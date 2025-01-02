6 - 12 Ocak 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 6 - 12 Ocak 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

6 - 12 Ocak 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 02 Ocak 2025 23:12 Güncelleme: 02 Ocak 2025 23:13
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Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından çok hareketli değil. İki önemli gezegen burç geçişi dışında Merkür Neptün karesi haftanın tek etkileşimi diyebilirim. Bu da yanılgı riskini, aldanma riskini, hata yapma riskini beraberinde getiriyor. Hayal gücümüz çok güçlü fakat bazı aksiyonları alırken, iletişimleri kurar veya imzaları atarken bir şeyleri gözden kaçırma riskine karşılık biraz daha sorgulayıcı yaklaşmalı, daha dikkatli davranmalıyız.


Merkür Oğlak burcuna geçiyor, bu da aslında zihinsel disiplinimizi artıran bir etki. Neptün karesi ile savaşmada etkili olabilir.


Mars retro yaparken Aslan burcundan geriye giderek tekrar kısa süreliğine Yengeç burcuna geçiyor. Gücü daha da zayıflıyor, oldukça dikkatli olmak lazım. Alınganlıklara çok açık bir dönem. Pasif agresif davranabiliriz. Bu etki ay boyunca devam edecek.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay Koç burcunda başlıyoruz. Özgüvenimiz ve girişkenliğimiz çok yüksek. Ay bugün Jüpiter ile de uyumlu açı yapıyor. Oldukça iyimser ve attığımız adımlarda şanslı olduğumuz bir gün.


Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz ego çatışmaları olabilir. Karşı cinsle birtakım tartışmalar olabilir, aile ile ilgili de olabilir. Ay güneş ile kare açı yapıyor.


Çarşamba

Ay Boğa burcuna geçiyor. Ay’ın çok güçlü olduğu yerdeyiz. İhtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz, huzurlu mutlu bir gün. Ay Venüs ile de uyumlu açıda, haftanın en güzel günü. Hem sosyal hem huzurlu.


Perşembe

Ay Boğa burcunda bugün Uranüs ile kavuşuyor. Düne nazaran çok daha hareketli, değişken, sürprizlerle dolu. Fakat bence yine uyumlu bir gün, Ay Güneş ile uyumlu açıda, karşı cinsle de anlaştığımız, kendimizi etkileyici ve farklı bir şekilde ifade edebileceğimiz bir gün.


Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor. İletişim ve yolculuk trafiğimiz artıyor. Yalnız bugün biraz iletişimsel sorumluluklarımız olabilir. Ay Satürn ile sert etkileşimde. Ayrıca Ay Venüs ile de sert etkileşimde, sosyal ilişkilerde de birtakım anlaşmazlıklar yaşanabilir, yanlış anlamalar olabilir. Özellikle kadınlarla iletişime dikkat.


Cumartesi

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine iletişim ve sosyallik yoğun bir gün. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok.


Pazar

Ay sabah saatlerinde İkizler burcunda, öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor. Bu sürede Neptün ile sert etkileşime giriyor. Kafa karışıklıkları, yine yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Bugün biraz tembelliğe meyledebileceğimiz bir gün. Günün ilerleyen saatleri duygusal açıdan çok daha iyi.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 6 Ocak Pazartesi

