Bazı çocuk kitapları farklıdır

Ayşe’nin Kilimleri

"Ya bir rüya görmüştü Ayşe o gün, ya tam da hakikati…"

"Ve bir türkü söylüyordu Ayşe gözleri dolarak; ayrılık, yoksulluk ve ölümle ilgili bir türküydü bu…"

Ayşe’nin Kilimleri’nde; Ayşe, annesinin, ninelerinin, büyük ninelerinin dokuduğu kilimlerin bilmece gibi dilini ve sihrinin sırrını çözmeye çalışıyor.

Kökleri renge, desenleri kelimelere dönüştüren, kendi dili ve müziği olan sihirli bir dünya; kilimlerin dünyası. Ellerindeki kirkitlerin takır da takır, tukur da tukur seslerinin, dillerindeki yanık türkülerle birlikte gözyaşlarına karıştığı bir atmosferde Anadolulu kadınlar, dillendiremedikleri duygularını kilimdeki motiflere resmediyorlar.

Kirkit sesleri ninni olunca; renk renk, ilmek ilmek bir rüyaya dalıyor Ayşe. Tüm motifler tek tek sırlarını açıyor ona. Ayşe, bir renk oluyor, bir ip oluyor, motif oluyor ve bir kilim oluyor sonunda.

Duygusu çok yoğun bir kitap olan Ayşe’nin Kilimleri, unutulmaya yüz tutmuş meşakkatli ve derin bir zanaatın hikâyesini aktarıyor bize. Anadolu motifleriyle bezeli görsellerin okuyucuya tercüme edildiği sayfalar, kurgusu çok iyi olan öyküyü güçlendiriyor.

Sevtap Sarıca tarafından yazılan ve resmedilen Ayşe’nin Kilimleri’nin editörlüğünü Esin Pervane yapmış. Nesin Yayınevi’nin bizlerle buluşturduğu Ayşe’nin Kilimleri; kilimlerin sesi olanların, o sesi duyabilenlerin ve duymaya gönüllü olanların hikâyesi.

Vanessa’nın Yanındayım

Amerika’da bir üniversite öğrencisinin zorba bir davranışa maruz kalması ve ertesi gün 300 sınıf arkadaşının ona okul yolunda eşlik etmesi olayından ilham alınarak yazılmış bir öykü, Vanessa’nın Yanındayım.

Sınıfa yeni gelen bir öğrenci olan Vanessa, okul çıkışında bir arkadaşının zorba bir davranışına maruz kalarak dışlanıyor ve kalbi kırılıyor. Bu olaya tanık olan sınıf arkadaşı ise ona destek olmak için ne yapabileceğini düşünüyor ve yaratıcı bir yol buluyor.

Zorbalığa seyirci kalmak yerine nasıl karşı durabileceğimizi, tek bir sözcük bile kullanmadan anlatan bu sessiz kitabın sonunda yer alan kılavuzda ise zorbalığa maruz kalan birisine nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda öneriler yer alıyor.

Kitabın yazar kısmında adı geçen Kerascoët; çizer karı koca çift Marie Pommepuy ve Sébastien Cosset’in kendilerine taktıkları ad. Kitapta yer alan çizimler o kadar başarılı ki, zorba bir davranışın etkisini apaçık bir şekilde dile getiriyor.

Redhouse Kidz Yayınları’nın bizlerle buluşturduğu Vanessa’nın Yanındayım, iyiliğin tarafında yer alanların ve sessizlerin sesi olabilenlerin hikâyesi.

Mihaaauuuvv

Hikâyenin kahramanı Fıstık, kendisini kedi gibi hisseden bir köpek. Diğer köpeklere hiç benzemeyen Fıstık; havlamıyor, atılan şeyleri tutup getirmiyor ve kuyruğunu sallamıyor. Fıstık, gece herkes uyuduktan sonra evden çıkıp, kedilerle buluşuyor. Tırnaklarını sivriltiyor, yağmur borularına tırmanıyor, fare kovalıyor, yumaklarla oynayıp yünlere dolanıyor, çatılardan atlıyor, ağaçlara tırmanıyor.

Hatta Fıstık, mi-havlıyor. Yani hem miyavlıyor hem havlıyor.

Mihaaauuuvv, toplumsal cinsiyet rolleri gibi aslında bizden beklenen tüm rollerin dışına çıktığımız zaman bizi değiştirmeye çalışmadan, kabul edebilen bir çevrede nasıl mutlu olabileceğimizin hikâyesi.

Blanca Lacasa tarafından kaleme alınan Mihaaauuuvv’un renkli ve eğlenceli illüstrasyonları Gomez’e ait. Doğan Egmont Yayınları’nın bizlerle buluşturduğu Mihaaauuuvv’un çevirisi Nihal Tokinan Gökçe tarafından yapılmış.

Farklı ama aynı olduğumuzu bilenlerin hikâyesi, Mihaaauuuvv.