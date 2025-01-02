6 - 12 Ocak 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından çok hareketli değil. İki önemli gezegen burç geçişi dışında Merkür Neptün karesi haftanın tek etkileşimi diyebilirim. Bu da yanılgı riskini, aldanma riskini, hata yapma riskini beraberinde getiriyor. Hayal gücümüz çok güçlü fakat bazı aksiyonları alırken, iletişimleri kurar veya imzaları atarken bir şeyleri gözden kaçırma riskine karşılık biraz daha sorgulayıcı yaklaşmalı, daha dikkatli davranmalıyız.

Merkür Oğlak burcuna geçiyor, bu da aslında zihinsel disiplinimizi artıran bir etki. Neptün karesi ile savaşmada etkili olabilir.

Mars retro yaparken Aslan burcundan geriye giderek tekrar kısa süreliğine Yengeç burcuna geçiyor. Gücü daha da zayıflıyor, oldukça dikkatli olmak lazım. Alınganlıklara çok açık bir dönem. Pasif agresif davranabiliriz. Bu etki ay boyunca devam edecek.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay Koç burcunda başlıyoruz. Özgüvenimiz ve girişkenliğimiz çok yüksek. Ay bugün Jüpiter ile de uyumlu açı yapıyor. Oldukça iyimser ve attığımız adımlarda şanslı olduğumuz bir gün.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz ego çatışmaları olabilir. Karşı cinsle birtakım tartışmalar olabilir, aile ile ilgili de olabilir. Ay güneş ile kare açı yapıyor.

Çarşamba

Ay Boğa burcuna geçiyor. Ay’ın çok güçlü olduğu yerdeyiz. İhtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz, huzurlu mutlu bir gün. Ay Venüs ile de uyumlu açıda, haftanın en güzel günü. Hem sosyal hem huzurlu.

Perşembe

Ay Boğa burcunda bugün Uranüs ile kavuşuyor. Düne nazaran çok daha hareketli, değişken, sürprizlerle dolu. Fakat bence yine uyumlu bir gün, Ay Güneş ile uyumlu açıda, karşı cinsle de anlaştığımız, kendimizi etkileyici ve farklı bir şekilde ifade edebileceğimiz bir gün.

Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor. İletişim ve yolculuk trafiğimiz artıyor. Yalnız bugün biraz iletişimsel sorumluluklarımız olabilir. Ay Satürn ile sert etkileşimde. Ayrıca Ay Venüs ile de sert etkileşimde, sosyal ilişkilerde de birtakım anlaşmazlıklar yaşanabilir, yanlış anlamalar olabilir. Özellikle kadınlarla iletişime dikkat.

Cumartesi

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine iletişim ve sosyallik yoğun bir gün. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok.

Pazar

Ay sabah saatlerinde İkizler burcunda, öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor. Bu sürede Neptün ile sert etkileşime giriyor. Kafa karışıklıkları, yine yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Bugün biraz tembelliğe meyledebileceğimiz bir gün. Günün ilerleyen saatleri duygusal açıdan çok daha iyi.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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