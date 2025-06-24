25 Haziran 2025 Yengeç burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Korhan Kılınçkaya, 25 Haziran günü Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Yeniay'ı ve bu Yeniay'ın burçlara etkilerini kaleme aldı.

25 Haziran 2025 Yengeç burcunda Yeniay ve burçlara etkileri
Astroloji Dış Yazarlar
Giriş: 24 Haziran 2025 10:09
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Esenlikler. 25 Haziran öğlen 1:31'de Yengeç burcunun 4. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Yengeç burcu aile, sevdiklerimiz, evimiz, gayrimenkul, duygularımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili önemli muhasebelere gireceğimiz bir Haziran sonu ve Temmuz ilk yarısı yaşayacağız. Ayrıca Yeniay yeni bilinç durumu, yeni gelişen konular ve başlangıçlar ile alakalıdır.


An derecesi an haritasının 9. evinde. Dünyada din ve felsefe konuları, dış ticaret konuları, ülkelerin birbiriyle ilişkileri, sular, denizler ile ilgili konular gündeme gelebilir. Kişisel hayatlarımızda da eğitim, uzak akrabalar, uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili çalışmalar, belki yurtdışına yerleşim veya yurtdışında konaklama gibi konular da çoğunlukla gündeme gelecektir.


An haritasının yükselen burcu Terazi. Bu da ortaklık, evlilik, arabuluculuk gibi konular, dünya genelinde siyaset, barışa götüren durumlar ile alakalı olabilir. Evlenerek yurtdışına gitme ya da uzaklara gitme konularının gündeme çokça geldiğini görebiliriz.


An derecesine Başak burcundaki Mars’tan uyumlu ve Koç burcundaki Neptün ve Satürn’den uyumsuz, sert bir etki var. Bu birbirine yaklaşan Satürn ve Neptün etkisini bu yeniay ile çok güçlü bir şekilde yaşayacağız gibi görünüyor. Öncelikle Mars’ın cesaret verici etkisi, Başak burcundaki çalışkan ve sorumluluklarına odaklı etkisi, girişken etkisi bize güç veriyor. Güçlü başlangıçlara işaret ediyor.


Fakat Satürn ve Neptün’den aldığı sert açılar da bir o kadar gerilimli, anksiyete ve korku barındırıyor. Korkuların üzerine cesaretle gidebiliyoruz gibi görünüyor ama kimilerinde korku biraz daha baskın çıkabilir. Satürn ve Neptün an haritasının 6. evinde. Bu da sağlık, rutin, günlük işler konuları ile alakalı, aynı şekilde Mars Başak da yani Başak burcu da bu konulara odaklı bir davranış tarzı verir. O yüzden bu dönemin endişe ve korkuların üzerine giden cesaret konusu çoğunlukla sağlık konularında gibi görünüyor. Sağlık konuları biraz bizi korkutuyor, gelişim ve büyüme isteğimizi biraz küçültmemize, içine endişe katmamıza sebep oluyor olabilir. Belki almak istediğimiz bir eğitim veya yolculuğu bile etkiliyor olabilir. Bu dönemde ayrıca sorumlukların da fazlalaşmasını ve hatta biraz karmaşık bir şekilde geldiğini de görebiliriz.


An derecesine SCHEAT yıldızından paralel ve an yükselen burcuna DIADEM sabit yıldızından kavuşum açısı var. Paralel açı da kavuşum gibi nitelendirilir. SCHEAT yıldızı aslında negatif etkileri olduğu kabul edilir ama özgür düşünce, farklı düşünce, farklı düşünen insanlar ile alakalıdır. Yani bu dönemde üzerine cesaretle gitmemiz gereken korkular için farklı düşünce tarzları, farklı yaklaşımlar da belirleyebileceğimiz anlamına geliyor. DIADEM yıldızı ise sessizce kendini feda etmek ile alakalıdır. Aslında Satürn ve Neptün’ün etkisi altındaki bir dönem elbette içinde kendini feda etmeyi de getirecektir. Bu cesurca korkuların üzerine gitme birtakım düşünce kalıplarını bırakmayı, bir çeşit teslimiyeti de gerektirir.


Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konuları, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, danışma/danışmanlık gibi konular da gündemde olacak. Taşınma konuları da gündeme gelebilir.


Yükselen Boğa

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir yeniay. Ayrıca Günlük işler, sağlıkla ilgili konular, sağlık rutinleri bu dönemin önemli başlıkları arasında


Yükselen İkizler

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Ayrıca Aşk ve flörtler veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündemde.


Yükselen Yengeç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir yeniay. Sizin için de bir taşınma gündemi olabilir. Ev ve gayrimenkul konuları, aile konuları çok gündemde.


Yükselen Aslan

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalar, kardeşler, kısa yolculuklar, eğitim ve iletişim konuları da oldukça vurgulu.


Yükselen Başak

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca finansal konular, kazançlarınız, gelir kaynaklarınız, sahip olduklarınız ile ilgili gündem de oldukça yoğun.


Yükselen Terazi

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın geneli, ilişkiler, evlilik gibi konuların da gündeme geldiği bir Ocak ikinci yarısı geçireceksiniz.


Yükselen Akrep

Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım krizler yaşanabilir.


Yükselen Yay

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaş grupları, proje grupları gibi konular da vurgu altında.


Yükselen Oğlak

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir yeniay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan konular olabilir. Evlilik, ortaklık konuları da gündemde olabilir.


Yükselen Kova

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Eğitim, uzak yolculuklar, uzak akrabalar, akademik konular da gündemde.


Yükselen Balık

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca ortaklaşa gelirler, krediler, borçlar gibi konular da gündemde olacak.





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