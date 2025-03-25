Başarı dolu bir kariyer: Güler Sabancı

2004 yılından bu yana Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Güler Sabancı'nın görevden ayrılacağı açıklandı. Peki Güler Sabancı kimdir? Başarıları nelerdir?

Başarı dolu bir kariyer: Güler Sabancı
Yaşam
Giriş: 25 Mart 2025 10:46 Güncelleme: 25 Mart 2025 10:46
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Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2004'ten bu yana sürdürdüğü holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart itibarıyla bırakacak.


Sabancı, başta Sakıp Sabancı olmak üzere Sabancı kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatı için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerini minnet ve şükranla andığını aktararak, şunları kaydetti: "21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş, birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum." Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında, başkanlık görevine, hala Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.


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Güler Sabancı kimdir?

Güler Sabancı, 14 Ağustos 1955 yılında Adana'da doğdu. Türk iş insanı, Sabancı ailesi'nin üçüncü nesil üyesi ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyesi. Kariyerine Lassa’da başlayan Sabancı, grubun farklı şirketlerinden çeşitli görevler üstlenmiştir. Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın da Mütevelli Heyeti Başkanıdır.


Güler Sabancı, Mayıs 2004 tarihinde Sakıp Sabancı’nın vefatı ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği’ne seçilmiştir. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Güler Sabancı, ayrıca European Round Table of Industrialists’in (ERT) halen ilk ve tek kadın üyesidir. Sabancı, International Business Council’in ilk Türk üyesi olmasının yanı sıra Siemens AG Yönetim Kurulu’nda ve MIT Energy Initiative’in Uluslararası Danışma Kurulu’nda da görev almaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Yönetim Kurulu’nda görev yapmıştır.


Sabancı, 2013’te Fortune tarafından “Dünyanın En Güçlü 50 İş kadını” (Amerika harici liste) arasında ikinci seçilmiştir. Güler Sabancı aralarında David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist ile European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü'nün de yer aldığı hayırseverlik ve liderlik konusunda birçok ödülün sahibidir. Sabancı'ya ayrıca sanayi-üniversite işbirliğinde küresel lider olan Hong Kong Polytechnic Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir.


Güler Sabancı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birinci olduğu Forbes dergisinin 2018 yılı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde 64. sırada yer aldı. 2021 yılında ise, 77. sırada yer aldı.


* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.



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