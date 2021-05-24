Robot süpürge önerileri

Son yılların yükselen trendlerinden biri de robot süpürgeler. Alanların ballandıra ballandıra anlattığı robot süpürgelere ilişkin Homend bir araştırma yapıyor ve araştırma kapsamında şu sonuçlara ulaşıyor:

Beklentileri karşılıyor

GFK Panelmarket 2020 verisi rakamlarına göre Robot Süpürge Kategorisi 2020 yılında adetsel olarak yüzde 560 büyüme sağladı.

Hanelerde robot süpürge kullanımı artıyor

Ipsos Hane Tüketim Paneli Dayanıklı Tüketim Ürünleri Araştırması verilerine göre, Türkiye'de hanelerin yüzde 4.7'sinde robot süpürge bulunuyor.

Kullananlar mutlu

Robot süpürge satın alanların yüzde 92'si beklentilerini karşılandığı bildiriyor.

Temizliğe başlamadan önce en çok kablolar toplanıyor:

Araştırma sonuçları robot süpürge kullanıcılarının yüzde 23'ünün temizlik öncesi bir hazırlık yapmadığını ortaya koyuyor. Yapılan ön hazırlıkta ise yüzde 52 oranı ile kabloları toplamak ilk sırayı alırken, yerde duran eşyaları kaldırmak ise yüzde 51 ile ikinci sırada yer alıyor. Robot süpürge kullanıcılarının sadece yüzde 17'si temizlik öncesinde halıları kaldırmayı tercih ederken, yüzde 3'lük kesim de diğer ön hazırlıkları gerçekleştiriyor.

Evler robot süpürgelere göre şekilleniyor

Araştırmaya katılanların yüzde 72'si "mobilyalarımı robot süpürgeye göre seçerim", derken yüzde 44'lük bir kısım da evinin dekorasyonunu robot süpürgeye göre değiştirdiğini belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 38'i ise evinin dekorasyonunda değişiklik yapmayı planladığını söyledi. Değişiklik yapmayacağım diyen ise yok!

Evcil hayvan sahiplerinden yoğun ilgi

Araştırma, robot süpürge tercih edenlerin yüzde 72'sinin evcil hayvanı olduğunu gösteriyor. Evcil hayvan besleyenlerin "etrafa dökülen tüy" sorununda kurtarıcı olarak gördüğü robot süpürgelere; yüzde 43 kedi, yüzde 28 köpek, yüzde 26 kuş, yüzde 3 oranında da diğer evcil hayvan sahiplerinden yoğun ilgi var.

Kullanıcılar konuşan robot istiyor

Robot süpürgelerin yüzde 59'unda konuşma özelliği var. Robot süpürge kullanıcılarının yüzde 50'si bu özelliği faydalı bulurken, yüzde 37'si ise çok faydalı olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 3'ü hiç faydalı bulmadığını söylerken, yüzde 11'lik bir kısım ise kararsız.

Peki, piyasada bulunan robot süpürgeler ile ilgili kullanıcılar ne düşünüyor?

Roborock S5 Max

Başlı başına oldukça hayat kolaylaştıran bir yenilik. Roborock S5 Max'te en sevdiğim özellik halıları otomatik olarak algılayıp vakum gücünü artırması ve silme özelliğinin bulunması. Elektrikli süpürge yapmamın ardından çalıştırmama rağmen topladığı toz ile beni büyük şaşkınlığa uğrattı. 2 günde bir kullanıyorum ve beklentimi kesinlikle karşılıyor. Robot süpürgenin işlevsel olmasında eşyalarımın yerden yüksekte olması; koltuklarımın ayaklarının robot süpürgenin altından geçebilecek ölçüde yüksek olması, mobilyalarımın çoğunun duvara monte olmasının etkisi büyük. Bu nedenle her yere girip çıkabiliyor ve daimi temizlik sağlıyor. Roborock S5 Max'e ilişkin tek olumsuz yorumum silme ve süpürme özelliğinin aynı anda çalışması. Silme özelliğini de kullanacaksanız eğer halıların nemlenmemesi adına önden kaldırmanız gerekiyor. Bunun dışında tavsiye ederim.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Cleaner

Fiyat ve kalitesi çok iyi. Koltuk takımı yere yakınsa sıkıntı olabilir. Her gün çalıştığında ev bayağı temiz oluyor. Ancak haftalık temizlik yapılması yine de şart. Islak silme özelliği halı varken çok iyi değil bir de haritalandırma konusunda biraz zorluk çektim.

Viomi V2 Pro Akıllı Robot Süpürge

Süpürme ve silmeyi ayrı ayrı yapma şansınız var. Bir arada da kullanabilirsiniz. Çok daha fazla para vermeye gerek yok, işinizi görecektir. Aşırı derecede iyi toz topluyor. Yalnızca haritalandırmayı dikkatli yapmakta fayda var.

Roidmi Eve Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge

Ürün güzel evet ama haritalama bir o kadar zor ayrıca uygulamada türkçe yama var ama bize gönderilen mesajlar İngilizce geliyor. Süpürmesi toz toplaması çok güzel ancak silmesinden pek bir şey anlamadım. Memnunum, artık hiç süpürge açmıyorum. Ayrıca kendi çöpünü boşaltıyor olması harika.

Homend Alex 1280h Akıllı Robot Süpürge

Daha önceden xiaomi akıllı robot süpürge kullanıyordum şimdi Homend aldım. Uygulamaları benzer zorlukta, keşfetmek için biraz vakit harcamak gerekiyor ancak Homend Alex'in çekiş gücü ve köşeleri temizlemesi çok daha güzel. Kullandığım zaman ev tertemiz oluyor başka bir süpürge kullanmama gerek kalmıyor.

Tefal Rg7447 X-plorer Serie 60 4in1 Mop Özellikli Akıllı Robot Süpürge

Şehrimde tamir imkanı, yaygın yetkili servis imkanı ve markaya olan güvenimden dolayı sipariş verdim, uygulaması çok kolay ve Türkçe, evet üründe haritalandırma yok ancak zaten haritalandırmada da birçok sorun olabiliyor, ben kullanacağım odada açınca sorun olmuyor ürün bulunduğu odayı belli bir rotayla temizliyor, mopla ıslak silmede de arkasında su bırakmadan temizliğini tamamlıyor, baza altına girebilmesi benim için çok kolaylaştırıcı bir unsur oldu. Evde saçaklı halılarım var takılma yaşamıyor. Sorunlu kısımları ise başka bir odadan şarj aletini bulmakta zorlanması ve kendi haline bıraktığımda yoğun eşya bulunan odalarda fazla oylanması ve rotasını şaşırması ama anladığım kadarıyla birçok robot süpürgede bu sorun yaşanabiliyor, okuduğum haritalandırmalı süpürge alanların yorumlarında da bu tarz problemler yaşanabildiğini görüyorum.

Anker Eufy Robovac 15t Akıllı Robot Süpürge

Çok harika bir ürün. Aldığım gibi çalıştırdım ve bayıldım. Evimizin maskotu oldu, evimde wifi yok o yüzden bu modeli aldım. Çok güzel süpürüyor kendi istediği gibi dolaşıyor. Kapıyı kapatın tüm odayı gezsin, isterseniz kendi kumandasıyla yönetin. Elim, kolum oldu bir günde ve yarım saat dolaştı evden çıkan toza inanamadık, şiddetle tavsiye ederim. Kullanımı çok kolay, 3 yaşındaki oğlum bile öğrendi çok hoşuna gidiyor. İlerde wifi alirsam aynı markanin wifilisini alırım ama şimdiden çok memnun kaldım.