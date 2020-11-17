Altın sabun nedir?

2021 yılına yaklaşırken yeni bir güzellik sırrı ortaya çıktı: Kök hücreli 'Altın Sabun'...

Altın sabun nedir?
Güzellik
17 Kasım 2020 Salı

Dionesse'nin kurucusu Serdar Karakayiş altın sabunun faydalarını anlattı.


Yüzyıllardır değer kaybetmeksizin hayatımızda var olan, doğanın kusursuz elementi altın sağlıklı yaşamda da kullanılmaya başlandı. Altının çok az bilinen tedavi edici, yeniden yapılandırıcı ve hücre yenileyici özelliklerine sahip olması nedeniyle güzellik ve bakımına önem verenlerin yeni sırrı olarak karşımıza çıkıyor. Altın maskesi bir süredir hayatımızdayken şimdi altının kullanıldığı bambaşka bir ürün var: Altın Sabun


Altın sabun nedir?

Altın sabun, meyve gliserinli özel formül bazında çok değerli çiçek yağlarından oluşan kompleksler, 24 ayar kozmetik altın ve kök hücresi eklenerek zenginleştirilmiş % 100 el yapımı özel bir sabundur. Dermatolojik testleri yapılmış ve uluslararası otoritelerce onaylanmış olan 24 ayar kozmetik altın; cilt parlaklığı, güzelliği ve albenisi açısından oldukça etkili bir kozmetik ürün niteliği taşımaktadır. Sabunun içerdiği bu altın, değerli komplekslerin etkilerini hızlı bir şekilde cildinize aktarır. Cildi aydınlatır, kırışıklıkları ve ince çizgileri önemli ölçüde iyileştirir. Sıkılaştırıcı ve nemlendirici etkiye sahiptir. Ciltte kimyasalların neden olduğu hasarları önemli ölçüde onarır. Tahriş olmuş cildi sakinleştirmede ve yatıştırmada etkili olan ultra rafine bir üründür. Kronik yaşlanmayla savaşır, cildin yenilenme potansiyelini artırır.


Altın sabunun faydaları nelerdir?

Serdar Karakayiş; altın sabunun altını sadece ziynet eşyası olarak taşıyan insanın 4000 yıl öncesinde bunu güzelliği için kullandığı gerçeğinden yola çıkılarak ve Kloepatra'nın güzellik sırrını daha kullanılabilir, daha özgün bir şekilde yorumlanarak elde edildiğini ifade etti. Altın sabun anti-aging, kırışıklık giderme, cilt aydınlatma için oldukça etkilidir. Altın, cildiniz tarafından emilmekte ve hücre yenilemesinde aktif rol almaktadır.


Cildi iyileştirdiği, güçlendirdiği tazeliğini geri kazandırdığı bilinen altın sabunun faydaları saymakla bitmiyor. Mükemmel bir iletken olan ve cilde temas ettiğinde kan dolaşımını arttıran altın sabun, cilt hücrelerinin ömrünü korur, canlılığını artırır, kronolojik yaşlanma ile mücadele eder.


Doğadan gelen güzellik: Cilt temizleyen sabun tarifleri

Doğal ürünlerle, güzellik sabunları hazırlayabilir, cilt tipinize uygun sabun tercihleri ile ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz.

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Havuç sabunu Havuç içerisinde beta-karoten barındırır. Beta karoten maddesi cildin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildin nem dengesini korur. Havuç sabunu, akne oluşumunu engeller. Kuru bir cilt yapısına sahipseniz bu sabunu kullanabilirsiniz. Havuç sabunu için malzemeler: 300 ml Hindistan cevizi yağı 400 ml zeytinyağı 100 ml badem yağı 200 ml su 200 gram pişmiş havuç 1 yemek kaşığı işlenmemiş bal 20 damla havuç özü yağı 110 gram sodyumhidroksit Hazırlanışı: Dilimlenmiş havuçları yumuşayıncaya kadar kaynatın. Çatal yardımıyla havuçları püre haline getirin. Püre haline getirdiğiniz havuçları, sodyum hidroksit ile karıştırın. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı, sabun kalıbında bir gün boyunca bekletin.
Lavanta sabunu Lavanta, cilt dokusunda meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Antibakteriyel bir özelliğe sahiptir. Lavanta sabunu için malzemeler: Kurutulmuş lavanta çiçeği Lavanta yağı 65 ml saf su 300 gram kostik soda 210 gram zeytinyağı Önemli bir ayrıntı: Kostiksoda kullanırken eldiven ve gözlük kullanmayı ihmal etmeyin. Hazırlanışı: Sabun kalıbının içerisine lavanta çiçeklerini yerleştirin. Cam bir kasenin içerisine kostiksodayı koyun. Kostiksodanın içerisine yavaş yavaş saf suyu ekleyin. Karışımın soğuması için 10 dakika bekleyin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Isınan yağın içerisine kostiksodayı ekleyin. Karışımı blender yardımıyla yavaş yavaş kıvam alana kadar karıştırın. Içerisine lavanta yağını ve lavanta çiçeğini ekleyin. Karışımı üstü kapalı bir şekilde 24 saat bekletin. Karışım, soğuyana kadar yerinden hareket ettirmeyin. Karışım soğuduktan sabun kalıbına koyun. Lavanta sabununun olgunlaşması için bir ay boyunca buzdolabında saklayın.
Kahveli sabun Kahve sabunu, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Kahve sabununu vücut bakımı için de kullanabilirsiniz. Kahve sabunu için malzemeler: 1 su bardağı sabun bazı 3 yemek kaşığı kırılmış kahve çekirdeği 2 yemek kaşığı süt Bir miktar kolonya Hazırlanışı: Sabun bazını benmari usulü eritin. Kahve çekirdeğini,süt ile karıştırın. Sabun bazını içerisine, hazırladığınız kahve ve süt karışımını ekleyerek karıştırın. Sabun kalıbının içerisine bir miktar kolonya dökün. Hazırladığınız karışımı sabun kalıbına ekleyin. Kahveli sabunu sertleşene kadar buzdolabında bekletin.
Ballı sabun Ballı sabun, nemlendirici bir özelliğe sahiptir. Cilt dokusunu gençleştirir. Cildin yağ dengesini düzenler. Ballı sabun için malzemeler: 1 su bardağı sabun bazı 2 yemek kaşığı vanilya yağı 3 yemek kaşığı işlenmemiş bal Bal peteği Bir miktar kolonya Hazırlanışı: Sabun bazını benmari usulü eritin. Sırasıyla bütün malzemeleri sabun bazanın içine ekleyerek karıştırın. Kalıbının dibine bir miktar kolonya ekleyin. Bal peteğini sabun kalıbının dibine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı sabun kalıbının içerisine ekleyin. Ballı sabun, sertleşene kadar buzdolabında bekletin.

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