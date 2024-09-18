2025'in resmi tatil günleri

2025 Yılbaşı tatili - 1 Ocak Çarşamba

2025 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşı gecesi, bu yıl 31 Aralık Salı 2024 gününe denk geliyor. Bu yüzden 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yılbaşı tatilidir. Yılbaşı tatili bir gündür.

2025 yılı sömestr ve ara tatilleri

“2025 yılındaki ara tatiller ne zaman? 2025 sömestr tatilleri ne zaman? 2025 yılı okullar ne zaman kapanacak?” diye merak edenler için bu cevap. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi - 15 Kasım Cuma 2024 tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili, 20 Ocak Pazartesi - 31 Ocak Cuma 2024 tarihleri arasında olacak.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

2025 yılı eğitim ve öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

2025 Ramazan Bayramı

2025 yılında Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart 2025 Cumartesi günüdür. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart Pazar gününe denk gelmektedir. 1 Nisan 2025 Salı da bayramın son günüdür.

23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2025 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü

2025 Emek ve Dayanışma günü, 1 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor.

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2025 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

2025 Kurban Bayramı

2025 yılında Kurban Bayramı arifesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı'nın 1. günü 6 Haziran Cuma gününe denk gelmektedir. 9 Haziran 2025 Pazartesi günü de bayramın son günüdür.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

2025 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, Salı gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2025 yılında Cumartesi günü olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2025 yılında Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.

31 Aralık Yılbaşı gecesi

2025 yılında Yılbaşı gecesi, 31 Aralık Çarşamba 2025 gününe denk gelmektedir.