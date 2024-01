Partner seçiminiz sizi bile şaşırtabilir

Çeşitli araştırmalar, kafamızda belirlediğimiz eş tercihlerimiz ile gerçek eş seçimlerimizin çoğu zaman birbiriyle eşleşmediğini gösteriyor. Kendimizce belirlediğimiz tercihlerimizin, seçtiğimiz eşlerin özellikleriyle eşleşmemesinin bir nedeni, çekiciliğin bilinçaltı veya bilinçdışı faktörlerden güçlü bir şekilde etkilenmesidir. Eş seçimlerimizde fiziksel çekiciliğin önemini hafife alabileceğimiz gibi başkalarına karşı çekiciliğimizi yönlendiren diğer bazı güçlü etkilerin de farkında olmayabiliyoruz.

Tercih ve seçimlerimizin farklı olmasının nedenleri

Araştırmacılar 2007 yılındaki bir araştırmada bireylere uzun vadeli bir partnerde en çok hangi özelliklerin arzu edildiğini sorduklarında, yanıt verenler bir partnerde nezaket, zeka ve iyi bir mizah anlayışı gibi özelliklerin önemli olduğunu söyleme eğiliminde oldular. Yine araştırmacılar 2016 yılındaki bir araştırmada ise eş "tercihlerimizin" eş "seçimlerimizi" yönlendirdiğine dair kanıtlar bulmuş olsalar da, neden bu "temel" özelliklere sahip olmayan eşleri seçtiğimizi de açıklıyorlar:

İlk olarak çevrimiçi tanışma platformlarında karşılaşabileceğimiz sonsuz sayıda potansiyel partnere rağmen, arzu edilen niteliklerin tümünü gerçekten bünyesinde barındıran bir kişi, yine de uygun ten uyumuna sahip olmayabiliyor. Yani, her potansiyel partnerin bir dizi özelliği olması nedeniyle, tercih ettiğimiz tüm özellikleri örnekleyen bir kişiyi bulmak zor olabiliyor. Örneğin, nazik ve akıllı olan ancak pek komik olmayan birini ya da komik ve akıllı olan ancak pek nazik olmayan birini bulabiliriz.

İkincisi, arzu edilen eşler, onlar için yarışanlarla karşılaştırıldığında ilginç bir şekilde her zaman yetersiz kalırlar. Bu nedenle, kendisi de çok arzu edilen bir partner olan birinin ideal bir eş bulması kolay olsa da, çoğu insan için ideallerinin tamamına, hatta çoğuna uyan bir partner bulmak zor olacaktır.

Son olarak, "Herkes yalnızca tercih ettiği eşini seçmekle kalmamalı, aynı zamanda o eş tarafından da seçilmelidir." Tüm ideal özelliklerimizi bünyesinde barındıran bir partner bulmayı başarsak bile o kişinin de bizimle romantik bir şekilde ilgilenmesi gerekir.

Tüm özellikler sağlanmasa da;

Neyse ki ideal özelliklerimizin tümüne sahip olmayan bir partnerle de tatmin olmak çoğu zaman oldukça kolay. Örneğin, partnerimizin nazik ve akıllı olduğunu ancak komik olmadığını tespit edersek, ileriye yönelik mizah anlayışına daha az vurgu yapma eğiliminde oluruz. Benzer şekilde, partnerlerimizin sahip olduğu olumlu özelliklere daha fazla vurgu yapma eğilimindeyizdir. Ek olarak, potansiyel partnerimizi ne kadar iyi tanırsak ve ona ne kadar saygı duyarsak, sahip oldukları özelliklerden bağımsız olarak onlara karşı o kadar çekim duyarız.

Romantik seçimlerimiz şaşırtıcı olsa da ve partnerlerimiz bizim ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz tüm özelliklere sahip olmasa da kendimizi yine de ideal ilişkiler içinde bulabiliriz.

Referans: Madeleine A. Fugère & Gary Drevitch. "Why Your Romantic Choices May Surprise You". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/dating-and-mating/202401/why-your-romantic-choices-may-surprise-you. (21 Ocak 2024).