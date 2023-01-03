Astrologlardan 2023 yılına dair öngörüler

Bu sene bizi ne bekliyor?

Hande Kazanova

2023 çok önemli bir yıl. 2020’den bu yana hava elementinde yeni bir döngü başlamıştı ancak bu yıl konu değişiyor. 7 Mart tarihinde Satürn Balık burcuna geçiyor. Bu nedenle empati, duygusallık, evrensel sevgi, şifalanma ile ilgili önümüzdeki dönem bunların eksikliğinin olacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönem içme suyu, deniz suyu, petrol, okyanuslar ve burada yaşayan canlılar ile ilgili sıkıntıların olmasını bekleniyor. 2.5 yıl boyunca konularımız bunlar olacak. 2012 yılından bu yana ilaç ve tıp sektöründe çok ilerlemiştik ancak Satürn’ün Balık burcuna geçişi ile birlikte kimya ve ilaç sektöründe sorunlar yaşayabiliriz. İnançlar ve dini sistemlerin de sorgulandığını görebiliriz. Satürn’ün Balık burcuna geçişi bunlara sebep olabilir.

Aygül Aydın

Sıvılardan bahsediyoruz ancak vücudumuzdaki sıvılarda da sorunlar yaşayabiliriz. Kulaktaki sıvı azlığı vertigo, eklemlerdeki sıvı azlığının sebep olacağı hastalıklara sebep olabilir. 7 Mart tarihinde Satürn’ün Balık burcuna geçmesine ek olarak Plüton 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek. Mart ayı radikal değişimler olacağı için biz bu ayda keskin etkiler hissedeceğiz. Mart ayında hava kirliliğinin de yoğun yaşanacağını öngörüyorum. Mart ayında bir hava olayı yaşanabilir. Sert değişimlerin olacağı bir ay Mart ayı.

Zeynep Turan

Hindistan’daki Ganj Nehri’nin kirliliği kolera duyurusuna neden olabilir ancak bu dünyayı etkilemeyecek. Pasifik çok konuşulacak denizaltı nükleer denemelerinin konuşulacağını öngörüyorum. Bu yıl kollektif bir yıl. Bireyselden çok kollektif bir yıl. Satürn ‘ün Balık burcuna ve Plüton’un Kova burcuna geçişleri insan eliyle tasarlanmayan bir ay ve yıl olacağını bize gösteriyor.

Hande Kazanova

Herkesin 30 Ekim 2022 tarihinden sonra girişim, hayat enerjisinde geri hissediyorduk bunun nedeni Mars gerilemesi idi. Bu gerileme 12 Ocak’ta son bulacak.

Savaşlar devam edecek mi?

Hande Kazanova

Ukrayna ve Rusya savaşı devam edecek daha da sertleşecek. Bu sene Plüton’un Kova burcuna geçişi 23 Mart ve sonrası ve Plüton’un Kova burcuna 2. Geçişi 24 Ocak 2024 tarihinde Azerbaycan, Özbekistan, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler etkilenebilir. Rejim değişiklikler beklenebilir, kitlesel bazı problemler görünebilir.

Zeynep Turan

Ukrayna ve Rusya savaşı 2024 yılının Ekim ayında biter. Ukrayna’nın dağılacağını öngörüyorum. 2023 Ekim ayında Rusya’ya ambargo uygulayan ülkeler ambargolarını kaldırmaya başlayacak. Yunanistan ve Türkiye Nato üzerinden bir takım gerginlikler yaşayacak ancak Miçotakis in haritası iyi görünmediği için başarılı olmayacak. 2023 yılı protesto yılı ancak Türkiye’nin dertlerinden çıkacağı bir yıl.

Aygül Aydın

Plüton’un Kova burcuna geçişi grevlere neden olabilir. Mecbur kalacak insanlar, sistem mecbur bırakacak. 28 Şubat tarihine dikkat çekmek istiyorum. Türkiye açısından büyük sır, belgeler ortaya çıkabilir. Dünya üzerinde de olabilir bu. Devlet işleri ile ilgili konular söz konusu olabilir.

Hande Kazanova

Şubat ayı da kolay bir ay olmayacak. 8 Kasım’da tutulma oldu ancak tutulmanın tetiklendiği tarih. 5 Şubat gibi tarihlere dikkat etmek lazım. 1964 yılında da Satürn Balık burcuna girmişti ve orada Kıbrıs harekatı vardı ve Türkiye-Rusya yakınlaşması olmuştu yine öyle bir yakınlaşma olabilir.

