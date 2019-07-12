Abur cubursuz hayat

Direkt bir soruyla konuya giriş yapmak istiyorum. Abur cubur yemeden çocuk büyür mü, büyütülür mü? Bir anne olarak cevabım, "yüzde 80 hayır". Elbette bunu başarabilen azınlık bir kısım da vardır. Hamburger, cips, çikolata sevmeyen çocuk var mıdır ki reklamlar da abur cubur tüketimine görsellerle bu kadar destek verirken?

Dikkatimi ne çekiyor, biliyor musunuz? Alışveriş merkezlerinin yemek katında en çok yoğunluk hamburgercilerin önünde oluşuyor. Özellikle de son yıllarda doktorlarımız fast-food yiyeceklerin kanser yapıcı etkisine bu kadar fazla değinirken...

Son zamanlarda kendi çocuklarımdan da başlayarak şöyle bir gözlemlediğimde abur cubura inanılmaz bir yöneliş görüyorum. Ve bu durum beni çok rahatsız ediyor. Bir gofret, bir sakız diye yöneldiğimiz market raflarından paket paket cipsler, bisküvilerle çıktığımızı dehşet içinde görüyorum. Evet, eğlenelim diye aldığımız bu abur cuburların zamanla çocuklar üzerinde bağımlılık yaratmaya başladığını da korkarak görüyorum. Ve bu konuda çocuklarımız o kadar istekli ki izin verilse sabahtan akşama kadar paketli ürün yemeye gönüllüler. Hazır gıdalarla ilgili biraz daha detaylı bir araştırma yapınca olayın ciddiyeti daha fazla ortaya çıkıyor. Obeziteden karaciğer yağlanmasına, hiperaktiviteden kalp sorunlarına kadar ciddi hastalıkları içinde barındırıyor bu şekil bir beslenme tarzı. Hâl böyle olunca, anladım ki duruma ciddi el atmam lazım.

Elbette çocuklarımızı bu kandırmaca lezzetlerden bir anda sıyırmak mümkün olmayacak. Ancak en aza indirgeyebilmeliyiz. Faydalı tatları allayıp pullayarak bir şekilde çocuklarımıza sevdirmeliyiz.

Boğazları ağrımasın diye yedirmekten korktuğumuz dondurmanın (sade sütten, gerçek olanı tabii) aslında hiç bir zararı yok. Kışın bile ara ara bir top dondurma verebiliriz çocuklarımıza. Kuru üzüm, fındık, kayısı gibi kuru yemişleri şık kaseler için de bazen yoğurtla karıştırarak servis edebiliriz.

Cips isteğine de bir çözüm (hatta beraber hazırlamak da mümkün): Çubuklara ince yuvarlaklar halinde kesilip takılmış patatesleri fırına verdiginizde alın size harika bir patates cipsi. Ve tabii az yağda patlatılmış mısırı da unutmamak gerek. Anne eli değmiş, ev yapımı kek ve kurabiyeleri de listeye eklemek lazım. Elbette bunlardan birisi damak tatlarına uyacaktır.

Ne dersiniz ben hazırım, siz de çocuklarınızın sağlığı için kolları sıvayıp denemeye var mısınız?

Ferah Uzundurukan