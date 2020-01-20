20 - 26 Ocak 2020 haftası burç yorumları...

Rümeysa Ergüden, 20 - 26 Ocak 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

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20 - 26 Ocak haftası nasıl geçecek?

Haftanın başında Ay’ın Balık burcundaki etkileri aşk hayatınızda önemli gelişmelere sebep olacak. Karşınızdaki kişinin de size ilgisinin olduğunu fark etmenize rağmen hala bir adım atmıyor olması işleri sinir bozucu bir hale sokuyor. Ne yapacağınızı, ne söyleyeceğinizi ve bunu ne zaman yapacağınızı doğru bir şekilde kararlaştırırsanız ilk adımı sizin atmanızda sakınca olmayacaktır.

 

İşyerindeki varlığınızdan daima rahatsız olan ama size her zaman güler yüzlü yaklaşan kişilere karşı ise bu hafta daha dikkatli olmalısınız. Hata yaptığınız anları kollayan bu kişilere asla fırsat vermeyin ve kendinizden emin tavrınızla ilerlemeye devam edin. İyimser bir tavırla size yaklaşsalar ve yardım teklif etseler bile bunu nazikçe reddedin. Bunun bir tuzak olabileceğini asla unutmayın!

 

Günlük burç yorumları! (20 Ocak 2020 Pazartesi)
+13
  Bu aralar çok konuşkansınız. İster telefonda isterseniz biriyle yüz yüze konuşuyor olun karşınızdaki kişinin lafa başlamasına izin vermiyorsunuz. Biraz da karşı tarafı dinlemeye çalışsanız iyi olacak.  

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