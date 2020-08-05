Annem ne der?

Annem dövme yaptırmama biraz karşı. Fakat yakın arkadaşımla yaptırmaya söz verdiğim bir dövme var. Hatta haftaya randevu almış bile olabiliriz :) Eğer randevuyu iptal edersem arkadaşıma çok ayıp olacak. Annemi de anlayamıyorum. Acaba büyük bir dövme yaptırmak istediğimi mi düşünüyor? Büyük veya küçük herhangi bir dövme yaptırmama karşı sanırım… Haftaya randevu aldığımı söylesem ayrı kızacak, dövme yaptırdıktan sonra göstersem ayrı kızacak. Yaptırdığımı saklamaya çalışmam imkansız çünkü koluma yaptıracağım ve saklamak için yazın bu sıcaklarında uzun kollu giymem gerekiyor ancak.

Arkadaşıma karşı mahcup olmak istemiyorum. Aylardır bu dövme üzerinde düşünüyoruz ve o benden bile heyecanlı. Yaptırmazsam arkadaşımla aram bozulur mu diye tereddüt ediyorum. Çok istediğim bu dövmeyi sırf annem öyle istiyor diye de yaptırmazsam içimde kalır ne var yani herkes yaptırıyor. Uzun lafın kısası iki arada bir derede kaldım. Dövmeyi yaptırırsam kendimi annemi kandırmış gibi hissedeceğim ve belki bir süre saklamak zorunda kalacağım yaptırmazsam da en yakın arkadaşlarımdan biriyle aram bozulabilir. Söyleyin bana ben ne yapmalıyım?

Rumuz: dövme yaptırmak isteyen kız :(