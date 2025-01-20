2024'te bebeklere en çok konulan isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2024 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimler...

2024'te bebeklere en çok konulan isimler
Anne - Baba
Giriş: 20 Ocak 2025 11:00 Güncelleme: 20 Ocak 2025 11:46
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yayınladığı gönderide İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerini paylaştı. Bu verilere göre 2024 yılında 937 bin 369 bebek doğdu. Bu bebeklerden 15 bin 65'i ikiz, 290'ı üçüz ve 6'sı dördüz oldu. Türkiye'de 2024 yılında doğan kız bebeklere en çok Defne ismi verilirken; erkek bebeklere ise en çok Alparslan adı konuldu. İşte 2024 yılında en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri:


En çok tercih edilen kız bebek isimleri:

Defne - 7 bin 661 bebek

Asel - 7 bin 554 bebek

Zeynep - 6 bin 722 bebek

Asya - 5 bin 167 bebek

Gökçe - 4 bin 838 bebek


En çok tercih edilen erkek bebek isimleri:

Alparslan - 8 bin 304 bebek

Göktuğ - 5 bin 796 bebek

Yusuf - 5 bin 34 bebek

Metehan - 4 bin 878 bebek

Ömer Asaf - 4 bin 349 bebek


2023 yılında hangi isimler listedeydi?

2023 yılında kız bebeklere en çok konulan isimler:

Asel - 8 bin 114

Zeynep - 7 bin 614

Defne - 6 bin 895


2023 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Alparslan - 8 bin 957

Yusuf - 5 bin 538

Göktuğ - 5 bin 361


2022 yılında hangi isimler listedeydi?

2022 yılında kız bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Zeynep - 8 bin 870

Defne - 6 bin 854

Asel - 6 bin 833


2022 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Alparslan - 8 bin 366

Yusuf - 6 bin 303

Miraç - 5 bin 72


2021 yılında hangi isimler listedeydi?


2021 yılında kız bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Zeynep - 4 bin 959

Elif - 3 bin 184

Asya - 3 bin 39


2021 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:

Yusuf - 3 bin 431

Miraç - 3 bin 218

Alparslan - 2 bin 776



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.