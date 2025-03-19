24 - 30 Mart 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli. Yazısını ayrıca yazacağım Güneş Tutulması dışında Neptün ay sonu ilk defa Koç burcuna geçiyor. Daha sonra çok kısa süreliğine tekrar Balık burcuna geçecek de olsa artık Neptün Koç etkilerini konuşmaya başlayacağız. Neptün’ün Koç burcundan 2038 yılında çıkacağını düşünecek olursak bu çok çok önemli bir geçiş. Önümüzdeki çok uzun bir döneme damgasını vuracak, jenerasyonları, dünyanın seyrini değiştirecek bir geçiş olacak. Bunun etkileri üzerine ayrı bir yazı yazmayı planlıyorum.

Onun dışında Merkür ve Venüs Retro hareket ederken Balık burcuna geri dönecekler. Ve ikisi de Balık burcunun son derecelerindeki Neptün ile kavuşum yapacak. Bu da oldukça enteresan bir etki. Yani eski melankolik bir duruma geri dönülecek ve bu hafta özellikle hassaslığımız oldukça yüksek olacak gibi görünüyor. Kendimizi kandırmamaya, karmaşaya düşmemeye de çok dikkat etmemiz gerekli.

Bu yazımda sondan başa doğru ilerledim sanırım. Haftanın başında çok aşina olduğumuz Güneş Merkür kavuşumu yaşayacağız. Merkür’ün etkilerini ön plana çıkaran bir etkidir bu kısaca. İletişim, yolculuklar oldukça yükselecek. Kendimizi ifademiz güçlenecek. Merkür Plüton ile uyumlu etkileşime de giriyor. Hafta başında iletişimimiz, zihinsel odaklanmamız, derinlemesine düşünme kabiliyetimiz yüksek gibi görünüyor. Ta ki Merkür Balık burcuna geri dönüp biraz zayıflayana kadar.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Ay Günün ilerleyen saatlerinde Kova burcuna da geçecek. Bugün Ay’ın çok fazla açısı var diyebilirim. Mars ve Plüton ile sert etkileşime girecek krizli, hareketli bir hafta başlangıcı olabilir fakat kendimizi ifademiz ve disiplinimiz de oldukça güçlü. Satürn Merkür Neptün Güneş hepsi ile uyumlu etkileşime girecek. Bugün çok çok fazla değişken var ve neredeyse birçok etkiyi aynı anda yaşayacağız. Hem gerginlik, hem duygu yoğunluğu, enerji, özgüven disiplin. İlk defa bu kadar çok ay açısı yaşayacağımız bir gün’e denk geliyorum.

Salı

Ay Kova burcunda ilerliyor. Dünün etkilerinin bir kısmı kalmış durumda. Güneş ve Merkür ile ay’ın uyumu var, bugün çok daha sakin ve özgüvenli bir gün. İletişim trafiği yüksek.

Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşime girecek ve gün biraz sıkılgan, fazla değişken, ani ve sürprizlerle dolu bir hal alıyor. Biraz gemileri yakma potansiyelimiz de var.

Perşembe

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşimi yok. Bugün biraz daha tembelliğe kaçabilecek, empati yeteneklerimizin ve yaratıcı yeteneklerimizin yüksek olduğu, hassas ve duygusal oktavımızın yüksek olduğu bir gün.

Cuma

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Balık ve koç burcunda çok fazla gezegen kümeleşmesi var. Venüs Merkür Neptün ve Satürn ile kavuşum yapacak Balık burcundayken. Ve yarın da Güneş tutulması formasyonu için Koç burcuna geçecek. Bu kavuşumlarda genellikle sosyallik, iletişim fakat biraz engeller ve kaçışlar, biraz da negatif bir ruh hali olabileceğini gösteriyor. Koç burcuna geçişte bu değişecek.

Cumartesi

Ay Koç burcuna geçiyor ve Güneş tutulması formasyonu. Aynı zamanda tabiki bir yeniay. Güneş ve Ay kavuşuyor. Bugün yeni başlangıçlar konusunda çok güçlü bir etkileşim var. Duygusal motivasyon kaynaklı yeni başlangıçlar benim için belirgin bir konu başlığı olabilir.

Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Mars’a kare yapacak. Aslında iki gezegen arasında karşılıklı ağırlama dediğimiz, iki gezegenin birbirinin burcunda olması durumu var. Açı ne kadar gergin, alıngan ve tartışmalı da olsa, Cesaret ve enerji konusunda bizi oldukça destekleyici bir durumda bence. Yine de bu güne dikkat. Kaza ve sakarlık riski var.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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