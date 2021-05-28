Bahçenizin dostu: Karbonat

Çiçeklerinizin daha canlı ve sağlıklı olmasından tutun da temizliğe kadar karbonatı bahçenizde kullanabileceğiniz birçok alan bulunuyor.

Bahçenizin dostu: Karbonat
Yaşam
28 Mayıs 2021 Cuma

Eğer imkanınız varsa bahçe işleri ile ilgilenmek yapabileceğiniz en iyi fiziksel aktivitelerden biridir çünkü beraberinde birçok fiziksel ve psikolojik avantaj getirir. Dahası modern ve ev yapımı ürünler bir marketten ya da mağazadan alacaklarınızdan çok daha kaliteli olacaktır.

Peki karbonatın bahçenizde bir mucize yaratabileceğini biliyor muydunuz?

Karbonat, diğer yapay kimyasallar yerine bahçeniz için daha güvenli ve ucuz bir seçenek olabilir.

1- Böcekleri bahçenizden uzak tutar

Böcekleri bahçenizden uzak tutmak için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı karbonatı birkaç damla sabun ve yaklaşık 5 litre su ile karıştırın. Böcekleri bahçenizden uzak tutmak için 3 günde bir bahçenize bu karışımdan sıkın.

İkinci bir yöntem olarak unu ve karbonatı eşit miktarlarda karıştırın. Elde ettiğiniz bu çamursu karışımı karnabahar ile büyüyen her tür solucanı yok etmekte kullanabilirsiniz.

Son olarak 5 yemek kaşığı karbonatı aynı ölçüde toz şekerle karıştırın ve 1 yemek kaşığı su ekleyin. Bu karışımı karınca yuvalarına dökebilirsiniz. Az bir miktarda sirke ekleyerek bahçenizdeki zar kanatlı böcek popülasyonunu azaltabilirsiniz.


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2- Mantar, küf ve yabani otlar için birebirdir

Bahçenizdeki istenmeyen otlardan kurtulmak için 4 çay kaşığı karbonat ve yaklaşık 4 litre suyu karıştırın. Bu karışımı sorunlu bölgelere uygulayabilirsiniz.

Meyve ve sebzeleri küften korumak için de 1 yemek kaşığı karbınat, 2.5 yemek kaşığı ziraat yağı ve yaklaşık 5 litre suyu karıştırarak üstlerine sıkabilirsiniz.

Yabani otlardan kurtulmak için özellikle yürüme yollarındaki çatlaklar arasından çıkan otları temizleyin ve o boşlukları nemlendirin. Daha sonrasında bu çatlaklara ince bir tabaka karbonat sürerek sıva gibi uygulayın.

3- Gübreleme ve toprak için önemli ipuçları

Toprağınızın pH değerini ölçmek için yarım fincan karbonat ve yarım fincan sirkeye ihtiyacınız olacak. Sonrasında iki parça toprak alıp farklı kaplara yerleştirin. Sirkeyi alın ve kaplardan birine dökün. Eğer kabarcıklar çıkarmaya başlarsa pH değeri 7'nin üzerindedir ya da bazdır.

Eğer kabarcıklar çıkmazsa karbonatı yarım fincan su ile karıştırın ve diğer toprağın üzerine dökün ve hemen kabarcıklar çıktığını görüyorsanız bu toprağın asidik olduğunu gösterir.

Gübrenin kokusunu bastırmak için de üzerine az bir miktarda karbonat serpebilirsiniz.


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4- Bitkilerin stil ve görünüşlerini geliştirmek için

Domatesler daha az asidik olan topraklarda yetiştirildiklerinde daha tatlı olurlar. Bu nedenle topraklarına karbonat serpiştirebilirsiniz.

Begonyaların, ortancaların ve sardunyaları çiçek açmasını artırmak için yaklaşık 2 litre suyun içine bir yemek kaşığı karbonat karıştırın ve bu karışımla çiçeklerinizi ayda bir kez sulayın.

Zambakların, iris çiçeklerinin, sardunyaların ve papatyaların daha sağlıklı ve parlak olmaları için sulamadan önce sularına biraz karbonat atabilirsiniz.