Aygül Aydın

Şubat ayında ateş elementi gök yüzünde etkili. Kuraklık söz konusu olacak. Deniz yolu taşımacılığına dikkat çekmek isterim bazı kısıtlamalar gelebilir. Limanlarla ilgili kısıtlamalar yaşanabilir. Limanlar geçici olarak kapatılabilir.

Zeynep Turan

Ancak bence Türkiye susuzluk çekmeyecek.

Hande Kazanova

Deniz kazaları, tankerler sorunlu olabilir.

Göçmen meselesi ne olacak?

Zeynep Turan

Göçmen meselesinde bu yıl çözüme gidilecek. Seyrekleştirme politikası İstanbul’da yaygınlaşacak. Yıllardır göçmenlerle ilgili aldığımız yükten kurtulacağız.

Erken seçim görünüyor mu?

Zeynep Turan

20 Nisan - 15 Mayıs retro var. Benim öngörüm bu tarihlerde seçim olabilir.

Hande Kazanova

Nisan sonu mayıs ortasına kadar alınacak seçim kararının çok olumlu olacağını düşünmüyorum. Retro’da alınan seçim kararı yenileme nedeni olabilir. 20 Nisan’da çok önemli bir Güneş Tutulması olacak Koç burcunda. Askerlik, savaş enerjileri devreye girebilir. Yakın bölge operasyonları olabilir. Bazı ülkelerde 20 Nisan ve sonrası sorunlar yaşanabilir.

Zeynep Turan

Bu sene 29 derecede birçok şey. Böyle durumlarda ani kararlar alırız ancak köklü çözümler de üretiriz. Sağlıkta, eğitimde, yargıda birçok düzenleme gelebilir. Yargıda denklemler değişebilir.

Siyasette neler olacak?

Zeynep Turan

6’lı masada sürpriz bir aday açıklayacaklarını öngörüyorum. Türkiye’nin kucaklayabileceği bir aday çıkaracaklar ancak önümüzdeki 15 günde açıklamamalarını tavsiye ederim retroların bittiği zaman açıklamalarını tavsiye ederim ocak ayının 2. yarısı, 18 Ocak sonrası açıklamalarını faydalı görüyorum.

Hande Kazanova

21 Ocak tarihinde Kova burcunda Yeniay var, Jüpiter Koç burcunda olduğu zamanlar var bu zamanlar biraz bencil olacağımız, kendimizi düşüneceğimiz dönemler… 16 Mayıs tarihinde Jupiter Boğa burcuna geçecek burada para konuları gündemimize gelecek. 5 Mayıs’ta Akrep burcunda Ay Tutulması olacak banka işlemleri, borçlar, krizler ortaya çıkabilir.

Zeynep Turan

İMF ortaya çıkabilir, kriptolarda iflaslar söz konusu olabilir. Bu seçimde köklü adımlarla kararlar alınacak. Birçok yapısal değişiklikler söz konusu olacak. Mayıs-Temmuz arası para konuşulacak. Kripto borsası derinden sarsılacak.

Aygül Aydın

Parti kapatma ve parti birleşmelerini Mart ayında çok duyabiliriz.

Hande Kazanova

Nisan ayında politik gerilim artacak. Bu sene hemen hemen bütün tutulmalar 12. Evde olacak. Bu şu demek bugüne kadar birçok şey kapalı kapılar ardındaydı ancak bu durum değişecek. Örneğin 20 Nisan’daki gökyüzü hareketliliği ile bence af çıkacak. 5 Mayıs’taki tutulmada ihracat ve ithalatta sorunlar yaşayabiliriz. Satürn Güney Ay Düğümü ile birlikte turizm, ticaret alanında çok bir şey beklememek gerekiyor.

Zeynep Turan

Haziran ayından sonra yaralar sarılacak, bir seçim başka bir seçimi doğurabilir.

Burçları neler bekliyor?

