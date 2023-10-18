Astroloji psikolojimize iyi gelir mi

Astroloji ve psikoloji, yan yana geldiğinde birçok ortak temalar barındıran iki disiplin. Astrolojide ele alınan semboller, kişilik tipleri ve çeşitli kavramlar; psikolojide kullanılan temel kavramlarla sık sık kesişiyor.

San Diego Üniversitesi'nden Dr. Cameron Martin tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, astrolojinin kişisel gelişim, içsel farkındalık, anlam arayışı, değişimi anlama ve kişisel rehberlik gibi alanlarda oldukça faydalı olduğunu belirtiyor.

Bir keşif aracı olarak astroloji

Daha önce HT Hayat’ta da konuk ettiğimiz Astrolog ve Danışman Seçil Acar, astrolojiyi bir keşif aracı olarak kullanmak üzerine şunları söylemişti:

“Astrolojide belli başlı göstergeler var ve bunların bazılarını çok önemsiyoruz. Genel olarak ikiye bölebiliriz bakışımızı; Potansiyel ve gölge olarak. Haritadaki her şey, içerisinde bir potansiyel ve gölge barındırıyor. Burada "balansı nasıl tutabiliriz, dengeye nasıl gelebiliriz ve potansiyelimizi daha parlak bir hale nasıl getiririz?" sorularının ipuçlarını alabiliyoruz. Belirli durumlar için önem arz eden belli göstergelere daha çok dikkatle bakıyoruz tabii.”

Astrolojik harita, bize gelecekte neler olacağını söyleyen bir tür fal değil, kişisel yapımızı keşfetmemizi sağlayan bir yol haritasıdır. Antik semboller aracılığıyla kişiliğimizin gölge yanlarını ve potansiyel yanlarını anlayabilmek için, bize ipuçları verir.

Dr. Cameron Martin'ın çalışması, iki farklı paradigma arasında bir köprü kuruyor: Modern zihniyet ve ilkel zihniyet. Modern zihin, her şeyi analiz etmeye ve kontrol etmeye meyillidir. İlkel zihin ise daha çok bir bütünlük ve ruhani bir bağlantı hisseder. Astroloji, bu iki zihniyet arasında bir denge sağlayabilir mi?

Martin'in araştırması, astrolojinin bireylerin hayatlarında meydana gelen kaos ve belirsizlikleri anlamlandırmalarına yardımcı olduğunun da altını çiziyor. Uzmanlar, astrolojinin tamamen bilimsel olmamasına rağmen psikolojik refahı artırdığını belirtiyorlar. Astroloji, özellikle öz-farkındalık ve özgelişim konularında bireylere yardımcı olur. Bu 'kozmik haritalar', insanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına, dolayısıyla kişisel ve profesyonel yaşamlarında daha etkili kararlar almalarına olanak tanır.

Astroloji ve sağlık

Çalışmada, astrolojinin özellikle stres yönetimi konusunda pozitif etkilerinin olduğu vurgulanıyor. Ancak Dr. Martin, astrolojinin bir terapi yöntemi yerine geçemeyeceğini de belirtiyor; ciddi semptomların varlığında muhakkak bir uzmana danışılması şart.

Ancak yapılan araştırmaya göre, astroloji belirli şekillerde psikolojik sağlığımıza katkıda bulunabiliyor:

Kendini keşfetme, farkındalık ve içsel araştırma: Araştırma, astrolojinin insanların kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu, kişilik özelliklerini anlama ve farklı yönlerini birleştirme konusunda katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Kişilerarası ilişkiler: Astroloji katılımcılara aile, partner ve iş ilişkileri gibi farklı ilişki dinamiklerini anlamaları için bir pencere açıyor.

Bilinç ve bilinçdışı ilişkisi: Araştırmaya göre, astroloji insanların bilinçli ve bilinçdışı yönleri arasındaki bağlantıyı kurmalarına yardımcı oluyor.

İyileşme süreci: İçsel yaraların farkına varılmasında ve iyileşme sürecinde astrolojinin olumlu bir etkisi olduğu belirtiliyor.

Anlam bulma: Katılımcılar, astrolojinin hayatlarına anlam katmada etkili bir araç olduğunu ifade ediyor.

Değişimi anlamak: Hayatın kaçınılmaz değişiklikleri ve büyük geçişler konusunda astrolojinin rehberlik yaptığı belirtiliyor.

Hayatta rehberlik: Astroloji seansları, katılımcılara iş ve kariyer gelişimi dahil olmak üzere hayatlarının spesifik alanlarında netlik kazandırıyor.

Kişisel gelişim ve amaç: Araştırma, astrolojinin insanların yaşam amacı ve karmik desenler hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Elbette astroloji herkes tarafından kabul görmüş bir disiplin değil. Bu yüzden, astrolojik bilgilerin objektif ve bilimsel verilerle nasıl bir araya getirilebileceği üzerinde de daha fazla durulması gerekiyor. Özellikle bilimsel topluluklar, astrolojinin genellikle dikkate alınmaması gerektiğini savunur. Bu da araştırmacıların hangi veri setlerini nasıl kullanacaklarına dair karmaşık bir durumu ortaya çıkarıyor.

Sonuç olarak, astroloji sadece bir araç olabilir ve mutlak doğruları sunamaz; fakat bu çalışma, onun liderlik konusunda yenilikçi bir bakış açısı kazandırabileceğini de güçlü verilerle iddia ediyor. Yeni çağın getirdiği karmaşıklıklar ve belirsizlikler arasında, insanların iç dünyalarına daha derin bir şekilde bağlanmalarını ve farklı perspektifler kazanmalarını teşvik ediyor. Astrolojiye psikolojik gelişim açısından yaklaşım, hem kişisel hem de profesyonel gelişim için yeni kapılar açabilir.