6 Ocak 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Retro Mars bugün Yengeç burcuna geri dönüyor. Mars, 6 Aralık 2024'te Aslan burcunda retro döngüsüne başladı. Mars şimdi Yengeç burcunda ve retro döngüsünün geri kalanında ve sonrasında burada kalacak. Bastırılmış öfke hissedebiliriz ve hayal kırıklıklarımız için doğrudan ve sağlıklı ifadeler veya çıkış yolları bulmakta zorlanabiliriz. Daha düşünceli ve temkinli olabilir, hedeflerimize ulaşmak için zamanımızı alabiliriz. Yine de dürtüsel bir şekilde ilerlemeye çalışırsak, sorunlar, engeller ve hayal kırıklıklarıyla karşılaşmamız muhtemeldir. Yengeç, hem içsel hem de dışsal temellerimizi temsil eder; evlerimizi, aile ilişkilerimizi ve ev içi meselelerimizi yönetir. Bu nedenle, 23 Şubat'a kadar ev yaşamımıza yaklaşımımızı yeniden değerlendirmemiz gerekebilir. Temel konfor ve güvenlik duygumuz, kökenlerimiz ve ev içi meselelerimizin gelişimiyle ilgili bir miktar hayal kırıklığı veya kaygı hissedebiliriz. Sağlık sorunları, özellikle Yengeç burcunun yönettiği mide gibi bölgelerde, gündem olabilir ve Mars retro dönemi boyunca kazalar yaşanabilir. Mars bu sabah Satürn ile bir açı oluşturuyor ve engellerle karşılaştığımızda yavaşlamak en iyisi, çünkü çok hızlı hareket etmeye çalışmak daha fazla direnç yaratabilir. Koşullar kendimizi ifade etme çabalarımızı engelliyor gibi göründüğünden sabır gerekli. Merkür, Neptün ile kare açı oluşturuyor ve gerçekleri, talimatları ve yönlendirmeleri takip etmek veya net bir şekilde iletmek zor olabilir. Algılar karışık veya aşırı idealist olabilir, büyük ölçüde düşünce ve hayal gücünden etkilenebilir. Başkasını veya kendimizi aldatıcı durumlarla karşılaşabiliriz ve ayrım yapmak zor olabilir. Ancak, zihinlerimiz birçok farklı olasılığa ve seçeneğe açık olabilir. Bu akşam Güneş Oğlak burcundayken ve Ay Koç burcundayken bir İlk Dördün Ay gerçekleşiyor. Stres, çatışma ve uyumsuzluk olabilir, ancak aynı zamanda önemli bir enerji, motivasyon ve büyüme de yaşanabilir. Daha hırslı ve rekabetçi hissedebiliriz. Bir şeyler başlatmak isteyebiliriz, ancak bir sonraki adımı veya tam olarak hangi yönde ilerlemek istediğimizi bilmeyebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugünkü retro Mars geçişi, seni bir konuyu yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor. Mars, retro döngüsünün geri kalanını (23 Şubat'a kadar) geçireceği ev ve aile alanına geri dönüyor ve ardından 18 Nisan'a kadar güneş haritanızın bu alanını etkilemeye devam edecek. Önümüzdeki haftalarda yaşam durumunu veya koşullarını gözden geçirebilirsin. Eski aile meseleleri veya evle ilgili projeler yeniden gündeme gelebilir. Şimdi yeniden odaklanmak, geri adım atmak ve gözden geçirmek hem gerekli hem de tavsiye ediliyor. Evde ve aileyle olan ilişkilerinde kararlılığını nasıl ele aldığını değerlendirebilirsin. Bugün iletişimde bazı karışıklıklar yaşanabilir. Ancak Ay, gün boyunca burcunda ilerliyor ve duygusal tatmine odaklanıyorsun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, Mars, bugün retro hareketiyle iletişim alanına geri dönüyor ve retro döngüsünün geri kalanını ve sonrasını burada geçirecek. Evle ilgili sahnede yaşadığın bazı baskılar azalırken, kurslara, çalışmalara ve özel ilgi gerektiren konulara yöneliyorsun. Önümüzdeki haftalarda kendini ifade etme, fikirlerini öne sürme veya komşular ve kardeşlerle ilgili zorluklar yaşanabilir. Ancak bu dönem, sorunlu