bir konuk olarak okuyorsanız, bebek bekleyen yakınlarınızın hangi cinsiyet için hangi rengi tercih ettiğini önceden sormanız ve varsa yanınızda getireceğiniz hediyeyi buna göre almanız zarif bir davranış olacaktır.

Bebek cinsiyet partisi ne zaman yapılır?

Bebeğin cinsiyeti çok erken haftalarda, hamileliğin 12. Haftasından itibaren belirlenebilse bile hata payı olabileceğini unutmamak lazım. Ultrason görüntüsünü incelerken, en deneyimli doktorların bile bebeğin cinsiyetini teknolojinin elverdiği ölçüde görebildiğini hesaba katmak gerek. Kordonun “yeri” sebebiyle kız bebekler erkek zannedilebiliyor veya anne karnındaki pozisyonu sebebiyle bebeğin cinsiyeti beklenenden daha geç bir haftada anlaşılabiliyor. Bebek cinsiyet partisi için yirminci haftanın beklenmesi öneriliyor. Dilerseniz daha ileri haftaları bekleyerek cinsiyet müjdesini Baby Shower partisine dahil edebilirsiniz.

Kimsecikler olmadan…

Cinsiyet partisini anne-baba adayı olarak baş başa yapmak da harika bir fikir olabilir! Bunun için jinekoloğunuzdan ve pastaneden yardım almanız gerekecek. Nasıl mı? Doktorunuzla önceden konuşun ve bebeğinizin cinsiyetini açıkladığı ultrason görüntüsünü veya kısa bir notu zarf içinde size vermesini isteyin. Bu zarfı pastacınıza götürün ve size dışarıdan ipucu vermeyen bir pasta yapmasını isteyin. Ardından eşinizle baş başa vakit geçireceğiniz romantik bir ortam hazırlayın. Elbette bunu romantik bir mekânda da yapabilirsiniz! İster evinizde ister şık bir restoranda olun, pastayı birlikte kesin ve dilimlerin arasındaki kremanın rengi size bebeğinizin cinsiyetini söylesin. Neden olmasın?

Cinsiyet partisinde ne dağıtılır?

Hayal gücünüze kalmış! Bebeğinizin kız mı erkek mi olacağını renkler ile belli ettikten sonra, bu renklere sahip her türlü objeyi konuklarınıza hediye olarak sunabilirsiniz. Toplumsal cinsiyet konusuna duyarlılığı ihmal etmeyen bir parti yapmak içinse, cinsiyetlere biçilmiş rollere dayalı ürünlerden kaçınmak yerinde olur. Örneğin erkek bebek için araba anahtarı, kız bebek için ev eşyaları gizli bir cinsiyetçilik duruşuna sebep olabilir, dikkat!

Cinsiyet müjdesi verirken varsa daha büyük çocuklarınızı da hesaba katmanız gerekir. Burada da dikkat etmeniz gereken nokta, kendi cinsiyetleriyle ilgili olumsuz duygulara kapılmamalarıdır. Abla veya abi olmaya hazırlanan çocuğunuza bebeğin cinsiyetini bu şekilde öğrenme fikrini önceden anlatmanız yerinde olur. Kendisini dışlanmış hissetmemesi için süsleme malzemelerini, ikramlık yiyecek ve içecekleri birlikte seçebilir, masaya onu da temsil eden özel bir yiyecek veya süsleme dahil edebilirsiniz. Kendi cinsiyeti ne olursa olsun ona olan sevginizin asla değişmediğini açıklamanız iyi olur. Bu kutlamayı, hamilelik dönemine ailece yaşanacak güzel bir anı bırakmak için yaptığınızı da ekleyebilirsiniz. Sunum masasını süsleyecek çikolatalı portakallı lezzet topları tarifine de göz atabilisiniz.

Cinsiyet partisinde neler yapılır?

Konuklarınızın içeri girerken bir tahmin oyunuyla karşılamaya ne dersiniz? Bir sepetin içine kız bebek ve erkek bebeği temsil eden kağıtlardan bolca koyun. Her bir konuk, tahmini olan cinsiyeti seçip yanında saklasın. Açıklama zamanı geldiğinde başka bir odaya gidin. Bu esnada konuklar da ellerindeki kağıtları havaya kaldırsın. Elinizde cinsiyeti haber veren renkte balonlarla geri gelin. Bebeğinizin kız mı yoksa erkek mi olduğunu açıkladığınız bu dakikalarda, konukların da kaç tanesinin doğru tahminde bulunduğu da böylece belli olacak. Bebeğinizin cinsiyetini doğru tahmin eden konuklara küçük birer hediye verin. Doğru tahmin etmeyenler için teselli armağanını da unutmayın!