8 - 14 Mayıs 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta genel olarak uyumlu astrolojik etkilere sahip ve başrolde Merkür var gibi gözüküyor. Haftaya Güneş Uranüs kavuşumunun şok edici, değiştirici, yaratıcı ve isyankâr enerjisi ile başlıyoruz.

Hafta ortasında Merkür’ün hem Satürn ile hem de Venüs ile uyumlu etkileşimi sözkonusu. Altmışlık açı dediğimiz ve etkisinin üçgen açıya göre bir tık daha düşük olduğu bu uyumlu etki ile hem zihnimiz yeterince disipline olabiliyor, sorumluluklarımıza odaklanabiliyouz hem de dilimiz tatlı ve politik. Sevdiklerimize sevdiğimizi belli edebilir, kendimizi ifade edebilir durumdayız. Merkür retro olduğu için pek tavsiye etmesem de eğer kaçınılmazsa önemli görüşmeler bu hafta ayarlanabilir

Bunun dışında Venüs Satürn üçgen açısı da hafta içerisinde oluşacak açı formasyonu olacak. Bu da ikili ilişkilerdeki disiplin, sadakat, olgunluk gibi konuları vurgulayacak. İlişkilerimizde daha da sağlamlaştırıcı adımlar atacağız.

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay Yay burcunda haftaya başlıyoruz. Ay’ın Jüpiter ve Neptün ile çok güçlü etkileşimleri var ve bunlar Yay burcu ile birleştiğinde inanılmaz iyimser, hatta kendini kandırırcasına iyimser bir hafta başlangıcı yapacağız.

Salı

Bugün Ay Oğlak burcuna geçiyor ve Satürn Merkür uyumlu açıları yapıyor. Dünden tamamen farklı bir gün. Bugün gerçekçi, işlerimize odaklı ve disiplinliyiz.

Çarşamba

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün yine önceki günlerden belirgin derecede farklı. Ay Plüton ve Mars ile açılar gerçekleştirecek. Bugün çok gergin ve krizli olabilir. Kazalara, tartışmalara dikkat.

Perşembe

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Ay Merkür ile etkileşimde. Kendimizi ifademizde biraz problem yaşayabilecek olsak da oldukça entelektüel bir etki olduğunu söylemeliyim. Yazmak, okumak, iletişim kurmak için oldukça belirgin.

Cuma

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Entelektüel günlerimiz devam ediyor. Bugün ayrıca bir o kadar çılgın, değişken, isyankar, yaratıcı ve eksantrik’iz çünkü hem Kova etkisi hem de Ay Uranüs sert etkileşimi yaşıyoruz.

Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiyor ve geçer geçmez Satürn ile kavuşuyor. Bu gün biraz karmaşık, hem sorumluluklar, hem hayaller, hem gerçekler hepsi bir arada. Melankoliye düşmemek gerekiyor.

Pazar

Seçim günü! Ay Balık burcunda ilerliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Neptün ile kavuşum açısı içerisinde fakat seçim zamanı Neptün etkisinden uzak. Bugün biraz daha kaotik bir gün olabilir, organizasyon problemleri yaşanabilir buna dikkat etmek gerekli. Ay Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açıda. En mantıklı olan seçeneğe odaklanalım ve vatandaşlık görevimizi yapalım.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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