4 - 10 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta oldukça fazla Mars etkileşimi görmekteyiz. Hem Güneş hem Merkür hem de Yeniay ile birlikte Ay Mars ile kavuşum açısı gerçekleştirecekler. Bu da bu dönemi kazalara, yangınlara, tartışmalara, kavgalara, sakarlıklara açık bir hale getiriyor. Özellikle Mars’ın Terazi burcunda rahatsız olması ikili ilişkilerde veya iş anlaşmalarında yaşanabilecek tartışmalara, anlaşmazlıklara işaret edebilir. Ayrıca 6 Ekim’de Terazi burcunda ayrı yazıda daha detaylı anlatacağım bir Yeniay yaşayacağız. Yeniay’da oldukça Marsiyen bir yeniay olacak. Ayrıca Plüton’un ileri harekete başladığını ve Venüs’ün de Yay burcuna geçtiğini görüyoruz. Bir süredir Akrep’te pek de rahat edemeyen Venüs Yay burcunda çok daha iyimser, neşeli ve özgüvenli hale gelecek bu da ikili ilişkilerimizdeki macera arayışımızı artıracak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. İşlerimize, diyetimize, sağlığımıza odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı yapacak ay ile işlerimizde yaşadığımız sorunlara farklı, zekice çözümler bulabilir, farklı yollar keşfedebiliriz.

Salı

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Neptün ile uyumlu açı içerisinde olacak ay iş ilişkilerimizde yardım alıp verdiğimiz ve özel ilişkilerimizde destekleyici durumlar oluşturacak.

Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiyor. Bugün yeniay günü. Yeniay’ın çok marsiyen olmasından ötürü bu gün kazalara, tartışmalara karşı haftanın en riskli günü.

Perşembe

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Mars etkisi devam ederken Ay Plüton ile de bir kare açı geçrekleştiriyor. Ay’ın bu günleri tartışma, kaza, ayrılık gibi konular için çok riskli. Tüm hafta içi sakin olmak, fevri olmamaya çalışmakta fayda var.

Cuma

Ay, Akrep burcuna ilerliyor. Gün içerisinde yine yüzleşmelere sahne olabilecek, kıskançlıklara sebep olabilecek durumlar yaşanabilir. Duygusal açıdan çok da huzurlu değiliz.

Cumartesi

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı kare açı bizi abartılı davranışlara sürükleyebilir, özgüven açısından olumlu fakat yoğun duyguların da abartıldığı bir dönem oluşturabilir.

Pazar

Ay’ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte zorlu geçen hafta biraz rahatlıyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde Venüs ile kavuşum yapacak olan ay ikili ilişkilerde güzel, düzeltici etkilere sahip. Ayrıca ailemizle de güzel vakit geçirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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