Açık hapishanede gibiyim!

Merhaba, bana kısaca F.D. diyebilirsiniz. Henüz 24 yaşında ve oldukça dertliyim. Daha büyükleri uzak olsun ancak ilişkimdeki sorunlar artık hayatımın her alanını etkilemeye başladı. Neredeyse işten kovulma noktasına geldim. Nasıl mı?

Sevgilim oldukça kontrolcü bir insan. Sadece kendi hayatında değil, ilişkimizde ve benim hayatımda da. Sürekli nerede, kimle, ne yapıyor olduğumu bilmek istiyor ve en ufak bir bilgi gecikmesinde bile problem çıkarıyor. Dahası benim sözlerime çoğu zaman inanmadığı için sürekli görüntülü arıyor ve açmazsam olay çıkarıyor. Gün içerisinde defalarca kısa da olsa görüntülü arıyor; etrafı göstermemi ve çevremdekilere erkek arkadaşımla konuştuğumu belli etmemi istiyor. Saklayacak, gizleyecek bir şeyim yok ama bu durum beni çok rahatsız ediyor. Bu güvensizliği hak edecek hiçbir şey yapmadım…

Yakın arkadaşlarım zaten bu duruma en başından beri şahitlerdi ancak mesaiye kaldığım zamanlarda da sürekli kontrol etmek istemesi, iş arkadaşlarımın ve patronumun da dikkatini çekti. İşyerinde utanmakla kalmadım, uyarı da aldım. Sürekli olarak telefon görüşmesi yapmam haliyle doğru olmuyor ama sebebini de açıklamaya utanıyorum. Özlediğim için konuştuğumu söylüyorum ama kimsenin de inandığını düşünmüyorum.

Onu çok seviyorum, ayrılmak değil bu davranışlarından vazgeçmesini ve bana güvenmesini istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Yoksa vazgeçmeli miyim?

Rumuz: F.D.