2024'te bebeklere en çok konulan isimler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yayınladığı gönderide İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerini paylaştı. Bu verilere göre 2024 yılında 937 bin 369 bebek doğdu. Bu bebeklerden 15 bin 65'i ikiz, 290'ı üçüz ve 6'sı dördüz oldu. Türkiye'de 2024 yılında doğan kız bebeklere en çok Defne ismi verilirken; erkek bebeklere ise en çok Alparslan adı konuldu. İşte 2024 yılında en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri:
En çok tercih edilen kız bebek isimleri:
Defne - 7 bin 661 bebek
Asel - 7 bin 554 bebek
Zeynep - 6 bin 722 bebek
Asya - 5 bin 167 bebek
Gökçe - 4 bin 838 bebek
En çok tercih edilen erkek bebek isimleri:
Alparslan - 8 bin 304 bebek
Göktuğ - 5 bin 796 bebek
Yusuf - 5 bin 34 bebek
Metehan - 4 bin 878 bebek
Ömer Asaf - 4 bin 349 bebek
2023 yılında hangi isimler listedeydi?
2023 yılında kız bebeklere en çok konulan isimler:
Asel - 8 bin 114
Zeynep - 7 bin 614
Defne - 6 bin 895
2023 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:
Alparslan - 8 bin 957
Yusuf - 5 bin 538
Göktuğ - 5 bin 361
2022 yılında hangi isimler listedeydi?
2022 yılında kız bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:
Zeynep - 8 bin 870
Defne - 6 bin 854
Asel - 6 bin 833
2022 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:
Alparslan - 8 bin 366
Yusuf - 6 bin 303
Miraç - 5 bin 72
2021 yılında hangi isimler listedeydi?
2021 yılında kız bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:
Zeynep - 4 bin 959
Elif - 3 bin 184
Asya - 3 bin 39
2021 yılında erkek bebeklere en çok verilen isimler şöyleydi:
Yusuf - 3 bin 431
Miraç - 3 bin 218
Alparslan - 2 bin 776
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