4 - 10 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 4 - 10 Ekim 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

4 - 10 Ekim 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
04 Ekim 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta oldukça fazla Mars etkileşimi görmekteyiz. Hem Güneş hem Merkür hem de Yeniay ile birlikte Ay Mars ile kavuşum açısı gerçekleştirecekler. Bu da bu dönemi kazalara, yangınlara, tartışmalara, kavgalara, sakarlıklara açık bir hale getiriyor. Özellikle Mars’ın Terazi burcunda rahatsız olması ikili ilişkilerde veya iş anlaşmalarında yaşanabilecek tartışmalara, anlaşmazlıklara işaret edebilir. Ayrıca 6 Ekim’de Terazi burcunda ayrı yazıda daha detaylı anlatacağım bir Yeniay yaşayacağız. Yeniay’da oldukça Marsiyen bir yeniay olacak. Ayrıca Plüton’un ileri harekete başladığını ve Venüs’ün de Yay burcuna geçtiğini görüyoruz. Bir süredir Akrep’te pek de rahat edemeyen Venüs Yay burcunda çok daha iyimser, neşeli ve özgüvenli hale gelecek bu da ikili ilişkilerimizdeki macera arayışımızı artıracak.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. İşlerimize, diyetimize, sağlığımıza odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı yapacak ay ile işlerimizde yaşadığımız sorunlara farklı, zekice çözümler bulabilir, farklı yollar keşfedebiliriz.


Salı

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Neptün ile uyumlu açı içerisinde olacak ay iş ilişkilerimizde yardım alıp verdiğimiz ve özel ilişkilerimizde destekleyici durumlar oluşturacak.


Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiyor. Bugün yeniay günü. Yeniay’ın çok marsiyen olmasından ötürü bu gün kazalara, tartışmalara karşı haftanın en riskli günü.


Perşembe

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Mars etkisi devam ederken Ay Plüton ile de bir kare açı geçrekleştiriyor. Ay’ın bu günleri tartışma, kaza, ayrılık gibi konular için çok riskli. Tüm hafta içi sakin olmak, fevri olmamaya çalışmakta fayda var.


Cuma

Ay, Akrep burcuna ilerliyor. Gün içerisinde yine yüzleşmelere sahne olabilecek, kıskançlıklara sebep olabilecek durumlar yaşanabilir. Duygusal açıdan çok da huzurlu değiliz.


Cumartesi

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı kare açı bizi abartılı davranışlara sürükleyebilir, özgüven açısından olumlu fakat yoğun duyguların da abartıldığı bir dönem oluşturabilir.


Pazar

Ay’ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte zorlu geçen hafta biraz rahatlıyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde Venüs ile kavuşum yapacak olan ay ikili ilişkilerde güzel, düzeltici etkilere sahip. Ayrıca ailemizle de güzel vakit geçirebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

