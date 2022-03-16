18 Mart 2022 Başak burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Korhan Kılınçkaya, 18 Mart günü Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay ve bu Dolunay'ın koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarına etkilerini anlattı.

18 Mart 2022 Başak burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
Astroloji
16 Mart 2022 Çarşamba

18 Mart Sabah 10.17’de Başak burcunun 27 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay çokça Neptünyen temaları ve güçlü Plütonik dönüşümleri beraberinde getiriyor. Plütonik dönüşümlerin olumlu taraflarını Neptünyen etkilerin ise hem zorlu hem güçlü taraflarını bir arada yaşayacağız. Bu dönemde öne çıkan konular iş, sağlık, çalışma hayatı, hijyen, hizmet gibi konular olacak. Fakat Neptünyen etkiler bu konular üzerinde birtakım belirsizliklerin, bulanıklıkların etkili olduğu anlamına geliyor. Bu dönemde daha fedakâr davranmamız gerekebilir, zaman zaman kurban durumuna da düşebiliriz. Muhtaç durumda olanlara yardım etmek, duygusal empati kurmak yine dönemin öncelikli konuları arasında. Sebebi belli olmayan hastalıklara, enfeksiyonlara, keyif verici maddelere dikkat etmek, kaçışlara meyletmemek gerekiyor. Ayrıca bu dönemde yanlış anlaşılmalar, dikkatsizlikler, aldanma ve aldatmalar da söz konusu olabilir.


Dolunay an haritasında yükselen burcun ikizler olduğunu görüyoruz. Ve ALDEBARAN sabit yıldızı ile güçlü bir etkileşimde olduğunu görüyoruz. Bu da dönemin konularına yolculuklar, önemli anlaşmalar, eğitim, iletişimsel konular vurgusunu da taşıyor olacak. ALDEBARAN güçlü kraliyet yıldızlarından birisidir ve yukarıda söylediğim aldatma, yalan söyleme tuzaklarına düşülmediği takdirde tahmin edildiğinden daha iyicil olabilecek gelişmelere, başarılara zemin hazırlar. Sanıyorum en çok dürüstlüğe, merhamete ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdeyiz. ALDEBARAN’ın iyicil taraflarını kullanmak dileğiyle…


Dolunay gününe özel: Dolunay ritüelleri
Dolunay gününe özel: Dolunay ritüelleri

Yükselen burçlar üzerinden yorumlara geçelim:


Yükselen Koç

Dolunay çalışma hayatınızı hareketlendirecek. Kariyeriniz için yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Ayrıca yeni bir sağlık rutinine başlayabilir, evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. İletişimsel konularda birtakım karışıklıklar, yanlış anlamalar veya yolculuklarda aksamalar yaşanabilir.


Yükselen Boğa

Bu Dolunay’da aşk hayatınız hareketlenebilir. Yeni ilişkilere başlayabilirsiniz. Varsa çocuğunuzun sağlığı da önümüzdeki dönemde gündemde olacak. Eylül sonuna kadar alacak verecek konularında dikkatli olmalı, yatırımlarınızda risk almamalısınız.


Yükselen İkizler

Evlilik, aile, yuva konuları ön plana çıkacak. Bu dönemde taşınabilir, gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Dekorasyon, temizlik gibi ev ile ilgili işler için oldukça elverişli bir zaman. Kariyeriniz ile ilgili konularda birtakım karışıklıklar söz konusu olabilir.


Yükselen Yengeç

Bu Dolunay’da iletişim, yakın çevre ve akrabalar ile ilgili konular gündeme gelecek. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Sizin de sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman. Uzak akrabalar, eşin akrabaları ile ilgili konularda birtakım hayal kırıklıkları, yanlış anlaşmalar yaşayabilirsiniz. Akademik konularda da karışıklıklar söz konusu olabilir.


Yükselen Aslan

Bu Dolunay sahip olduklarınız ve maddi konularda etkili olacak. Yeni anlaşmalar yapabilir, yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz. Önemli satın almalar yapabilirsiniz. Bu harcamaları yaparken eğer borca giriyor veya kredi çekiyorsanız veya ortaklı bir iş yapıyorsanız iki kere düşünüp adım atmakta fayda var. Aşk ve çocuklar konuları da ön plana çıkıyor.


Yükselen Başak

Hayatınızın genelini ilgilendiren bu yeniayda işiniz ve sağlığınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Spor ve fiziksel aktivitelere başlamak için oldukça elverişli bir zaman. İkili ilişkiler konusunda gerçeklerden uzaklaşmamaya, karmaşaya düşmemeye gayret göstermelisiniz.


Yükselen Terazi

İnzivaya çekilip çalışma zamanı! Ayrıca sağlığınıza da özen göstermeniz gerekiyor zira bu konu bu dönemde sizin için karmaşa getiren bir durumda. Eğitim, iletişim ve zihinsel aktivitenin de yoğun olduğu bir ay sonu yaşayacaksınız.


Yükselen Akrep

Dolunay’da yeni çevrelere girebilir yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ayrıca yeni bir proje veya iş anlaşması yapabilir yeni gelir kaynakları elde edebilir veya yeni bir aylık gelire sahip olabilirsiniz. Aşk konuları bu dönemde biraz kafa karıştırıcı ve belirsizlik içeriyor olacak.


Yükselen Yay

Kariyerinize yeni bir yön verebilirsiniz. Unvanınız değişebilir veya terfi alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı iş ile ilgili konulara harcayabilir veya işinizde faydalı olacak yeni yetenekler öğrenebilirsiniz. Ev ve aile konularında belirsizlikler söz konusu.


Yükselen Oğlak

Sizin için bu dönemin odak konusu eğitim, akademik konular, yabancılarla ilgili konular olacak. Bu konular her ne kadar bir miktar belirsizlik içerse de doğru strateji ve yatırım ile akademik bir konuya başlayabilir veya sonuçlandırabilir, yeni bir akademik kimliğe sahip olabilir veya sertifika alabilirsiniz.


Yükselen Kova

Finansal konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir ödeme veya kredi söz konusu olabilir. Bu konularla ilgili kafa karışıklıkları veya yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Üzerinde iyi düşünülmemiş anlaşmalara girmemekte fayda var.


Yükselen Balık

Hayatınızda bir takım belirsizlikler söz konusu ve bu ikili ilişkilerinize yansıyor. Fakat arkadaş çevrenizden destekler alıyorsunuz. Arkadaşlarınızın tanıştırdığı kişilerle yeni ilişkilere başlayabilir veya bir arkadaşınızla samimiyetiniz dostluğa ilerleyebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


2022 Ay Takvimi
2022 Ay Takvimi


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