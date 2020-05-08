Anneler Günü yaklaşıyor! Ne hediye alsam?

Kişiye özel anlamlı bir hediye olsun!

Daha hediye alınmadı mı? Pandemi telaşından unuttuk. Belki daha önce görmediğiniz ilginç hediyeleri birlikte keşfetmek üzereyiz. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo gibi Anneler Günü hediyesi 100 bin euro'luk otomobil alın demeyeceğim. Herkes kesesine göre hareket edecek. Zaten önemli olan gözündeki ve kalbindeki sevgidir.

Bu hediye için babalarımıza ihtiyaç olabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın Anneler Günü hediyesi için artık anneleri ile birlikte ölümsüz olacak bir esere imza atmalarını sağlayabiliyor. Yaşımız mühim değil aslında sizleri kısıtlamış olamayayım. İşte muhteşem el yapımı heykel! Heykel denilince pahalı bir şey aklınıza gelmesin. Gidip hazır satın almayacaksın. Anında donan, uygun fiyatla tüm sitelerden bulabileceğiniz Aljinat tozundan bahsediyorum. Kendi ellerinizle yapacaksınız.

Aljinat kalıp tozu ile gerçekleştirebileceğiniz binlerce hediyeyi düşünün bence bu dönemde alınabilecek en güzel anne hediyesi olacaktır. Klasik hediyelerden sıkılmadınız mı?

Bir anı ölümsüzleştirmek, annenize ya da anneniz kadar yakın hissettiğiniz o anlamlı kadına hoş bir sürpriz yapmak istiyorsanız aradığınız yaratıcı hediye bir benzeyen bebek olabilir. Şu sıralar oldukça moda olan kendine benzeyen bez bebekler, çift kişilik ya da büyük bir aile olarak sadece gönderdiğiniz fotoğraf karesi ile yapılabiliyor. Bu ürün hem bozulmuyor hem de evin en güzel köşesinde size bakıyor.

Peki ofiste çalışan annelerimizin yüzünü nasıl değişik bir şekilde güldürebiliriz? Eğer güneş alan açık bir ofise var ise masasının üzerinde sulamakla uğraşmayacağınız bir bitki arıyorsanız bu ürün tam size göre, güneş enerjisi ile yaprakları oynayan dost bitki karşınızda. Tamamen çevre dostu gün ışığı ile çalışan pilsiz, yaprakları dökülmeyen bir bitki. Şimdi kapalı ofis için ne yapalım?

Hemen masaya bir biblo alalım derim. Kişiye özel biblolar revaçta. Diyelim anneniz bir doktor, önlüklü ve steteskoplu bir şekilde biblosunu yaptırabilirsiniz. Bizi bu süreçte koronavirüsten kurtulmamız için canla başla çalışan gecesini gündüzüne katan ve ailesini bile göremeyen doktorlarımıza her şey feda olsun.

Klasik hediyelere geri dönersek önce annemizi tanıyalım derim! Teknolojisever, kitap kurdu, aşçı anne, rahat giyimi sever, asla rujsuz çıkmaz, küpesiz işe gitmez? Bu sorular sonrasında akıllı bileklik, son trend bir 3’lü rose gold kolye ya da hoş bir pijama takımı da alabilirsiniz.

Ama ne alırsanız alın! O sizi çok seviyor ve aldığınız her şey çok değerli olacaktır.

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