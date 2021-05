Bahçenizin dostu: Karbonat

Eğer imkanınız varsa bahçe işleri ile ilgilenmek yapabileceğiniz en iyi fiziksel aktivitelerden biridir çünkü beraberinde birçok fiziksel ve psikolojik avantaj getirir. Dahası modern ve ev yapımı ürünler bir marketten ya da mağazadan alacaklarınızdan çok daha kaliteli olacaktır.

Peki karbonatın bahçenizde bir mucize yaratabileceğini biliyor muydunuz?

Karbonat, diğer yapay kimyasallar yerine bahçeniz için daha güvenli ve ucuz bir seçenek olabilir.

1- Böcekleri bahçenizden uzak tutar

Böcekleri bahçenizden uzak tutmak için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı karbonatı birkaç damla sabun ve yaklaşık 5 litre su ile karıştırın. Böcekleri bahçenizden uzak tutmak için 3 günde bir bahçenize bu karışımdan sıkın.

İkinci bir yöntem olarak unu ve karbonatı eşit miktarlarda karıştırın. Elde ettiğiniz bu çamursu karışımı karnabahar ile büyüyen her tür solucanı yok etmekte kullanabilirsiniz.

Son olarak 5 yemek kaşığı karbonatı aynı ölçüde toz şekerle karıştırın ve 1 yemek kaşığı su ekleyin. Bu karışımı karınca yuvalarına dökebilirsiniz. Az bir miktarda sirke ekleyerek bahçenizdeki zar kanatlı böcek popülasyonunu azaltabilirsiniz.

2- Mantar, küf ve yabani otlar için birebirdir

Bahçenizdeki istenmeyen otlardan kurtulmak için 4 çay kaşığı karbonat ve yaklaşık 4 litre suyu karıştırın. Bu karışımı sorunlu bölgelere uygulayabilirsiniz.

Meyve ve sebzeleri küften korumak için de 1 yemek kaşığı karbınat, 2.5 yemek kaşığı ziraat yağı ve yaklaşık 5 litre suyu karıştırarak üstlerine sıkabilirsiniz.

Yabani otlardan kurtulmak için özellikle yürüme yollarındaki çatlaklar arasından çıkan otları temizleyin ve o boşlukları nemlendirin. Daha sonrasında bu çatlaklara ince bir tabaka karbonat sürerek sıva gibi uygulayın.

3- Gübreleme ve toprak için önemli ipuçları

Toprağınızın pH değerini ölçmek için yarım fincan karbonat ve yarım fincan sirkeye ihtiyacınız olacak. Sonrasında iki parça toprak alıp farklı kaplara yerleştirin. Sirkeyi alın ve kaplardan birine dökün. Eğer kabarcıklar çıkarmaya başlarsa pH değeri 7'nin üzerindedir ya da bazdır.

Eğer kabarcıklar çıkmazsa karbonatı yarım fincan su ile karıştırın ve diğer toprağın üzerine dökün ve hemen kabarcıklar çıktığını görüyorsanız bu toprağın asidik olduğunu gösterir.

Gübrenin kokusunu bastırmak için de üzerine az bir miktarda karbonat serpebilirsiniz.

4- Bitkilerin stil ve görünüşlerini geliştirmek için

Domatesler daha az asidik olan topraklarda yetiştirildiklerinde daha tatlı olurlar. Bu nedenle topraklarına karbonat serpiştirebilirsiniz.

Begonyaların, ortancaların ve sardunyaları çiçek açmasını artırmak için yaklaşık 2 litre suyun içine bir yemek kaşığı karbonat karıştırın ve bu karışımla çiçeklerinizi ayda bir kez sulayın.

Zambakların, iris çiçeklerinin, sardunyaların ve papatyaların daha sağlıklı ve parlak olmaları için sulamadan önce sularına biraz karbonat atabilirsiniz.

5- Temizleme tüyoları

Bahçenizdeki dekorasyon ürünlerini temizlemek için de karbonat kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1 litre sıcak suyun içine 2 yemek kaşığı karbonat karıştırın. Bu karışımı bir fırçayla dekorasyon ürünlerinin üzerine uygulayın ve inatçı lekelerden kurtulun.

Bahçenizdeki yürüme yollarını temizlemek için de karbonat harika bir seçenektir. Otlarla ve toprakla kaplandıklarında bu yolu benzer bir karışımla temizleyin ve eskisinden daha harika olduğunu göreceksiniz.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: Gardening Sun. Baking Soda Is A Gardener’s Best Friend – Here Are 15 Nifty Uses In The Garden. Şuradan alınmıştır: https://gardeningsun.com/2020/06/10/baking-soda-is-a-gardeners-best-friend-here-are-15-nifty-uses-in-the-garden/