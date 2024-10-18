AÇEV’den eğitimi yarıda kalmış kadınlara destek

Türkiye’de 18-29 yaş arasındaki her 2 kadından biri eğitimine devam edemiyor, ortaokul mezunu kadınların sayısı 5 milyon. Ne işte ne okulda olan genç kadınların sayısının ise 3.5 milyon olduğu belirtiliyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), bu tablodan yola çıkarak bir online eğitim seferberliği başlattı. Okul hayatı yarıda kalan, işsiz genç kadınları desteklemek üzere uzun zamandır yüz yüze gerçekleştirdiği ‘Hayat Dolu Buluşmalar’ adlı eğitim programını ücretsiz online bir platforma dönüştürdü. İhtiyaç duyan her kadın, hayatdolubulusmalar.org adlı siteden kolayca kayıt olup, istediği zaman istediği, saatte bu eğitim alabilecek.

Bugüne kadar 12 bin genç kadına umut oldu

AÇEV’in geliştirdiği ve 2016 yılından bu yana ‘ne işte ne okulda’ (NEET) olan genç kadınlara uyguladığı yüz yüze Hayat Dolu Buluşmalar eğitimi ile şimdiye kadar 12 bin genç kadına ulaşıldı. Eğitime katılan kadınlardan pek çoğu, iş yaşamına adım attı veya eğitimine kaldığı yerden devam etti. Prof. Dr. Aydın Durgunoğlu danışmanlığında yürütülen projeyi, AÇEV’in sosyal girişimi Eşitliğe Değer yürütüyor. Platform, tüm kadınların kendilerine uygun yer ve zamanda tamamlayabilecekleri bir güçlenme eğitimi. Katılımcılar, yarıda kalan bölümleri tekrar açıp devam edebilirler, biten bölümleri tekrar edebilirler. 11 bölümlük eğitimin sonunda online sertifika veriliyor. AÇEV’in temel amacı, eğitimle güçlenen her kadının, eşit bir toplum inşa etme yolunda daha parlak bir geleceğe adım atmasını sağlamak, online eğitim platformuyla daha fazla kadına ulaşabilmek.

3.5 milyon genç kadın sadece ortaokul mezunu

AÇEV Eşitliğe Değer Direktörü Meltem Cantürk, 2023 yılı verilerine göre Türkiye’de en fazla ortaokul mezunu 5 milyon kadının olduğuna dikkat çekerek, Hayat Dolu Buluşmalar E-Öğrenme Platformu ile 18-29 yaş arasında, 3.5 milyon genç kadına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Cantürk, “Verilere göre, 18-29 yaş grubundaki her 2 kadından biri ne eğitime devam edebiliyor ne çalışabiliyor. Amacımız ihtiyaç duyan tüm kadınların bu eğitimden faydalanmasını sağlamak. AÇEV, uzun yıllardır, eğitim hayatından erken ayrılmış, okuryazarlık becerisi gelişime ihtiyaç duyan, istihdamda yer almayan kadınlara yönelik çalışmalar yürütüyor. Bütüncül bir yaklaşımla, kadınların eğitime erişim araçlarını geliştirmeyi, teknolojiyi kendilerini geliştirme amacıyla kullanma davranışlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Her kadın kendinden bir şeyler bulabilecek

Platformu her kadının rahatlıkla kayıt yapabileceği şekilde tasarladıklarını belirten Cantürk, şöyle devam etti: “Amacımız, yüz yüze eğitimlere çeşitli sorumlulukları nedeniyle katılamayan ancak internete erişimi olan tüm kadınların bu değerli eğitimden faydalanmasını sağlamak. Platformumuz, tüm kadınların kendilerine uygun yer ve zamanda tamamlayabilecekleri bir güçlenme eğitimi olarak hazırlandı. Katılımcılar, yarıda kalan bölümleri tekrar açıp devam edebilirler, biten bölümleri tekrar edebilirler. 11 bölümlük eğitimin sonunda online sertifika veriyoruz. Eğitim içeriklerimizin, eğlenceli ve renkli olmasına da dikkat ettik. Egzersizlerle, videolarla, görsellerle desteklenen interaktif bir içerik hazırlandı. Her kadının kendinden bir şeyler bulabileceğine inanıyorum.”

Platformda yer alan eğitim başlıkları şöyle:

Kendine iyi bakmanın ve kendini geliştirmenin önemi

Eğitime devam etme ve meslekleri tanımak

Güvenli teknoloji kullanımı

İyi ve etkili iletişim kurmak

Çocukların haklarını bilmek ve onları nasıl koruyabileceğini bilmek

Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikleri önlemenin önemini ve zararlarını bilmek

Evde eşit iş bölümünün nasıl sağlanabileceğini bilmek

Tüm aile bireylerinin kararlara katılımının önemini fark etmek

Kadının insan haklarını bilmek

Şiddet türlerini ve şiddete karşı yapılacakları öğrenmek

Yaşam boyu sağlık ve düzenli doktor kontrolleri hakkında bilgi edinmek

Bütçe, borç ve ev içi emek gibi ekonomik konularda kendini geliştirmek