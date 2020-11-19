Bağırsak sağlığı Alzheimer riskini etkiliyor

Son yıllarda bağırsaklarımızın genel olarak sağlığımızı etkilediğine dair birçok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalardan biri, "ikinci beynimizin" Alzheimer gelişimi ile de ilgili olabildiğini ortaya koydu.

Bağırsak sağlığı Alzheimer riskini etkiliyor
Sağlık
19 Kasım 2020 Perşembe

Geçtiğimiz aylarda İsviçre ve İtalya’da tamamlanan bir bilimsel araştırmada, bağırsak bakterilerinin


Alzheimer hastalığı gelişiminde anahtar faktör olduğu doğrulandı. Araştırma bulgularına göre, kandaki enflamasyon oranının bağırsaklar ve Alzheimer arasındaki ilişkide önemli bir rol oynadığı da tespit edildi.


Bağırsak sağlığını keşfettikçe, sağlıklı ve bol çeşitli bir mikrobiyataya sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan bu yeni araştırmaya göre, mikrobiyomumuza önem vermemiz bu yaygın hastalığa karşı korunmak için de çok önemli.


Araştırmacılar çalışmalarını nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olacak şekilde, bağırsak sağlığı hakkında halihazırda bilinen bulgulara dayanarak yürüttüler. Bağırsaklardaki bakterilerin bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkileri bir süredir biliniyor. Aynı şekilde bu bakteriler, bağışıklık sisteminin sinir sistemi ile ilişkisini ve çalışma şeklini de etkiliyor ve hatta bazı durumlarda bozabiliyor.


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Kanda tespit edilen Alzheimer riski

Araştırmada Alzheimer hastalarının beyninde enflamatuar özellik gösteren ve lipopolisakkaritler olarak bilinen proteinleri barındıran bakterilerin varlığına rastlandı ve bu da, vücuttaki iltihabın hastalığı nasıl etkileyebileceğine dair fikir veren bulgulardan biri oldu.


cAraştırmaya katkıda bulunanlardan nörolog Dr. Giovanni Frisoni, kanda tespit edilen bu enflamatuar bakterilerin varlığının kandaki iltihap, mikrobiyata ve beyin arasındaki ilişkilere net bir şekilde işaret ettiğini ifade ediyor.


Çalışmada yaşları 65 ile 85 arasında değişen 89 hasta incelendi. Hastaların bazılarında nörodejeneratif hastalıklar mevcutken bazılarında ise yoktu. Beyindeki amiloid plaklarının miktarı ökçülürken bağırsak bakterilerinin neden olduğu kandaki çeşitli enflamatuar göstergeler ve proteinler ölçüldü.


Sonuçlar, bazı bağırsak bakterilerinin beyindeki amiloid plaklarının miktarıyla ilişkili olduğuna dair tartışılmaz kanıtlar olarak kabul edildi. Moleküler tıp doktoru ve çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Moira Marizzoni'nin de belirttiği gibi: "Gerçekten de kandaki yüksek lipopolisakkarit seviyeleri ve bazı kısa zincirli yağ asitleri, beyindeki büyük amiloid birikintileriyle ilişkilendirildi.".


Temel olarak, bu proteinleri ve daha fazlasını içeren kan yapısı, bağışıklık ve sinir sistemlerini doğrudan etkileyerek Alzheimer’ı tetikleyebiliyor. Bununla birlikte, bütirat adı verilen bir başka kısa zincirli yağ asidi de beyinde daha az amiloid plağı görülmesi ile ilişkilendirdi ve bu da hastalığı önlemenin potansiyel bir yolu olarak görüldü.


Şimdilik tam olarak hangi bakterilerin Alzheimer hastalığını tetiklediği bilinemiyor olsa da bağırsaklarımızı sağlıklı tutmanın öneminin altı bir kez daha çizilmiş oluyor. İlerleyen çalışmalarla ne tür pre ve probiyotiklerin belirli hastalıklara karşı koruma sağladığı öğrenildikçe daha net tedaviler ve korunma yöntemleri geliştirilecektir ancak şimdilik bize, sadece sindirim sağlığımızı değil bağışıklık ve sinir sistemimizi de korumak için bağırsak sağlığımızı ciddiye almak düşüyor.



Referans: Sarah Regan. "Research Confirms Connection Between Gut Bacteria & Alzheimer's Disease". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/how-bacteria-in-gut-is-related-to-alzheimers-according-to-research. (13 Kasım 2020).


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