ABD’de bir ilk: Sosyal medya kullanımı için ebeveyn izni şartı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Utah eyaletinde reşit olmayan çocukların sosyal medya platformlarına erişim sağlaması için sosyal medya şirketlerinin ebeveyn izni alması şartı getirildi.

Utah Valisi Spencer Cox tarafından dün imzalanan yasa, çocukları çevrim içi olası tehlikelerden korumayı amaçlıyor. Konu hakkında açıklamalar yapan Vali Cox şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya şirketlerinin gençlerimizin ruh sağlığına zarar vermesine artık izin vermeyeceğiz. Sadece burada Utah eyaletinde değil, ülke genelinde çocuklarımızın bu çok yıkıcı sosyal medya uygulamalarıyla ilişkisini önemli ölçüde değiştiren mevzuatı geçirebileceğimiz konusunda çok iyimseriz.”

Yasa kapsamında sosyal medya şirketlerinin, eyaletteki kullanıcıların hesap açmak için 18 yaşında veya daha büyük olduğunu doğrulamasını zorunlu kılıyor ve şirketlerin sosyal medya platformunda reşit olmayanlarda bağımlılığa yol açan tasarım veya özellik kullanması yasaklanıyor.

Yasada ebeveyn izni hükümlerine ek olarak, sosyal medya şirketlerinin, reşit olmayanlara reklam tanıtımı yapılmasını ve bunların arama sonuçlarında gösterilmesini yasaklayan bazı bölümler de bulunuyor. Şirketler, çocukları bağımlılık yapan özellik ve tasarımlara maruz bıraktıkları için 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.

Referanslar:

"Utah's new social media law means children will need approval from parents". Şuradan alındı: https://www.npr.org/2023/03/24/1165764450/utahs-new-social-media-law-means-children-will-need-approval-from-parents (24.03.2023).