4 Ekim 2021 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Uzun bir süredir kurulamayan iletişimler bugün işlerin yoluna girmesiyle bir şansı daha hak edebilir. İster kendinizi ifade edemediğinizi düşünün isterse konuyu açmaktan çekinin, karşı taraftan alacağınız olumlu enerjiyle kendinize güvenininiz artacaktır. Dile getirilen sorunlar hızlıca çözüm bulabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu günlerde, enerjinizi bir projeye, hatta özellikle bir kişiye dökmekten fazlasıyla keyif alıyorsunuz. Ancak, bir parçanız da yeni şeyler öğrenmek ve deneyimlemek için oldukça istekli. Normalde her ikisini de çalıştırabilirsiniz, ancak günün özel şartları, iki seçenek arasında parçalanmış hissetmenize neden olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ikili ilişkilerinizde olumlu bir geri bildirim veya farklı bir bakış açısıyla denge arıyorsunuz. Son zamanlarda tutkularınızı canlandırıyor, işinizi ve sorumluluklarınızı daha ilginç ve tatmin edici buluyorsunuz. Özel hayatınız ve kariyeriniz arasında bölünmüş hissetseniz de bu duygunun geçici olduğunu bilmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi çok bölmeli bir hayata yetişemiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bir yandan sorumluluklar her zamankinden daha ısrarlı bir şekilde sizi çağırıyor, diğer yandan daha fazla yaşam deneyimi ya da rutin değişikliği için can atıyorsunuz. Uzlaşmayı hedefleyin ve seçimlerinizi aceleye getirmemeye dikkat edin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hırslarınız harekete geçiyor ve sorumluluklarınızın, işinizin ve performansınızın farkında olmanızı sağlıyor. Bununla birlikte sosyal hayatınızda arada kalmış hissedebilirsiniz. Bu duygu sizi kararsızlık durumuna sokabilir. Hayatınızdaki insanlara ve işlere özel zaman ayırmak, kısa da olsa, işlerin yoluna girmesini sağlayacaktır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gün, sizin ruhunuza ve macera arayışınıza hitap ediyor ve kendinizi daha doğal, spontane ve dışa dönük hissediyorsunuz. Bugün, bu ihtiyaçlar çatışıyor ve sizi herhangi bir yöne giderseniz diğerini kaçırma korkusuyla baş başa bırakıyor. Ancak seçiminizi bilgi ve deneyim edinmekten yana kullanmak her zaman akılcı olacaktır.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Karşı cins tarafından çekici bulunuyor ve fark ediliyorsunuz, bu da alçakgönüllü olmanızı zorlaştırıyor. Her şeyin yolunda gitmesini sağlayacak kadar yaratıcısınız, ancak bir sorunu ortadan kaldırmak için ne kadar şeyden vazgeçtiğinize dikkat edin, çünkü şu anda durmak istediğiniz yerden ileriye gitmeniz muhtemeldir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Daha sosyal bir gün geçirerek mutluluğunuzu öncelemeyi düşünebilirsiniz. Özel hayatınızda bir şeylerin eksik olduğunu hissedebilir ve hoşnutsuzluğunuzu sizi mutlu ettiğini düşündüğünüz şeylerle gidermek isteyebilirsiniz. Hayatınızda şu an yolunda olan şeyleri kullanarak geleceğinize yatırım yapmayı düşünmelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün çevrenizden çok fazla ısrar görüyor olabilirsiniz, ancak daha derin düşünmeye veya karar vermeye hazır değilsiniz ve bu şu an için sorun değil. Kendinizi aşırı şımartmadan eğlenmenin yollarını arayın ya da bir yenilenmeye ihtiyacınız varsa, bunun için vakit ayırın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çoğu zaman yeni şeyler keşfetme heyecanınız ve konforlu bir rutine sahip olma isteğiniz arasındaki sağlıklı dengeyi korumayı başarsanız da bugün gelişen yeni olaylar bir süre bu durumu zorlaştırabilir. Herhangi birinden vazgeçip tamamen diğerine yönelmektense, verdiğiniz ağırlığı değişken tutmak faydalı olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda artan çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamak için daha yaratıcı yollar bulmanız gerekebilir. Boyunuzu aştığını düşündüğünüz konularda bile, geride durmak yerine elinizden gelenin en iyisini yapın. Bir projenin ne kadar çaba veya kaynak gerektirdiğini yanlış değerlendirmek, bazı fırsatları kaçırmanıza neden olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mümkün olduğunca tartışmacı tutumlardan kaçının ve bunun yerine kendinizi kontrol ederek taraftar kazanmaya çalışın. Anlık dürtüler coşkulu duygular uyandırsa da en sonunda kazanan taraf akıllara hitap eden olacaktır. Duygularınızı yüksek sesle ve net bir şekilde dile getirmediğiniz sürece aşk hayatınızdaki sorunlar devam edecektir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün daha çok kendi içinize çekilme veya rutininize bir mola verme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Daha çok kendi konforunuza ve kaynaklarınıza önem verme eğilimindesiniz ki bu, gelecek planlarınızda hızlıca ilerlemenize sebep olabilir. İletişim yeteneklerinizi kullanarak birçok faydalı şey öğrenebilir ve bağlantı kurabilirsiniz.


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