alanları düzeltmek ve geçmişte yaptığın çalışmaları gözden geçirmek için güçlü bir fırsat sunuyor. Mars, 23 Şubat'ta direkt harekete dönecek ve bu harita alanını yeniden harekete geçirerek zihinsel ilgi alanlarını takip etme, başkalarıyla bağlantı kurma, öğrenme ve fikirlerini paylaşma enerjisi ve motivasyonu sağlayacak. Bugün Ay, ruhsal alanınızda ilerlerken, daha fazla düşünme ve dinlenme zamanı ayırmanı teşvik ediyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Mars, retro hareketine devam ederken bugün para ve kaynaklar alanına geri dönüyor. Retro döngüsünün geri kalanını ve sonrasını burada geçirecek. Önümüzdeki haftalarda iletişim ve ulaşım konularındaki baskılar azalırken, mali durumunu düzenlemeye odaklanma ihtiyacı artıyor. Para ve güvenlikle ilgili konuların şimdi gözden geçirilmesi ve yeniden organize edilmesi gerekiyor. Bu dönem, kaynaklarını nasıl yönettiğini ve bunun özgüvenine olan etkisini daha iyi anlamanı sağlayabilir. Seni harekete geçiren şeyleri ve öz-değer duyguna katkıda bulunan unsurları tanımak için güçlü bir zamandır. Mars, 23 Şubat'ta direkt harekete geçtiğinde bu harita alanını 18 Nisan'a kadar harekete geçirmeye devam edecek, bu da kaynaklarını ve mali durumunu kontrol altına almak için bolca zaman tanıyacak. Bugün Ay, sosyal alanında ilerliyor ve seni daha hafif bağlantılar kurmaya yönlendiriyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Mars, retro hareketine devam ederek bugün burcuna geri dönüyor. Retro döngüsünün geri kalanını burada geçirecek ve ardından 18 Nisan'a kadar burcunda direkt hareketle ilerlemeye devam edecek. Önümüzdeki haftalarda kendini ifade etme, isteklerinin peşinden gitme ve öfkeni dışa vurma yolları engellenmiş veya uygunsuz görünebilir. Yeni yollar bulana kadar biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Farkına varılmamış ya da bastırılmış arzuların, davranışlarını yönlendirmesine izin vermemeye dikkat et. Harekete geçmekte daha yavaş olabilirsin ve bu, şu an senin için olumlu bir durum. Öfkenin yaşamında nasıl yardımcı ya da engelleyici olduğunu inceleyerek onu daha iyi yönetmenin yollarını bulabilirsin. Yeni girişimlerden ziyade gözden geçirme, düzenleme ve sindirme üzerine odaklanmak şu anda en iyi seçeneğin olabilir ve ileride daha iyi sonuçlara yol açabilir. Yavaşla, yeniden düşün ve toparlan. Bugün Ay, seni uzun vadeli hedeflerine ve sorumluluklarına odaklanmaya yönlendiriyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, retro Mars bugün burcundan çıkarak Yengeç burcuna, yani gizlilik alanına giriyor. Retro döngüsünün geri kalanını ve sonrasını burada geçirecek. 23 Şubat'tan sonra direkt harekete geçtiğinde, 18 Nisan'a kadar Yengeç burcunda ilerleyecek ve ardından tekrar burcuna dönecek. Önümüzdeki haftalarda, ruhsal ve duygusal dünyana yaklaşımını ve bu ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını yeniden değerlendireceksin. Özel meseleler veya geçmişle ilgili endişeler konusunda bir miktar takıntı dikkat gerektirebilir, ancak bu dönem daha karmaşık ve derin arzularını anlamak için bir fırsat sunuyor. Daha fazla dinlenme ve düşünme ihtiyacını onurlandırmak, en iyi sonuçları elde etmeni sağlayabilir. Planlarını gözden geçirmeyi ve yeniden değerlendirmeyi düşünebilirsin. Bugün ise, geleceğe dair pozitif bir şekilde düşünmek ve felsefi bir bakış açısıyla değerlendirmeler yapmak için güçlü bir gün. Şu anda kendinden