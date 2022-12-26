2022 Yılı Dünyanın En İyi Turizm Geliştirme Köyü: Cumalıkızık

Osmanlı kırsal mimarisinin ilk örneklerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 700 yıllık Cumalıkızık Mahallesi, 57 üye ülke tarafından gösterilen toplam 136 köy arasından dünyanın en iyi turizm köyleri arasına seçildi. Cumalıkızık, 180'i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 ev ile Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşıyan ender mahallelerden biri.

Merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan BMDTÖ’nün açıkladığı listede yer alan Cumalıkızık, Osmanlı sivil mimarisinin günümüze ulaşan en büyük örneklerinden biri olarak biliniyor. Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen 7 asırlık tarihi yerleşim bölgesinde, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evler, taş döşeli sokaklar yerli ve yabancı turistler tarafından geziliyor.

Cumalıkızık halkı olarak karara çok sevindiklerini ifade eden Cumalıkızık Muhtarı Emin Yavuz, "Verilen kararla birlikte köyümüzde güzel şeyler olacak. Gelen yabancı turist sayısı artacak. Turist sayısında belirli bir artış var köyde devlet ve belediye tarafından düzenlemeler yapılıyor daha da iyi olacak inşallah" dedi.

Köy sakini Nevin Aktaş, "Köyümüzün BM tarafından en iyi köy seçilmesinden memnun olduk. Köyümüz UNESCO'ya resmen aday olmuştu. Bu karardan sonra köyümüzün daha fazla turist alacağını ümit ediyoruz. Bu karar bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

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