Koç burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Aygül Aydın

Bu sene Koç ve Terazi burçları zirve yaşayacak. Koçların hayatında büyük değişimler ve yenilikler olacak. Özellikle mayıs ayından sonra çok para kazanacaklar. Yurt dışı planları yapabilirler bununla ilgili önemli gelişmeler olabilir bu sene eğer harekete geçmek istiyorlarsa bu sene o sene! Eğer çok çalıştılarsa ve hedefleri varsa emeklerinin karşılığını alacakları bir yıl. Ekim ayından sonra işlerini büyütebilirler. Çok öfkeli olmamalarında fayda görüyorum. Planlarını hayata geçirmeliler.

Boğa burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Zeynep Turan

2023’ün en cömerti… Çok yoruldular. 5 Mayıs itibariyle Boğa burçları birçok şeyi gözden geçirecekler. 28 Ekim 2023’e kadar tutulmalar onların etrafında olacak ancak bu sene onların kendi hikayelerini yeniden yazacakları bir yıl olacak. İkili ilişkilerde sınandınız ancak artık sınanmayacaksınız. Ani kararlar almayın, ağustos ayına dikkat edin. Yönetici gezegenleri Retro’da olacak 1984-1970 ve 71 yılında doğan Boğa burçların hayatlarında önemli değişimler olacak. Bu sene başkalarının sorunluluklarını almamakta fayda var. Boğa burçları temmuz ve ağustos aylarında çok ciddi kararlar almamalı.

İkizler burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Hande Kazanova

İkizler burcunun sosyal çevrelerinin aktif olacağı bir yıl. Bunlardan yana çok büyük şans elde edebilirler. Kariyerde hızlı ilerlemeler olabilir. Yeni ortam ve çevrelere girmekten çekinmesinler. Yer değişikliği yaşayabilirler. 16 Mayıs’tan sonraki dönem daha çok spiritüel bir dönem… 7 Mart itibari ile Satürn’ün Balık burcuna geçmesi sonucunda 7 yıl önce başlattıkları işin karşılığını alacağı bir döneme giriyorlar. Sezgilerini dinlemelerinde fayda var.

Yengeç burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Aygül Aydın

Kariyer konusunda başarılı bir sürece giriyorlar ancak bazı dönemlerde kendilerini çok yorgun hissedebilirler. Bu duyguya kapılmamalarında fayda var. Eğitim ve yurt dışı projelerini hayata geçirebilirler. Hiç bilmedikleri bir işe girmekten korkmasınlar. İş hayatlarında mart ayında büyük bir kırılma yaşayabilirler. Yılın ikinci yarısında işler biraz kesatmış gibi bir duyguya girebilirler. Beklenmedik ilişkiler yaşayabilirler, sahne önüne çıkıyorlar. Davaları varsa sonuçları iyi alacaklar.

Aslan burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Zeynep Turan

Aslan burçları hayatın mucizelerine tanıklık edecekleri bir evreye giriyorlar. 2023 yılında özellikle Nisan ve Haziran ayları arasında 84-98 arası doğumlular emeklerinin karşılığını alacak 1998 - 2012 yılları aradında doğdularsa hayat onları girişim yapmak istediği alanlarda destekleyecek. Temmuz ayına dikkat etmelerini öneririm. İş kurmak isteyenler var ise ağustos ayı itibari ile yola koyulabilir. Sevdiklerimin sorumluluklarını almaktan yorgun düştüm diyenler varsa karşılığını alacaklar. Nisan - Haziran aylarında işle ilgili ortaklıklar için uygun bir dönem. Aslan burcu bu yıl kararlı olabilecek. Şubat ve Mart aylarında dağlıklar ile ilgili bazı konular onları zorlayabilir.

Başak burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Hande Kazanova

16 Mayıs tarihine kadar maddi konular onları zorlayabilir. 21 Mart Yeniay ve Nisan ayındaki tutulma ile maddi sorunları kalmayacak. Borçları varsa kolayca yapılandıracaklar. 16 Mayıs’tan sonra seyahat, yabancı kişilerle ilişkiler son derece aktif olacak. Bu sene Başak, Kova ve Balık burçları eğitim alanında çok şanslı. 7 Mart ile birlikte rahatlayacaklar. İlişkileri mercek altında olacak 2,5 yıl boyunca… 23 Temmuz tarihine dikkat etsinler önemli kadersel olaylarla karşı karşıya gelebilirler. 14 Ekim tarihindeki Güneş Tutulması para ile ilgili konuları gündeme getirebilir.

