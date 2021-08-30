2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalar...

Ali Öztürk – Bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk bronz madalya kazandı.

Kübra Korkut - Bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

Zeynep Çelik – Bronz madalya

Kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı. Zeynep, 2018 Dünya Şampiyosı'nın finalinde yendiği Japon sporcu Junko Hirose'yi altın skor bölümünde mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Recep Çiftçi - Bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Besra Duman - Bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazandı.

Abdullah Öztürk - Altın madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para masa tenisinde Abdullah Öztürk, C4 tekler finalinde Güney Kore’den Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu oldu. Abdullan Öztürk, para haltercimiz Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste paralimpik oyunlar şampiyonu alan 2. sporcumuz olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Sevilay Öztürk - Bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.