5- Temizleme tüyoları

Bahçenizdeki dekorasyon ürünlerini temizlemek için de karbonat kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1 litre sıcak suyun içine 2 yemek kaşığı karbonat karıştırın. Bu karışımı bir fırçayla dekorasyon ürünlerinin üzerine uygulayın ve inatçı lekelerden kurtulun.

Bahçenizdeki yürüme yollarını temizlemek için de karbonat harika bir seçenektir. Otlarla ve toprakla kaplandıklarında bu yolu benzer bir karışımla temizleyin ve eskisinden daha harika olduğunu göreceksiniz.

Çeviren: Dilara Koru


Referans: Gardening Sun. Baking Soda Is A Gardener’s Best Friend – Here Are 15 Nifty Uses In The Garden. Şuradan alınmıştır: https://gardeningsun.com/2020/06/10/baking-soda-is-a-gardeners-best-friend-here-are-15-nifty-uses-in-the-garden/


Şişelerle yapılabilecek dekor önerileri

Evde kullandığınız şişeleri işiniz bittiğinde çöpe atmaya alışkınsınız değil mi? Peki ya size o şişelerle evinize yeni bir hava getirebileceğinizi söylesek ne yaparsınız?

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Başucu lambası Cam şişenin içine led aydınlatmalar yerleştirerek başucu lambası yapmaya ne dersiniz?
Çiçek saksısı Plastik şişenizi sadece alt kısmı kalacak şekilde kesip, istediğiniz desen ve şekilde boyayarak çiçekleriniz için güzel bir saksıya dönüştürebilirsiniz.
Kuş yemliği Eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız, cam ya da plastik bir şişenin içini kuş yemiyle doldurup ters çevirin ve bir yere sabitleyin. Sonrası mı? Sonrası kuşlara afiyet olsun dilemek!
Sabunluk Cam şişelerinizin içini sıvı sabunla doldurarak sabunluğa çevirebilirsiniz.
Takı askısı Plastik şişelerin alt kısımlarını kesip ortalarına bir demir yerleştirerek yüzükleriniz ve diğer takılarınız için kullanışlı ve dekoratif bir saklama alanı yaratabilirsiniz.
Vazo Elinizdeki şişelerin etrafını iple sararak ya da boyararak vazo yapabilirsiniz.
Bahçe dekoru Plastik şişeleri spiral şekilde kesip bahçenize asarak göze güzel görünen bir dekor yaratabilirsiniz.
Saklama kutusu İki tane plastik şişe altının uçlarına fermuar ekleyerek küçük eşyalarınızı saklayabileceğiniz şirin kutular yaratabilirsiniz.
Sinek kovan mumluk İçine limon otu yağı koyduğunuz cam şişelerin ucuna uzun mumlar yerleştirerek hem dekoratif bir mumluk oluşturabilir hem de yağ sayesinde sineklerin etrafınıza yaklaşmasını engelleyebilirsiniz.
Çerçeve En sevdiğiniz fotoğraflarınızı sergilemek için çam şişelerinizin içi sizce de güzel bir tercih değil mi?
Rüzgar çanı Cam şişelerinizi keserek ya da uçlarından birbirlerine ekleyerek rüzgar çanları oluşturabilirsiniz.
Bahçe çiti Şarap ya da bira şişelerinizin içini dekoratif bir şekilde süsleyip bahçenizdeki toprağın üstüne ters bir şekilde saplayarak değişik ve güzel bir çit görünümü yaratabilirsiniz.
Hediyelik eşya Çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza hediye etmek üzere cam şişenin üstüne bir fotoğraf yapıştırıp onu süsleyerek güzel ve emek verilmiş bir hediye hazırlayabilirsiniz.
Çocuklar için penguen Çocuklarınızla birlikte plastik şişeleri boyayarak şişelere penguen görünümü verebilirsiniz.
Saklama kabı Evinizdeki baklagilleri saklamak için yaratıcı ve dekoratif bir yol arıyorsanız baklagillerinizi fotoğraftaki gibi cam şişelere yerleştirebilirsiniz.

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