Terazi burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Aygül Aydın

Kendi burçlarında Güneş Tutulması yaşayacaklar. Bu hayatlarına dair büyük değişikliğin mesajı… Çok çalışmaları gereken bir dönem. Yoğun çalışacaklar ancak iyi kazanacaklar. Artık uzaklaşmak istedikleri anlarda olacak ancak sistem onları bırakmayacak. Taşınma ve yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Radikal kararları ekim ayında gerçekleştirebilirler. Üretmeleri gereken bir dönem…

Akrep burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Zeynep Turan

Burçları üzerindeki tutulma son bulacak ve artık güçlü olduklarının farkına varacaklar. Tasarlayacakları bir yıl olacak bu yıl. Hayat, ev, iş tasarlayacaklar 5 Mayıs itibari ile… 2023 Ekim Akrep burçları için mucizevi bir tarih olacak yüzlerinin gülecekleri ay ise Haziran ayı olacak. Tutulmalardan kurtulacak. 2023 yılında çözüm yöntemleri değişebilir. Aileyi toparlayan bir konuma gelebilir. İlişki konusunda yüzleri gülecek. 2023 sürprizlerle dolu bir yıl olacak.

Yay burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Hande Kazanova

Yay burçları için zor geçen 1-1.5 yıl. Sağlık konusunda problemler yaşamış olabilirsiniz bunlar artık geçiyor. 5 Mayıs ve 28 Ekim tarihlerinde dikkatli olun ancak 28 Ekim itibari ile daha sağlıklı bir evre olacak. Aşk yaşayacakları bir yıl, çocuğunuz var ise onunla ilgili pozitif gelişmeler olacak. Çocuk istiyorlarsa tam zamanı… Yatırım alanlarında da şanslılar… 16 Mayıs’a kadar… 16 Mayıs sonrası daha oturaklı bir dilime geçiyorsunuz. Kilo almaya meyilli olabilirler. Hareketsiz kalmamaya özen gösterin. Hayatınızı yeniden yapılandıracak ve alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirebilirler. Evin sorumluluğunu daha fazla üstlenebilirler. Para ile ilgili konular önemli. 18 Ocak tarihine kadar paraya dikkat edin. 3 - 18 Mart tarihlerine dikkat edin. Bu sene bol bol hobileriniz üzerine eğilin.

Oğlak burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Aygül Aydın

Şu an Merkür Retro’su var Oğlak burcunda. Şu an çok mutlu olmayabilirler… Ancak 18-19-20 Ocak’a kadar eksikliklerini fark etmelerinde fayda var. Bu sene parasal anlamda çok rahatlayacaklarını öngörüyorum. Parayı nasıl kullanacaklarını iyi bilir Oğlak burçları… 2008 senesinden bu yana hayatlarını zorlayan konuları tamamlayıp kendilerini ispatlayacakları bir evreye giriyorlar haziran ayına kadar… Mart ile Haziran arasında keyifli bir zaman geçirebilirler. Bu dönem kazançlarını artırabilirler.

Kova burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Zeynep Turan

2023 Kova üzerine kurulu. Mart ayı avantajlı bir ay. Altın çağlarını başlatacaklar, fark yaratacak. Düşünsel güçleri ortaya çıkacak. Hayatınızın hızınızı yönetebileceksiniz. Kova burçları daha hümanist, daha topluma karışan bir döneme geçecekler. 2023 yılının haziran ayından sonra en emektar burç olacaklar. 24 Temmuz - 5 Eylül tarihlerine dikkat etmelerinde fayda var.

Balık burcunu 2023 yılında neler bekliyor?

Hande Kazanova

Balıklar için çok iyi bir sene. Hayatlarının önündeki sisli, kararsız anları bitiyor. 7 Mart itibari ile ne istediklerini bilerek ilerleyecekler. 7 Mart tarihlerinde sağlık konusunda çok dikkatli olmalılar. Sonrasında daha keyifli bir dönem onları bekliyor. Para konusunda bolluk yaşayacaklar. Bu sene ceplerine girecek olan para bereketli olacak. Maddi konularda herkese faydaları olacak. 16 Mayıs’tan sonra yakın çevreleri ile ilgili konular önemli. Yakın çevrelerindeki insanların hayatındaki yenilikler sizin hayatınıza da yansıyacak. 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında eski işler gündeme gelebilir yine bu dönem sağlığınıza dikkat edin.

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