baskı veya ilgiyi uzaklaştırmak, oldukça uygun ve faydalı olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, Mars bugün Güneş haritanızın on birinci evine geri dönüyor ve retro hareketinin son altı haftasını burada geçirecek. Bu durum, arkadaşlıklar, grup bağlantıları ve uzun vadeli hedefleri harekete geçirebilir. Bazılarınız, arkadaşlarla ilgili hayal kırıklıkları ve bastırılmış öfke ile uğraşabilir ya da geçmişten insanlara veya projelere yeniden bağlanabilir. Önceki aylarda geçtiğiniz yolları tekrar gözden geçirmeniz mümkün. Hedeflerinizin veya hayallerinizin yeterince hızlı gerçekleşmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, ancak bu retro dönemi, planlarınızda gerekli düzenlemeleri yapmak için güçlü bir zamandır. Bazı projelerin ileriye taşınmadan önce daha fazla dikkat gerektirebilir. Eski arkadaşlıklar, gruplar, hayaller ve planlarla yeniden bağlantı kurma olasılığı vardır. Ancak, bu kez başarılı olmalarını istiyorsanız bunlara yeni bir yaklaşımla yaklaşmanız gerekecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, retro Mars bugün kariyer ve itibar alanınıza geri dönüyor ve retro hareketinin son altı haftasını burada geçirecek. Son dönemde arkadaşlıklar veya sosyal yaşam üzerindeki baskılar azalabilir, çünkü dikkatiniz pratik hedeflere yöneliyor. Önümüzdeki haftalarda bu hedefler üzerinde yeniden değerlendirme veya ikilem yaşamanız olasıdır ve bu sürecin bir parçası olarak eski projelere ve planlara tekrar göz atabilirsiniz. Görevleriniz ve sorumluluklarınız konusunda geçici olarak tutku, istek veya motivasyon eksikliği hissedebilirsiniz, ancak yeniden odaklanma, geri adım atma ve gözden geçirme şimdi hem gerekli hem de önerilen bir süreçtir. Zaman yönetimine daha fazla dikkat etmek, bu dönemde önemli hale geliyor. Bugün bir ilişkiye olan ilginiz yenileniyor. İnsanlar size destek oluyor ve siz de onlara yardımcı oluyorsunuz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, retro Mars bugün Güneş haritanızın dokuzuncu evine geri dönüyor ve retro döngüsünün geri kalanını ve sonrasını burada geçirecek. Enerji veya coşku seviyelerinizde bir düşüş yaşayabilirsiniz, ancak bu durum, enerjinizi doğru kanallara yönlendirme gerekliliğinden kaynaklanıyor olabilir. Hukuki veya yayıncılık konuları yeniden değerlendirme gerektirebilir. İlişkilerinizde farklı inanç sistemleri ve görüşler nedeniyle yaşanan hayal kırıklıklarına fazla odaklanmamaya dikkat edin. Eski çalışmalar, ilgi alanları ve tutkular, yeni bir ilgi uyandırabilir; ancak onları yeniden canlandırırsanız, bu kez taze bir yaklaşımla ele alarak yarım kalmamalarını sağlamaya özen gösterin. Bugün iş, hizmet ve günlük rutinlerinizde keyif alabileceğiniz pek çok şey buluyorsunuz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, retro Mars bugün Güneş haritanızın sekizinci evine geri dönüyor ve retro döngüsünün geri kalanını burada geçirecek. Önümüzdeki haftalarda finansal konuları, destek meselelerini ve borçları yeniden ele almanız gerekebilir. Özellikle borçlar, paylaşılan para veya kaynaklarla ilgili belirsizlikler şimdi öne çıkabilir ya da mali işler ikinci bir incelemeyi gerektirebilir. Geçmişte kötü bir şekilde sona eren bir ilişki aklınızı meşgul edebilir veya eski bir sevgili yeniden ortaya çıkabilir. Keşfedilmemiş arzular bu dönemde büyüyebilir. Bu, derinlerde gömülü konular üzerindeki öfke ve kararlılığı keşfetmek ve duygusal düzeyde