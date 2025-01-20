2024'te bebeklere en çok konulan isimler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yayınladığı gönderide İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerini paylaştı. Bu verilere göre 2024 yılında 937 bin 369 bebek doğdu. Bu bebeklerden 15 bin 65'i ikiz, 290'ı üçüz ve 6'sı dördüz oldu. Türkiye'de 2024 yılında doğan kız bebeklere en çok Defne ismi verilirken; erkek bebeklere ise en çok Alparslan adı konuldu. İşte 2024 yılında en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri:

En çok tercih edilen kız bebek isimleri:

Defne - 7 bin 661 bebek

Asel - 7 bin 554 bebek

Zeynep - 6 bin 722 bebek

Asya - 5 bin 167 bebek

Gökçe - 4 bin 838 bebek

En çok tercih edilen erkek bebek isimleri:

Alparslan - 8 bin 304 bebek

Göktuğ - 5 bin 796 bebek

Yusuf - 5 bin 34 bebek

Metehan - 4 bin 878 bebek

Ömer Asaf - 4 bin 349 bebek

2023 yılında hangi isimler listedeydi?

2023 yılında kız bebeklere en çok konulan isimler:

Asel - 8 bin 114

Zeynep - 7 bin 614

Defne - 6 bin 895

2023 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Alparslan - 8 bin 957

Yusuf - 5 bin 538

Göktuğ - 5 bin 361

2022 yılında hangi isimler listedeydi?

2022 yılında kız bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Zeynep - 8 bin 870

Defne - 6 bin 854

Asel - 6 bin 833

2022 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Alparslan - 8 bin 366

Yusuf - 6 bin 303

Miraç - 5 bin 72

2021 yılında hangi isimler listedeydi?

2021 yılında kız bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Zeynep - 4 bin 959

Elif - 3 bin 184

Asya - 3 bin 39

2021 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Yusuf - 3 bin 431

Miraç - 3 bin 218

Alparslan - 2 bin 776