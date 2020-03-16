16 - 22 Mart 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 16 - 22 Mart haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

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16 - 22 Mart haftasının astrolojik etkileri
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Haftanın en önemli görünümlerinden biri, 11 Aralık 2017 tarihinden beri Oğlak burcunda olan Satürn, bu pazar Kova burcuna geçecek ve 3 Temmuz 2020’ye kadar orada kalacak. 3 Temmuz’dan aralık ayına kadar Oğlak burcuna geri dönecek olsa da bu dönemde bize Satürn Kova dönemiyle ilgili ipuçları verecek.

 

Satürn sistemdir, Kova ise devrim. Yozlaşmış kalıpların, miyadı dolmuş yapıların yıkılması, yerine daha eşitlikçi, daha hümanist ve bilgi’ye dayalı sistemlerin getirilmesi anlamına gelir. Bu dönemde bilim ve teknoloji adına yeni icatların yükselişe geçeceğini öngörebiliriz. Umarım Coronavirus salgını adına olumlu gelişmelerin yaşandığı bir dönem olur.

 

Satürn Kova ile ilgili ilerleyen günlerde daha detaylı yazılar yazacağım.

 

Hafta geneline gelecek olursak, bu hafta Merkür gezegeni ve Güneş burç değiştirecek. Merkür, Balık’a geri dönecek, iletişimde yeniden dağılabileceğimiz bir aya giriyoruz fakat bu sefer ileri harekette. Güneş ise Koç burcuna geçecek ve ilkbahar başlayacak. Yeni başlangıçlar için cesaret ve özgüvenimiz artacak. Tüm Koç’lara şimdiden mutlu yıllar dilerim.

 

Haftanın en önemli açısı, bütün hafta etkisinde olacağımız ve cuma günü kesinleşecek olan Mars Jüpiter kavuşum’u olacak. Jüpiter büyüme ve abartı ile ilişkilidir, bu dönemde CoVID-19 kendisini dünya çapında iyiden iyiye hissettirecek gibi görünüyor. Benim tahminim virüs gibi endişenin de artarak yayılacağı yönünde. Görünümlere kriz ve dönüşüm gezegeni Plüto’nun da eşlik ediyor olması yayılan etkinin dünya ekonomik ve politik dengelerine getireceği köklü dönüşümleri akıllara getiriyor. Zaten halihazırda bu etkilerin içerisindeyiz fakat açının kesinleşmeye doğru gitmesi etkinin artarak ilerleyeceğini gösteriyor. Umarım bu açının olumlu etkilerinin daha etkili olduğu bir hafta geçiririz, mücadelemiz zafer ve iyileşme ile sonuçlanır. Ayrıca bu abartılı etkiler Nisan ayı ile birlikte yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayacak. Soğukkanlılığımızı kaybetmeden, endişeyi abartmadan olaylara maksimum tedbir seviyesinde yaklaşarak bu zor dönemden en az hasarla çıkabileceğimizi düşünüyorum.

 

Günlük etkilere geçecek olursak:

 

Pazartesi

Ay öğle saatlerinde Yay burcundan Oğlak burcuna geçiş yapacak. Görev ve sorumluluk duygumuzun artacağı bir gün. Uranüs ile kuracağı olumlu açı yaratıcı çözümler için verimli zamanlarda olduğumuzu gösteriyor. Merkür Balık burcunda!

 

Salı

Ay oğlak burcundaki seyrine devam ederken Venüs ile olumlu irtibatta, ilişkiler açısından sevgi alış verişinin olumlu aktığı bir gün. Ciddi kararlar alabilir, sevdiklerimizle güzel bir gün geçirebiliriz. Güvenlik önlemlerini elden bırakmayalım.

 

Çarşamba

Haftanın en zorlu günü. Yukarıda bahsettiğim Mars, Jüpiter kavuşumuna Ay’da dahil olacak ve bu konularda belli tetikler oluşturabilecek bir gün. Endişe ve abartının artabileceği bir gün. Virus vakalarında bir artışlar bekliyorum.

 

Perşembe

Ay Kova burcuna geçiyor, Uranüs ile sert görünüme giriyor. Güneş Satürn altmışlığı kesinlik kazanıyor. Ani ve beklenmedik gelişmeler sonucu güvenlik önlemlerinde artış yaşayabiliriz. Kendimizi daha disipline edebileceğimiz bir gün.

 

Cuma

Mars Jüpiter kavuşumu kesinleşiyor. Yazının başlarında bahsettiğim etkiyi en yoğun yaşayacağımız gün. Abartılı tepkilerden kaçınmamız gerekiyor. Güneş, Koç Burcuna geçiyor.

 

Cumartesi

Ay ve Merkür balık burcunda kavuşuyor. Uranüs ile olumlu altmışlık açıları kesinleşiyor. Bu gün dinlenme günü, açık havada güvenlikten ödün vermemek kaydıyla güzel ve iletişimci bir gün. Yaratıcı sohbetler edebilir, hayal gücünüzü zenginleştirecek aktivitelerde bulunabilirsiniz.

 

Pazar

Satürn Kova burcunda! Mars Pluto kavuşum’u kesinleşiyor! Bu gün devrimsel nitelikte gelişmelere açık, kriz ve dönüşümlerin kapıda olduğu bir gün. Abartılı ve zorbaca tepkilerden kaçınmamız gerekli. İhtiras ve yoğunluğumuz oldukça yüksek. Yarım kalmış işleri bitirme yönünde kullanabilir, yeni sağlıklı aktivitelere başlayabiliriz.

 

Herkese mutlu haftalar dilerim…

 

Günlük burç yorumları! (16 Mart 2020 Pazartesi)
+13
Bugün işlerinizi kimseye bağımlı olmadan tek başınıza halletmek istiyor olabilirsiniz. Grup aktivitelerinde yer almak pek cazip gelmiyor olmalı. Bunu iş arkadaşlarınıza nazik bir dille söylemeyi deneyebilirsiniz.  

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