yaşamınızı yönetmek için daha iyi araçlar bulmak için bir zamandır. Hayatınızın bazı alanları yavaş ilerliyor gibi hissedilse de, bu dönem duygusal keşifler açısından zengin olabilir. Bugünün enerjileri, dikkatinizi eğlenceli ve yaratıcı uğraşlara çekiyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Mars, retro hareketle bugün ortaklıklar alanınıza geri dönüyor ve bu retro döngüsünün geri kalanını ve sonrasını burada geçirecek. Retro dönemi 23 Şubat'a kadar devam edecek ve Mars, 18 Nisan'a kadar bu alandan geçişine devam edecek. Bu süreç, yakın ilişkileri canlandıracak ve önümüzdeki haftalarda ortaklıklar veya ilişki ihtiyaçlarına ekstra dikkat gerektirebilir. İnsanlar ve ortaklıklarla ilgili enerjinizi yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıkabilir. İlişkileri nasıl ele aldığınızı ve bu bağlantılardan ne istediğinizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Geçmişi bugünü ve geleceği iyileştirmek için gözden geçireceğiniz bir dönemdesiniz. İlişkilerinizde biriken öfke ve pasif-agresif davranışlara dikkat edin uzlaşma ve müzakere yaklaşımınızı iyileştirme yollarını düşünün. Bugün, temellere odaklanmak büyük ödüller getirebilir, ayrıca yaşamınızı basitleştirip odaklanmanızı daraltmak da faydalı olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, retro Mars bugün ortaklıklar alanınızdan çıkıyor ve yakın ilişkilerden gelen baskı biraz hafifliyor. Mars şimdi iş ve sağlık alanınıza geri dönüyor, burada retro döngüsünün geri kalanını ve sonrasını geçirecek. Önümüzdeki haftalarda eski programlar, yöntemler ve iş projelerinde gizli değerler olabilir. Ancak, eğer şimdi bir şeyi yeniden canlandırmayı düşünüyorsanız, eski hataları tekrarlamamak adına bu konuları yeni yollarla ele almanız daha akıllıca olacaktır. Mars'ın retro döngüsünün bu bölümü, pratik durumlara ve iş konularına odaklanmanızı vurguluyor. Günlük rutinler, iş, alışkanlıklar ve sağlık hedeflerinize nasıl yaklaştığınızı gözden geçirmek için iyi bir zaman. Planlarda gecikmeler ve değişiklikler yaşanabilir, ancak bunlar yeni ve geliştirilmiş yöntemlere yol açabilir. Bugün iletişimleriniz ve bağlantılarınız ön plana çıkıyor. Merakınız güçlü.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, retro Mars bugün aşk ve yaratıcılık alanınıza geri dönüyor ve bu retro döngüsünün geri kalanını burada geçirecek. Ardından 18 Nisan'a kadar bu alanı enerjiyle canlandırarak, doğrudan hareket etmeye devam edecek. Bu geçiş, iş ve rutinler üzerindeki baskının hafiflemesini sağlayabilir. Eski tutkularınızı ve belki de eski bir ailevi veya özel bir projeyi yeniden keşfetme zamanı olabilir. Yaratıcı projeler veya romantik ilişkilerde bazı gecikmeler yaşanabilir, bu belki de geri adımlar, kararsızlık ya da duraksamalardan kaynaklanıyor. Ancak, önümüzdeki aylarda arzularınızı, ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi düzenleme şansınız olacak. Aslında bu gecikmeler, sonunda yaşamınızı daha iyi hale getirecek bir yeniden düzenlemeye yol açabilir. Geçmiş ilişkiler ve/veya projeler şu an aklınıza yoğun bir şekilde gelebilir. Hatta geçmişteki bir hobiyi yeniden canlandırabilirsiniz, ancak bu kez onu sürdürülebilir kılmak için yeni bir yaklaşımla ele almanız önemlidir. Bugün işlerinizle sessizce meşgul olabilirsiniz. Anın gücü ve şimdi yaşamanın önemi bugün net bir şekilde ortaya çıkıyor.



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