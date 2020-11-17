Dionesse'nin kurucusu Serdar Karakayiş altın sabunun faydalarını anlattı.

Yüzyıllardır değer kaybetmeksizin hayatımızda var olan, doğanın kusursuz elementi altın sağlıklı yaşamda da kullanılmaya başlandı. Altının çok az bilinen tedavi edici, yeniden yapılandırıcı ve hücre yenileyici özelliklerine sahip olması nedeniyle güzellik ve bakımına önem verenlerin yeni sırrı olarak karşımıza çıkıyor. Altın maskesi bir süredir hayatımızdayken şimdi altının kullanıldığı bambaşka bir ürün var: Altın Sabun

Altın sabun nedir?

Altın sabun, meyve gliserinli özel formül bazında çok değerli çiçek yağlarından oluşan kompleksler, 24 ayar kozmetik altın ve kök hücresi eklenerek zenginleştirilmiş % 100 el yapımı özel bir sabundur. Dermatolojik testleri yapılmış ve uluslararası otoritelerce onaylanmış olan 24 ayar kozmetik altın; cilt parlaklığı, güzelliği ve albenisi açısından oldukça etkili bir kozmetik ürün niteliği taşımaktadır. Sabunun içerdiği bu altın, değerli komplekslerin etkilerini hızlı bir şekilde cildinize aktarır. Cildi aydınlatır, kırışıklıkları ve ince çizgileri önemli ölçüde iyileştirir. Sıkılaştırıcı ve nemlendirici etkiye sahiptir. Ciltte kimyasalların neden olduğu hasarları önemli ölçüde onarır. Tahriş olmuş cildi sakinleştirmede ve yatıştırmada etkili olan ultra rafine bir üründür. Kronik yaşlanmayla savaşır, cildin yenilenme potansiyelini artırır.

Altın sabunun faydaları nelerdir?

Serdar Karakayiş; altın sabunun altını sadece ziynet eşyası olarak taşıyan insanın 4000 yıl öncesinde bunu güzelliği için kullandığı gerçeğinden yola çıkılarak ve Kloepatra'nın güzellik sırrını daha kullanılabilir, daha özgün bir şekilde yorumlanarak elde edildiğini ifade etti. Altın sabun anti-aging, kırışıklık giderme, cilt aydınlatma için oldukça etkilidir. Altın, cildiniz tarafından emilmekte ve hücre yenilemesinde aktif rol almaktadır.

Cildi iyileştirdiği, güçlendirdiği tazeliğini geri kazandırdığı bilinen altın sabunun faydaları saymakla bitmiyor. Mükemmel bir iletken olan ve cilde temas ettiğinde kan dolaşımını arttıran altın sabun, cilt hücrelerinin ömrünü korur, canlılığını artırır, kronolojik yaşlanma ile mücadele eder.